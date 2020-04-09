Коронавирус

АиФ УралАиФ УралГубернатор Куйвашев анонсировал Указ о смягчении режима самоизоляции

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев анонсировал новый Указ об изменении режима самоизоляции в регионе. В своем Instagram он рассказал, что изменения коснутся свердловчан уже 10 апреля. Завтра он распишет, каким организациям можно будет работать.
Читать в источнике
Комментировать45

Подробнее о событии

Евгений Куйвашев разрешил дачникам ездить в сады, но с одним условием

КП - Екатеринбург12:29

Куйвашев готовит указ о смягчении режима самоизоляции в Свердловской области

Znak.com10:11

Евгений Куйвашев смягчит ограничения для предпринимателей на период самоизоляции

66.ru10:26

Свердловский губернатор анонсировал смягчение режима самоизоляции

REGNUM10:22

Губернатор Куйвашев смягчает карантин на Урале. Прогноз URA.RU подтвердился

URA.Ru10:22

Евгений Куйвашев подпишет указ о смягчении ограничений для бизнеса

Областная газета11:42

Губернатор готовится смягчить режим самоизоляции

Екатеринбург Онлайн10:08
Показать все источники
Автоматически обработано 7137 источников, обновлено в 22:55, Ашберн
Политика

Госдеп: США принимают во внимание позицию России по ДСНВ

США принимают во внимание позицию России по договору СНВ-3 (Договору о сокращении и ограничении наступательных вооружений) и изучают возможность его продления, сообщил ТАСС представитель Госдепартамента.
Газета.Ru 15:58
Энергетика

Новая сделка ОПЕК+: чем осталась недовольна Мексика

Страны пришли к договоренностям по сокращению добычи на 23% от уровня 2018 года, однако новые условия не устроили Мексику.
РЕН ТВ 22:33
Гаджеты

Huawei представила новый телевизор Smart TV X65

Китайская корпорация Huawei презентовала новый Smart-телевизор с мощным оснащением. Толщина устройства составляет 24,9 миллиметра.
iReactor 04:12
Происшествия

В Хабаровском крае третий человек с коронавирусом попал в реанимацию

Еще один житель Хабаровского края, заразившийся коронавирусом, попал в реанимацию, ему проводится искусственная вентиляция легких (ИВЛ), сообщает минздрав региона.
РИА Новости 06 апреля в 22:02
Энергетика

Трамп не хочет договариваться с ОПЕК+ о сокращении добычи нефти

Трамп не хочет договариваться с ОПЕК + о сокращении добычи нефти Трамп заявил, что США вряд ли пойдут на координацию действий с ОПЕК +.
Экспресс газета 00:30
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева хочет ещё одного ребёнка, но продолжает курить

Ходили слухи, что малышку Лере и её мужу Игорю Макарову рожала суррогатная мама, но знаменитая блондинка эти разговоры пресекает, убеждая, что рожала она сама и, если захочет, то подарит супругу ещё одного ребёнка.
Paparazzi.ru вчера в 04:09
Экономика

Мировая экономика может потерять более $5 триллионов из-за пандемии

Пандемия коронавируса может лишить мировую экономику более чем $5 триллионов в ближайшие два года, что превышает годовой объем производства Японии, пишет Bloomberg.
Вести.Ru 06:25
Политика

МИД Чехии отказался передать России снесенный памятник маршалу Коневу

МИД Чехии ответил отказом на просьбу министра обороны России Сергея Шойгу передать памятник маршалу СССР Ивану Коневу, который демонтировали в Праге.
Известия 15:58
Политика

Путин выступит с новым телеобращением к россиянам

Президент России Владимир Путин в среду, 8 апреля, выступит с новым телеобращением. Сообщение об этом появилось в эфире Первого канала.
Известия вчера в 07:37
Общество

Режим самоизоляции в Иркутской области, скорее всего, продлят

Режим самоизоляции в Иркутской области, скорее всего, продлят.
Tkgorod.ru 20:02
Происшествия

В Приморье у двух детей выявили коронавирус

Двое из пяти заболевших коронавирусом в Приморье, чей диагноз был подтверждён в четверг, дети, сообщает правительство региона.
РИА Новости 05:21
Общество

