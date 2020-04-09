Коронавирус

АиФ УралАиФ УралГубернатор Куйвашев анонсировал Указ о смягчении режима самоизоляции

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев анонсировал новый Указ об изменении режима самоизоляции в регионе. В своем Instagram он рассказал, что изменения коснутся свердловчан уже 10 апреля. Завтра он распишет, каким организациям можно будет работать.
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Губернатор Свердловской области пообещал облегчить жизнь бизнесу

ИА Красная Весна16:14

Евгений Куйвашев подпишет указ о смягчении ограничений для бизнеса

Областная газета11:42

Евгений Куйвашев подписал указ об установке ограничительных мер в связи с COVID-19 в Свердловской области до 20 апреля

Северная звезда (Ивдель)06:22

Куйвашев готовит указ о смягчении режима самоизоляции в Свердловской области

Znak.com10:11

Губернатор готовится смягчить режим самоизоляции

Екатеринбург Онлайн10:08

Губернатор Куйвашев анонсировал Указ о смягчении режима самоизоляции

АиФ Урал10:16

Евгений Куйвашев смягчит ограничения для предпринимателей на период самоизоляции

66.ru10:26
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Здоровье

В России объяснили порядок постановки диагноза «коронавирус»

Диагноз "коронавирусная инфекция" может ставиться без лабораторного подтверждения, а только по клинической картине, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
РИА Новости 13:51
Гаджеты

LG продемонстрировала новый дизайн смартфона

Недавно компания официально распространила эскизы, в которых продемонстрировала новый дизайн смартфона.
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Общество

Путин снял с должности замглавы МВД Романова

Владимир Путин освободил генерал-полковника Александра Романова от должности заместителя министра внутренних дел — начальника следственного департамента МВД.
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Наука

Жители Амазонии выращивали тыквы и маниок более десяти тысяч лет назад

Международный коллектив ученых обнаружил доказательства того, что жители Амазонии начали выращивать растения более 10 тысяч лет назад.
Полит.ру 04:30
Общество

Школы Хабаровска объявили о досрочном завершении учебного года

iReactor 02:54
Армия и оружие

Минобороны рассказало о разведактивности вдоль границ России за неделю

Разведывательную деятельность вдоль границ России за неделю вели 22 самолета-разведчика, отмечается в инфографике, которую публикует в пятницу газета российских Вооруженных сил "Красная звезда".
РИА Новости 17:04
Кино

Рик Граймс вернулся в «Ходячие мертвецы»

Правда, не в полнометражных фильмах, как было заявлено ранее, а в спин-оффе — «Ходячие мертвецы: Мир за пределами».
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В Подмосковье ввели три новые меры по борьбе с коронавирусом

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление о введении трех дополнительных мер по борьбе с коронавирусной инфекцией.
Газета.Ru 11:38
Экономика

Минэкономразвития отложило разработку макропрогноза из-за кризиса

Минэкономразвития предложило перенести разработку прогноза социально-экономического развития страны на более поздний срок из-за ситуации в экономике, сказал представитель министерства.
Ведомости 14:58
Происшествия

На Кубани умерли две женщины с коронавирусом

Две женщины с подтвержденным диагнозом "коронавирус" умерли в Краснодарском крае, сообщил оперативный штаб региона.
ТАСС 09:11
Общество

Мексика поставила сделку ОПЕК+ под удар

Как передает «Интерфакс», Мексика отказалась присоединиться к сделке и тем самым поставила ее под удар.
Рамблер 16:28
Общество

В Петербурге утвердили штрафы за нарушение самоизоляции

ЗакС Петербурга в первом чтении одобрил введение штрафов для нарушителей самоизоляции.
Деловое.ТВ вчера в 09:40
Финансы

Еврогруппа согласовала механизм помощи еврозоне на 240 миллиардов евро

Совет министров стран Евросоюза на совещании Еврогруппы согласовал механизм предоставления странам еврозоны кредитной поддержки на общую сумму около 240 миллиардов евро для борьбы с экономическими проблемами, вызванными пандемией COVID-19, сказал глава Еврогруппы Марио Сентено на пресс-конференции по окончании совещания.
РИА Новости 17:33
Здоровье

Число жертв коронавируса во Франции превысило 10 тысяч

Более 10 тыс. человек скончались во Франции после заражения коронавирусом нового типа, сообщает BFMTV со ссылкой на министра здравоохранения страны Жерома Саломона.
Газета.Ru 07 апреля в 13:56
Политика

