РИА НовостиГубернатор Курской области Старовойт: при обстреле поселка Теткино никто не пострадалКурский губернатор Роман Старовойт сообщил, что в результате утреннего обстрела поселка Теткино никто не пострадал, основной удар был нанесен по мосту, есть повреждения.РИА Новости«Сильно пострадал ближайший двухэтажный жилой дом на восемь квартир и хозяйственные пристройки рядом. В доме посекло крышу, полностью выбиты стекла», — написал Старовойт.REGNUMПосле начала военной операции России власти региона не раз заявляли об обстрелах со стороны Украины.Тёткино обстреливали 17,18 и 19 мая.РБКЕсть повреждения на территории сахарного завода, — говорится в сообщении.News.ruЧитать далееСвернутьРБКРБКРЕН ТВREGNUMРосбалтРамблерГазета.RuПрофильЦарьградПодробнее о событииГубернатор Курской области Старовойт: при обстреле поселка Теткино никто не пострадалРИА Новости01:06Глава Курской области сообщил подробности миномётного обстрела ТёткиноREGNUM01:19Глава Курской области показал последствия обстрела поселка в РФURA.Ru01:16Курский губернатор показал последствия минометного обстрела села ТёткиноРБК01:34Курский губернатор Старовойт заявил об отсутствии пострадавших при минометном обстреле ВСУLenta.ru01:05Губернатор Курской области Старовойт: при обстреле Теткино никто не пострадалРЕН ТВ01:04Губернатор Курской области рассказал о повреждениях в ходе обстрела села ТёткиноRT на русском01:01Показать ещёОценить235Поделиться