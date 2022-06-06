Будьте в Плюсе

Губернатор Курской области Старовойт: при обстреле поселка Теткино никто не пострадал

Курский губернатор Роман Старовойт сообщил, что в результате утреннего обстрела поселка Теткино никто не пострадал, основной удар был нанесен по мосту, есть повреждения.
РИА Новости
«Сильно пострадал ближайший двухэтажный жилой дом на восемь квартир и хозяйственные пристройки рядом. В доме посекло крышу, полностью выбиты стекла», — написал Старовойт.
REGNUM
После начала военной операции России власти региона не раз заявляли об обстрелах со стороны Украины.Тёткино обстреливали 17,18 и 19 мая.
РБК
Есть повреждения на территории сахарного завода, — говорится
 в сообщении.
News.ru

Подробнее о событии

Губернатор Курской области Старовойт: при обстреле поселка Теткино никто не пострадал
РИА Новости01:06
Глава Курской области сообщил подробности миномётного обстрела Тёткино
REGNUM01:19
Глава Курской области показал последствия обстрела поселка в РФ
URA.Ru01:16
Курский губернатор показал последствия минометного обстрела села Тёткино
РБК01:34
Курский губернатор Старовойт заявил об отсутствии пострадавших при минометном обстреле ВСУ
Lenta.ru01:05
Губернатор Курской области Старовойт: при обстреле Теткино никто не пострадал
РЕН ТВ01:04
Губернатор Курской области рассказал о повреждениях в ходе обстрела села Тёткино
RT на русском01:01

Интересное

ФСБ предлагает создать в России базу заводских кодов телефонов

Минцифры по рекомендации ФСБ готовится к разработке единой базы кодов IMEI, присваиваемых мобильным телефонам.
Коммерсантъ18:05

Глава Курской области Старовойт сообщил о новом обстреле приграничного поселка Теткино

Приграничный поселок Теткино подвергся минометному обстрелу, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Курской области Роман Старовойт.
РИА Новости00:08

Косачев призвал жестко отреагировать на отказ ряда стран пропустить самолет Лаврова

Ранее стало известно, что Болгария, Черногория и Северная Македония отказались пропустить через свое воздушное пространство самолет с главой МИД России Сергеем Лавровым.
Lenta.ru03:10

Морпех 36-й бригады ВСУ встретился c ополченцем ДНР, которого пытался убить штык-ножом

Военнослужащий 36-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) встретился с ополченцем Донецкой народной республики (ДНР), которого, как он думал, убил штык-ножом.
Lenta.ru02:51

Военкор Сладков сообщил о гибели генерал-майора Кутузова под Николаевкой в ЛНР

В свою очередь Telegram-канал «Военный осведомитель» уточнил, что Кутузов погиб в ходе выполнения боевой задачи близ населенного пункта Николаевка Попаснянского района Луганской народной республики.
Lenta.ruвчера в 12:09

Минобороны РФ показало боевые вылеты Су-34 с ракетами X-29 в ходе спецоперации на Украине

Минобороны России опубликовало в понедельник кадры боевых вылетов экипажей истребителей-бомбардировщиков Су-34 по уничтожению объектов военной инфраструктуры ВСУ высокоточными ракетами X-29 в ходе специальной военной операции на Украине.
ТАСС02:21

Депутат ЕП Мариани объяснил антироссийскую позицию ЕС влиянием стран Восточной Европы

Депутат Европарламент от французской партии «Национальное объединение» Тьерри Мариани в интервью Valeurs Actuelles связал антироссийскую позицию ЕС с влиянием стран Восточной Европы.
RT на русском02:23

Мишустин поручил подготовить запуск в России промышленной ипотеки

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин дал поручение проработать вопрос о запуске «промышленной ипотеки» по ставке до 5% годовых.
REGNUM03:15

Офис Зеленского сообщил о его визите в Лисичанск

Президент Украины Владимир Зеленский после Запорожья посетил Лисичанск и Соледар в Донбассе, его сопровождал глава офиса Андрей Ермак.
РБК02:56

Глава финской разведки Пелттари заявил об отсутствии давления России на страну из-за НАТО

Россия не оказывает давление на Финляндию из-за желания страны вступить в НАТО.
Lenta.ru20:57