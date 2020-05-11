Коронавирус
RT на русскомГубернатор Ленобласти заявил, что переболел коронавирусом
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в эфире телеканала ЛенТВ24 рассказал, что в апреле переболел коронавирусной инфекцией COVID-19. По словам Дрозденко, по дороге на работу он почувствовал ухудшение самочувствия, поэтому вернулся домой и вызвал врача для сдачи теста на коронавирус.
Читать в источнике
Оценить122
с чего всё началось
По словам Дрозденко, по дороге на работу он почувствовал ухудшение самочувствия, поэтому вернулся домой и вызвал врача для сдачи теста на коронавирус.RT на русском07:56
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7176 источников, обновлено в 08:03, Ашберн
Общество
Коронавирус выявили в новых районах Самарской области
Сегодня 10 мая от оперативного штаба стало известно в каких городах и районах Самарской области выявили коронавирус.
Похвистнево-Информ вчера в 13:02
Фигурное катание
Плющенко резко ответил на слова хореографа Тутберидзе в адрес Трусовой
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко вступился за фигуристку Александру Трусову.
Экономика сегодня вчера в 13:02
Политика
Путин обсудит возможность продления нерабочих дней 11 мая
В понедельник, 11 мая, президент Владимир Путин проведет совещание с профильными ведомствами, на котором будет обсуждаться эпидемия коронавируса и возможность продления нерабочих дней.
РБК вчера в 10:39
Политика
Глава Россотрудничества ответила на сообщения СМИ Чехии о яде
Глава Россотрудничества Элеонора Митрофанова назвала публикации СМИ Чехии о том, что и.о. руководителя представительства в Праге якобы привез в страну яд рицин, провокацией без доказательств.
Газета.Ru 07:35
Музыка
Манукян и Бузова сняли пронзительный клип на песню «Журавли»
В преддверии 75-летия со дня Великой Победы Давид Манукян проделал большую работу.
Пятый канал 09 мая в 11:07
Общество
Россиян ждут еще одни длинные выходные в этом году
Следующие длинные выходные ждут россиян в июне месяце. Они будут связаны с празднованием Дня России.
ФедералПресс вчера в 09:00
Происшествия
Число жертв пожара в хосписе в Красногорске возросло до девяти
Число жертв пожара в частном хосписе в подмосковном Красногорске возросло до девяти.
RT на русском вчера в 18:26
Футбол
Экс-защитник «Амкара» рассказал о злости на Россию
Защитник «Шахтера» Богдан Бутко, выступавший в сезоне-2015/2016 за пермский «Амкар», высказался по поводу ситуации на Донбассе и конкретно Донецке, который в 2014 году перешел под контроль ДНР.
ProstoProSport 06:25
Шоу-бизнес
Михаил Ефремов перестал выпивать из-за карантина
Раньше можно было после репетиции или спектакля на час-полтора сходить и выпить, а потом прийти домой, где все уже спят.
Paparazzi.ru 01:15
Общество
Умер сенатор и бывший глава Рязанской области Олег Ковалев
Бывший губернатор Рязанской области, член Совета федерации Олег Ковалев умер на 72-м году жизни, сообщил ТАСС его помощник Андрей Глазунов.
Коммерсантъ 05:01
Здоровье
Врачи предупредили о риске тяжелых осложнений коронавирусной инфекции
Риск осложнений существует даже для пациентов, перенесших заболевание в легкой форме. Однако пока он до конца не изучен.
Профиль вчера в 10:12
Общество
В Красноярском крае режим самоизоляции продлили до 31 мая
Режим всеобщей самоизоляции в Красноярском крае, введенный из-за распространения коронавирусной инфекции, продлен до 31 мая, сообщается на официальном портале региона.
РИА Новости 05:33
Политика
Мишустин не примет участие в совещании Путина по коронавирусу
Господин Мишустин сообщил о заболевании коронавирусом в конце апреля в ходе видеосвязи с президентом.