Усик призвал украинцев подумать о жителях Крыма

Спортсмен дал интервью YouTube-каналу «Эхо Киева». 33-летний уроженец Симферополя призвал подумать не о территории, а о жителях полуострова.
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У сотрудников прокуратуры Нижегородской области выявили коронавирус

Нижний Новгород, 9 апреля 2020, 18:47 — REGNUM У нескольких сотрудников прокуратуры Нижегородской области выявлено заражение коронавирусом.
REGNUM 11:47
Происшествия

В Пятигорске мужчина захватил родных в заложники

В Пятигорске мужчина захватил в заложники сестру и ее детей, закрылся в квартире и потребовал крупную сумму денег.
РБК 10:12
Армия и оружие

В Сети появилось видео испытаний украинской ПКР «Нептун»

В Сети появилось видео испытаний украинской противокорабельной ракеты "Нептун". Ролик размещен на канале Defense Express Channel на YouTube.
Военное обозрение 05:56
Общество

Петербуржца оштрафовали за прогулку с ребенком на детской площадке

По решению Ленинского районного суда, жителю Петербурга, гулявшему со своим малолетним ребенком на детской площадке, несмотря на ограничения из-за коронавируса, назначен административный штраф в 15 тысяч рублей, передает РИА Новости.
Инфорос 04:00
Общество

В Болгарии осквернили братскую могилу советских воинов

ToDay News Ufa 13:00
Общество

Эпидемия коронавируса станет сезонной, считает глава «Вектора»

"Безусловно, эпидемия завершится и сама пандемия перейдет в формат сезонного заболевания, сам новый коронавирус продолжит циркулировать в человеческой популяции, но как классический сезонный вирус гриппа", — сказал Максютов в эфире Первого канала.
РИА Новости 15:56
Общество

Врач оценил иммунитет к CoViD-19 у переболевших ветрянкой или корью

Врач подчеркнул, что крайне не рекомендует принимать антибиотики в качестве профилактики от нового вируса, так как они могут нанести вред организму.
Life.ru 04:21
Футбол

Гендиректор ЦСКА Бабаев подтвердил информацию о сокращении зарплат

В московском ЦСКА сократили зарплаты футболистам, тренерам, администрации основной команды и руководству, заявил генеральный директор клуба Роман Бабаев 9 апреля, сообщает Sport24.
ИА Красная Весна 15:46
Энергетика

Глава РФПИ допустил падение цены на нефть до $10 за баррель

Цена на нефть может опуститься до $10 за баррель и ниже в том случае, если нефтедобывающие страны не достигнут нового соглашения о сокращении уровня нефтедобычи, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
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Врач дал советы по промыванию носа от коронавируса

Промывать нос солевым раствором для профилактики коронавируса можно, если только есть слизь.
News.ru 16:12
Общество

Число умерших от коронавируса в Москве достигло 50

За последние сутки в Москве скончались 12 пациентов с коронавирусом.
РБК 17:59
Кино

«Дау» Ильи Хржановского выйдет онлайн в середине апреля

По словам Хржановского, сперва на VOD выйдут две части проекта — «Дегенерация» и «Наташа», представленные на недавнем кинофестивале в Берлине.
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Общество

Бориса Джонсона перевели из реанимации в палату

Премьер-министра Британии Бориса Джонсона, который находился в реанимации из-за коронавируса, перевели в больницу Святого Томаса в Лондоне, сообщает Sky News.
Газета.Ru 14:33
Здоровье

Коронавирус может разрушать ткани мозга и вызывать некроз

Коронавирус нового типа негативно воздействует не только на дыхательную систему человека, патоген способен проникать через гематоэнцефалический барьер и напрямую разрушать ткани головного мозга.
Новый День 01:06
Здоровье

Потерялся коронавирус: десант из Киева ищет болезнь в «чистом» регионе

Киев, 9 апреля 2020, 15:27 — REGNUM Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сегодня, 9 апреля, лично прибыл в Николаев, чтобы разобраться, почему в Николаевской области до сих пор не зафиксировано ни одного случая коронавируса, передает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 08:27
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Евгений Владимирович Куйвашев
Российский политик
Российский государственный деятель. Губернатор Свердловской области с 29 мая 2012. Ранее - Полномочный представитель президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе, глава администрации Тюмени и Тобольска.
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