Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиГубернатор Кузбасса продлил режим самоизоляции до 19 апреля

Режим самоизоляции из-за угрозы распространения коронавируса продлится в Кузбассе до 19 апреля, заявил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев в обращении к жителям региона.
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В Кузбассе торговые центры будут закрыты ещё неделю

ВашГород.ру13:45

Губернатор Кузбасса назвал условие работы малого бизнеса из-за ситуации с коронавирусом

Газета Кемерова07:33

Режим самоизоляции продлён в Кузбассе до 19-го апреля

Вести Кузбасс08:12

Режим самоизоляции в Кузбассе продлен до 19 апреля

Сибдепо07:43

В Кузбассе до 19 апреля продлен режим самоизоляции

Кузбасс07:37

Работа кузбасских предприятий будет скорректирована с учетом рекомендаций Роспотребнадзора

VSE42.RU08:21

Режим самоизоляции в Кузбассе продлен до 19 апреля

Комсомольская правда - Кемерово12:32
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Политика

Трамп объявил положение «масштабного бедствия» во всех 50 штатах США

Президент США Дональд Трамп объявил положение "масштабного бедствия" (major disaster) во всех пятидесяти штатах страны.
Российская газета 18:00
3
Общество

YouTube восстановил интервью RT с главврачом больницы в Коммунарке

Сервис YouTube восстановил видео с интервью главврача инфекционной больницы в Коммунарке Дениса Проценко.
Российская газета 09:13
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Здоровье

Два новых случая коронавируса выявлено в Амурской области

По данным на 11 апреля в Приамурье выявлено два новых лабораторно подтвержденных случая коронавируса, эпидемиологически связанных с посещением другого региона России.
Телепорт 04:28
7
Транспорт

Москва вводит электронные пропуска на поездки на транспорте

В городской мэрии подчеркнули, что цифровой пропуск потребуется для поездок «на любом виде личного и общественного транспорта», будь то автомобиль, мотоцикл, скутер, метрополитен, МЦК, МЦД, пригородные электрички или наземный транспорт.
Коммерсантъ 14:25
2,4K
Энергетика

Оставьте себе: почему правительство не пускает в Россию дешевый бензин

РИА Новости разбиралось, почему руководство страны выступает против дешевого заграничного топлива.
РИА Новости 01:00
24
Религия

Епископ оценил запрет на посещение богослужений в Москве

Запрет прихожанам посещать богослужения в храмах Русской православной церкви в Москве и Московской области с 13 по 19 апреля сделает верующих сильнее духом и любовью "к службе Божией и к нашим храмам", считает заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов).
РИА Новости 18:24
4
Экономика

Правительство купило Сбербанк у ЦБ

О выкупе правительством контрольного пакета Сбербанка (50% плюс 1 акция, 52,6% голосов) у регулятора было объявлено в феврале.
Ведомости вчера в 05:00
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Политика

США готовят санкции для стран, отказавшихся забирать своих граждан

США может ввести санкции против стран, оказывающихся забирать своих граждан во время пандемии.
Деловое.ТВ 03:33
476
Общество

Умер кинокритик Александр Тимофеевский

Шура Тимофеевский, любимейший из любимейших, умер.
BFM.ru 17:37
Общество

США вышли на первое место в мире по числу жертв коронавируса

По его данным, в Италии от инфекции умерли 18 849 человек.
Говорит Москва 12:23
155
Общество

Городские службы Москвы проведут масштабную дезинфекцию города

Масштабную дезинфекцию Москвы для предотвращения распространения коронавируса планируется провести 12 апреля.
Известия 02:38
334
Общество

ВОЗ рекомендовала Белоруссии ужесточить ограничительные меры

Минск, 11 апреля 2020, 15:58 — REGNUM Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала Белоруссии запретить массовые мероприятия.
REGNUM 08:58
197
Политика

В США пригрозили Саудовской Аравии последствиями за нефтяную войну

Сенатор от Аляски Дэн Салливан рассказал, что разговор с официальными лицами Саудовской Аравии длился около двух часов.
News.ru 17:00
1
Здоровье

