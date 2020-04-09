Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев анонсировал новый Указ об изменении режима самоизоляции в регионе. В своем Instagram он рассказал, что изменения коснутся свердловчан уже 10 апреля. Завтра он распишет, каким организациям можно будет работать.

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Общество Большинство российских регионов ослабили меры борьбы с коронавирусом По данным агентства, к четвергу, 9 апреля, две трети (56 из 85) субъектов Российской Федерации ослабили режим самоизоляции для населения и расширили список предприятий, которые могут работать во время продленных до конца апреля нерабочих дней.