Коронавирус
АиФ УралГубернатор Куйвашев анонсировал Указ о смягчении режима самоизоляции
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев анонсировал новый Указ об изменении режима самоизоляции в регионе. В своем Instagram он рассказал, что изменения коснутся свердловчан уже 10 апреля. Завтра он распишет, каким организациям можно будет работать.
Читать в источнике
Оценить83
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7137 источников, обновлено в 22:55, Ашберн
Политика
Госдеп: США принимают во внимание позицию России по ДСНВ
США принимают во внимание позицию России по договору СНВ-3 (Договору о сокращении и ограничении наступательных вооружений) и изучают возможность его продления, сообщил ТАСС представитель Госдепартамента.
Энергетика
Новая сделка ОПЕК+: чем осталась недовольна Мексика
Страны пришли к договоренностям по сокращению добычи на 23% от уровня 2018 года, однако новые условия не устроили Мексику.
Гаджеты
Huawei представила новый телевизор Smart TV X65
Китайская корпорация Huawei презентовала новый Smart-телевизор с мощным оснащением. Толщина устройства составляет 24,9 миллиметра.
Происшествия
В Хабаровском крае третий человек с коронавирусом попал в реанимацию
Еще один житель Хабаровского края, заразившийся коронавирусом, попал в реанимацию, ему проводится искусственная вентиляция легких (ИВЛ), сообщает минздрав региона.
Энергетика
Трамп не хочет договариваться с ОПЕК+ о сокращении добычи нефти
Трамп не хочет договариваться с ОПЕК + о сокращении добычи нефти Трамп заявил, что США вряд ли пойдут на координацию действий с ОПЕК +.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева хочет ещё одного ребёнка, но продолжает курить
Ходили слухи, что малышку Лере и её мужу Игорю Макарову рожала суррогатная мама, но знаменитая блондинка эти разговоры пресекает, убеждая, что рожала она сама и, если захочет, то подарит супругу ещё одного ребёнка.
Экономика
Мировая экономика может потерять более $5 триллионов из-за пандемии
Пандемия коронавируса может лишить мировую экономику более чем $5 триллионов в ближайшие два года, что превышает годовой объем производства Японии, пишет Bloomberg.
Политика
МИД Чехии отказался передать России снесенный памятник маршалу Коневу
МИД Чехии ответил отказом на просьбу министра обороны России Сергея Шойгу передать памятник маршалу СССР Ивану Коневу, который демонтировали в Праге.
Политика
Путин выступит с новым телеобращением к россиянам
Президент России Владимир Путин в среду, 8 апреля, выступит с новым телеобращением. Сообщение об этом появилось в эфире Первого канала.
Общество
Режим самоизоляции в Иркутской области, скорее всего, продлят
Режим самоизоляции в Иркутской области, скорее всего, продлят.
Происшествия
В Приморье у двух детей выявили коронавирус
Двое из пяти заболевших коронавирусом в Приморье, чей диагноз был подтверждён в четверг, дети, сообщает правительство региона.
Общество
Военные из РФ и Италии продезинфицировали дома престарелых в Ломбардии
"Российские военные специалисты совместно с военнослужащими подразделения РХБ защиты вооруженных сил Италии провели дезинфекцию в домах для пожилых людей в трех населенных пунктах Ломбардии в городах Скильпарио, Спирано, Торре-Бульдоне", - говорится в сообщении.
Общество
Бориса Джонсона перевели в обычную палату
Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона перевели из отделения интенсивной терапии, где он находился из-за заражения коронавирусом.
Здоровье
В России объяснили порядок постановки диагноза «коронавирус»
Диагноз "коронавирусная инфекция" может ставиться без лабораторного подтверждения, а только по клинической картине, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Происшествия
В Мексике от коронавируса впервые скончались две беременные женщины
В Мексике зафиксировали первые два летальных исхода от последствий заражения коронавирусной инфекцией у беременных женщин.
Общество
Московские кладбища закрыли для посещения
Энергетика
Саудовская Аравия втягивает ОПЕК+ в долгий спор
Саудовская Аравия рассчитывает, что Россия согласится на большее сокращение добычи нефти, чем на 1,6 миллиона баррелей в сутки, сказал ТАСС источник в ОПЕК.
Авто
Новый Ford Explorer получил двухлитровый мотор
Компания Ford представила «китайскую» версию нового Ford Explorer.
Здоровье
Эффективное средство защиты от коронавируса назвал доктор Комаровский
Комаровский уверен, что респиратор является лучшим средством защиты от коронавируса.
Общество
Собянин предрек серьезные испытания из-за коронавируса
В Москве выявили 6698 больных COVID-19, из них 313 человек выздоровели, 38 умерли.
Политика
США вышли на пик распространения коронавируса
США вышли на пик распространения коронавируса, заявил президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции.
Шоу-бизнес
Лещенко рассказал о злобных нападках из-за заражения коронавирусом
Певец Лев Лещенко пожаловался, что после того как он заразился коронавирусом, в российском шоу-бизнесе началась "пандемия кликушества", из-за которой его стали обвинять в распространении инфекции.
Общество
Рейсы в Сеул для вывоза туристов отменили на Дальнем Востоке
Рейсы из Хабаровска и Владивостока в Сеул для вывоза дальневосточных туристов вновь отменены.
Общество
В Курганской области утвердили новые выплаты для детей
Единоборства
Турнир UFC 249 отменен из-за коронавируса
Политика
Живущие в Италии украинцы «взбунтовались» из-за российской помощи
Граждане Италии украинского происхождения создали петицию с требованием к властям страны рассказать о целях российских военных медиков, прибывших на Апеннины для борьбы с коронавирусом, пишет "Обозреватель".
Наука
Найден подавляющий коронавирус за двое суток препарат
Ивермектин избавляет организм человека от вирусной РНК на 99%. Найден подавляющий коронавирус за двое суток препарат.
Общество
Большинство российских регионов ослабили меры борьбы с коронавирусом
По данным агентства, к четвергу, 9 апреля, две трети (56 из 85) субъектов Российской Федерации ослабили режим самоизоляции для населения и расширили список предприятий, которые могут работать во время продленных до конца апреля нерабочих дней.
Энергетика
Нефть обвалилась на фоне переговоров стран ОПЕК+
На фоне новых подробностей переговоров цена на июньский фьючерс марки Brent опустилась более чем на 3%, до 31,67 долларов за баррель, майские фьючерсы на поставку нефти WTI упала более чем на 5%, до 23,24 долларов за баррель.