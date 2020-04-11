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Здоровье Два новых случая коронавируса выявлено в Амурской области По данным на 11 апреля в Приамурье выявлено два новых лабораторно подтвержденных случая коронавируса, эпидемиологически связанных с посещением другого региона России. 7

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Футбол Серию А могут возобновить 31 мая Сегодня портал Football Italia ссылаясь на La Repubblica, оповестил о том, что если команды вернутся к тренировочному процессу 4 мая, то игры смогут быть возобновлены уже с 31 мая.

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