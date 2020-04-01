Коронавирус

НДН.инфоНДН.инфоГубернатор Кузбасса разогнал посетителей и закрыл торговый центр

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев лично разогнал посетителей и работников торгового центра в Новокузнецке. Глава местного правительства угрожал крупными штрафами за нарушение режима самоизоляции. Инцидент произошел в Новокузнецке в ТЦ «Сити Молл».
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Сергей Цивилев призвал магазины не задерживать покупателей у полок

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Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Губернатор Кемеровской области с 17 сентября 2018. Член Высшего совета политической партии «Единая Россия».
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