Военные из РФ и Италии продезинфицировали дома престарелых в Ломбардии

"Российские военные специалисты совместно с военнослужащими подразделения РХБ защиты вооруженных сил Италии провели дезинфекцию в домах для пожилых людей в трех населенных пунктах Ломбардии в городах Скильпарио, Спирано, Торре-Бульдоне", - говорится в сообщении.
РИА Новости 22:05
Общество

Бориса Джонсона перевели в обычную палату

Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона перевели из отделения интенсивной терапии, где он находился из-за заражения коронавирусом.
Накануне.Ru 19:25
Здоровье

В России объяснили порядок постановки диагноза «коронавирус»

Диагноз "коронавирусная инфекция" может ставиться без лабораторного подтверждения, а только по клинической картине, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
РИА Новости 13:51
Происшествия

В Мексике от коронавируса впервые скончались две беременные женщины

В Мексике зафиксировали первые два летальных исхода от последствий заражения коронавирусной инфекцией у беременных женщин.
RT на русском 21:22
Общество

Московские кладбища закрыли для посещения

РИА Новости 12:04
Энергетика

Саудовская Аравия втягивает ОПЕК+ в долгий спор

Саудовская Аравия рассчитывает, что Россия согласится на большее сокращение добычи нефти, чем на 1,6 миллиона баррелей в сутки, сказал ТАСС источник в ОПЕК.
Вести.Ru 08:27
Авто

Новый Ford Explorer получил двухлитровый мотор

Компания Ford представила «китайскую» версию нового Ford Explorer.
Автоновости дня 06:13
Здоровье

Эффективное средство защиты от коронавируса назвал доктор Комаровский

Комаровский уверен, что респиратор является лучшим средством защиты от коронавируса.
Live24 вчера в 02:51
Общество

Собянин предрек серьезные испытания из-за коронавируса

В Москве выявили 6698 больных COVID-19, из них 313 человек выздоровели, 38 умерли.
РИА Новости 20:09
Политика

США вышли на пик распространения коронавируса

США вышли на пик распространения коронавируса, заявил президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции.
Lenta.ru 21:34
Шоу-бизнес

Лещенко рассказал о злобных нападках из-за заражения коронавирусом

Певец Лев Лещенко пожаловался, что после того как он заразился коронавирусом, в российском шоу-бизнесе началась "пандемия кликушества", из-за которой его стали обвинять в распространении инфекции.
РИА Новости 14:55
Общество

Рейсы в Сеул для вывоза туристов отменили на Дальнем Востоке

Рейсы из Хабаровска и Владивостока в Сеул для вывоза дальневосточных туристов вновь отменены.
EastRussia вчера в 22:36
Общество

В Курганской области утвердили новые выплаты для детей

Область 45 09:44
Единоборства

Турнир UFC 249 отменен из-за коронавируса

Коммерсантъ 18:58
Общество

Школы Хабаровска объявили о досрочном завершении учебного года

iReactor 02:54
Политика

Живущие в Италии украинцы «взбунтовались» из-за российской помощи

Граждане Италии украинского происхождения создали петицию с требованием к властям страны рассказать о целях российских военных медиков, прибывших на Апеннины для борьбы с коронавирусом, пишет "Обозреватель".
РИА Новости вчера в 08:57
Наука

Найден подавляющий коронавирус за двое суток препарат

Ивермектин избавляет организм человека от вирусной РНК на 99%. Найден подавляющий коронавирус за двое суток препарат.
Piter.tv 00:50
Общество

Большинство российских регионов ослабили меры борьбы с коронавирусом

По данным агентства, к четвергу, 9 апреля, две трети (56 из 85) субъектов Российской Федерации ослабили режим самоизоляции для населения и расширили список предприятий, которые могут работать во время продленных до конца апреля нерабочих дней.
Lenta.ru 21:22
Энергетика

Нефть обвалилась на фоне переговоров стран ОПЕК+

На фоне новых подробностей переговоров цена на июньский фьючерс марки Brent опустилась более чем на 3%, до 31,67 долларов за баррель, майские фьючерсы на поставку нефти WTI упала более чем на 5%, до 23,24 долларов за баррель.
Рамблер 15:45
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Евгений Владимирович Куйвашев
Российский политик
Российский государственный деятель. Губернатор Свердловской области с 29 мая 2012. Ранее - Полномочный представитель президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе, глава администрации Тюмени и Тобольска.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное