Будьте в Плюсе

Губернатор Курской области Старовойт сообщил об обстреле ВСУ поселка Теткино

"Суббота началась с очередной атаки противника на поселок Теткино. Зафиксированы возгорания. Обстрел еще продолжается, подробности сообщу позже", — уточнил Старовойт.
РИА Новости
«Больше 20 прилетов зафиксировано сегодня во время утреннего минометного обстрела поселка Теткино. К счастью, среди жителей пострадавших нет. Есть незначительные повреждения нескольких домов. Вся необходимая помощь владельцам будет оказана», – написал он.
Петербургский дневник
Вчера утром ВСУ открыли артиллерийский огонь по населенному пункту Некислицы в Брянской области.
РИА Новости
В Курской области с 11 апреля действует желтый уровень террористической опасности.
Коммерсантъ

Подробнее о событии

ВСУ открыли огонь по посёлку Тёткино в Курской области
RT на русском22:58
Губернатор Курской области Старовойт заявил об обстреле со стороны Украины поселка Теткино
Lenta.ru22:57
Губернатор Курской области Старовойт сообщил об обстреле ВСУ поселка Теткино
РИА Новости22:38
ВСУ начали обстрел территории России
URA.Ru22:45
Курский губернатор Старовойт сообщил об обстреле села Теткино украинскими войсками
ФАН22:43
Курский губернатор заявил об обстреле поселка на границе с Украиной
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