Коронавирус подкосил больше 2,5 тысячи украинцев

На Украине лабораторно подтвердили 2 тысячи 511 случаев заражения COVID-19.
Украина.ру 03:05
Общество

России прогнозируют неожиданные проблемы из-за коронавируса

России прогнозируют неожиданные проблемы из-за коронавируса. Об этом заявил декан экономического факультета МГУ Александр Аузан.
Деловое.ТВ вчера в 15:56
17
Транспорт

В Москве активируют «спящие» штрафы для нарушивших изоляцию водителей

После введения режима спецпропусков в Москве начнет действовать поправка в столичный КоАП, предусматривающая штрафы за нарушение карантина с использованием автомобиля.
РБК 18:51
Музыка

«Пухляш» из клипа Little Big станцевал в новом видео

Новый клип «Плачу на техно» опубликовали на YouTube. Ролик успел набрать более 1,6 миллиона просмотров и более 90 тысяч «лайков».
Gazeta.SPb 16:31
107
Общество

Оперативный штаб объяснил пробки в Химках из машин скорой помощи

Пробка из машин скорой помощи образовалась перед клиническим центром Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) в Химках из-за большого потока пациентов с коронавирусной инфекцией.
Известия 16:43
1,2K
Общество

В 30 городах Турции ввели комендантский час из-за коронавируса

Из-за распространения коронавируса в 30 городах Турции ввели комендантский час.
Деловое.ТВ 08:55
30
Музыка

«Россия 1» покажет концерт в поддержку медиков и волонтеров

Lenta.ru вчера в 11:44
41
Шоу-бизнес

Певица Татьяна Буланова госпитализирована в больницу Санкт-Петербурга

REGNUM 15:12
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Общество

Рогозин ответил Маску на заявление о многоразовых ракетах

ТАСС 10:20
581
Футбол

Серию А могут возобновить 31 мая

Сегодня портал Football Italia ссылаясь на La Repubblica, оповестил о том, что если команды вернутся к тренировочному процессу 4 мая, то игры смогут быть возобновлены уже с 31 мая.
Bethub.org 13:17
Политика

Песков заявил, что здоровье Путина отменное

ТАСС 07:12
2,7K
Здоровье

Онищенко поспорил с академиком РАН о сроках завершения пандемии

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко оспорил мнение академика РАН Виктора Малеева о сроках завершения пандемии коронавируса.
РЕН ТВ 16:30
44
Общество

Названы новые симптомы коронавируса

У части зараженных коронавирусом китайцев наблюдались проблемы с координацией и невнятная речь, говорится в исследовании, опубликованном в JAMA Neuology.
РИА Новости 11:39
67
Кино

Тайка Вайтити поделился подробностями фильма «Тор: Любовь и гром»

News.ru вчера в 10:50
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Экономика

Правительство расширит лимиты по ипотечным каникулам

Ранее замминистра финансов Алексей Моисеев в эфире телеканала «Россия 24» заявлял, что правительство рассматривает вариант увеличения максимального размера ипотеки для получения кредитных каникул в некоторых регионах, в частности в Москве, Санкт-Петербурге и на Дальнем Востоке.
Коммерсантъ вчера в 05:40
359
Общество

Футбольный тренер Евсеев заявил, что альтернативы Путину нет

Тренер футбольной команды «Уфа» Вадим Евсеев заявил, что замены нынешнему президенту Владимиру Путину нет.
News.ru 16:35
1,3K
Шоу-бизнес

Певец Юлиан разводится с Анастасией через год после свадьбы

Певец Юлиан сообщил о намерении развестись с супругой и коллегой Анастасией, с которой всего год назад побывал в ЗАГСе.
Московский Комсомолец 04:42
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Сергей Евгеньевич Цивилёв
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Губернатор Кемеровской области с 17 сентября 2018. Член Высшего совета политической партии «Единая Россия».
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