Коммерсантъ 07:18
Шоу-бизнес
Наталья Орейро исполнила песню в честь Дня Победы
Поздравления россиянам с Днём Победы сегодня поступают со всего мира. Так, свою лепту внесла и популярная певица Наталья Орейро.
КМВ Новости 09 мая в 08:16
Общество
На Кубани продлили карантин до 23 мая
Решение о продлении карантина на Кубани принял губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев во время заседания оперативного штаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции нового типа.
Южный Федеральный вчера в 08:39
Общество
Гидрометцентр предупредил о похолодании в европейской части России
Жителей центральных регионов России вскоре ожидает резкое похолодание на десять градусов, при этом на Урале и в Сибири температуры днем будут достигать 35 градусов.
РИА Новости вчера в 18:07
Шоу-бизнес
Трогательную песню записала дочь покойной Юлии Началовой
13-летняя дочь популярной уроженки Воронежа Юлии Началовой и футболиста Евгения Алдонина Вера исполнила трогательную песню в честь Дня Победы.
Блокнот Воронеж 04:35
Общество
В МВД заявили о «бравирующих» нарушителях самоизоляции
По словам Валяева, ряд граждан «демонстративно нарушают режим самоизоляции, порой большими компаниями, да еще и бравируют этим».
РБК 03:24
Единоборства
Генри Сехудо объявил о завершении карьеры
FightCard.ru вчера в 00:54
Здоровье
В Югре умер шестой пациент с коронавирусом
Шестой человек с подтвержденным коронавирусом скончался в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщил руководитель регионального департамента здравоохранения Алексей Добровольский.
РИА Новости 07:00
Шоу-бизнес
Ольга Куриленко заявила, что она не украинка
Куриленко заявила, что сделал тест ДНК и выяснила, что у нее нет украинской крови, поэтому считать ее украинкой – необоснованно.
Gazeta.SPb вчера в 18:01
Авто
Внешность новой Kia Optima GT раскрыли до премьеры
Южнокорейские фотошпионы раскрыли внешность новой Kia K5 (известна на других рынках, как Optima) GT — «подогретой» версии популярного седана.
Motor 09 мая в 06:13
Кино
Создатели «Ведьмака» рассказали о чудовищах из первого сезона сериала
В бестиарии повествуется о сказочных обитателях мира "Ведьмака" – кикиморах, сильванах, селках, стрыгах, допплерах, джиннах, которых можно было заметить в первой части первого сезона.
Деловое.ТВ 07:34
Политика
Путин объяснил, какой видит национальную идею России
По словам Путина, российская национальная идея может заключаться только в патриотизме и ни в чём ином.
REGNUM вчера в 06:06
Кино
Билл Скарсгард сыграет известного шведского преступника в сериале Netflix
Netflix разрабатывает новый мини-сериал «Кларк» с Биллом Скарсгардом («Оно») в главной роли, посвящённый жизни известного шведского преступника Кларка Улофссона.
Игромания.ру 07:46
Происшествия
Арестованный основатель паблика «Омбудсмен полиции» попал в больницу
Основатель паблика "Омбудсмен полиции" Владимир Воронцов, которого в пятницу арестовали по обвинению в вымогательстве 300 тысяч рублей, был госпитализирован из изолятора временного содержания в больницу, сообщил РИА Новости его адвокат Сергей Бадамшин.
РИА Новости 07:25
Шоу-бизнес
Дарина Эрвин опубликовала фото тещи Александра Цекало
Отмечается, что в данной ситуации теща Цекало может оказаться моложе его.
RuNews24.ru 05:00
Экономика
WSJ: миллиардер Илон Маск живет в долг
WSJ указывает на тот факт, что использование акций в качестве залога по многочисленным кредитам может негативным образом сказаться на капитализации Tesla.
Газета.Ru 07:28
Общество
Сергей Цивилев снова обратится к кузбассовцам
Сергей Цивилев в очередной раз обратится к жителям Кемеровской области. Это произойдет сегодня в 18:00.
Сибдепо 02:39