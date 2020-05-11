Коронавирус

RT на русскомRT на русскомГубернатор Ленобласти заявил, что переболел коронавирусом

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в эфире телеканала ЛенТВ24 рассказал, что в апреле переболел коронавирусной инфекцией COVID-19. По словам Дрозденко, по дороге на работу он почувствовал ухудшение самочувствия, поэтому вернулся домой и вызвал врача для сдачи теста на коронавирус.
Читать в источнике
Комментировать113
с чего всё началось
По словам
 Дрозденко, по дороге на работу он почувствовал ухудшение самочувствия, поэтому вернулся домой и вызвал врача для сдачи теста на коронавирус.
RT на русском07:56

Подробнее о событии

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко переболел коронавирусом

ТАСС07:14

Губернатор Ленинградской области переболел коронавирусом

Интерфакс07:02

Губернатор Ленинградской области переболел коронавирусом

РБК06:31

Губернатор Ленинградской области рассказал о заражении коронавирусом

Lenta.ru06:44

Губернатор Ленинградской области переболел COVID-19

РИА Новости06:55

Переболел коронавирусом: Александр Дрозденко рассказал о своей вынужденной двухнедельной самоизоляции

Online47.ru05:42

Губернатор Ленинградской области переболел коронавирусом: подробности

ЛОТ06:30
Показать все источники
Автоматически обработано 7176 источников, обновлено в 08:03, Ашберн
Общество

Коронавирус выявили в новых районах Самарской области

Сегодня 10 мая от оперативного штаба стало известно в каких городах и районах Самарской области выявили коронавирус.
Похвистнево-Информ вчера в 13:02
86
Фигурное катание

Плющенко резко ответил на слова хореографа Тутберидзе в адрес Трусовой

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко вступился за фигуристку Александру Трусову.
Экономика сегодня вчера в 13:02
8
Политика

Путин обсудит возможность продления нерабочих дней 11 мая

В понедельник, 11 мая, президент Владимир Путин проведет совещание с профильными ведомствами, на котором будет обсуждаться эпидемия коронавируса и возможность продления нерабочих дней.
РБК вчера в 10:39
5,3K
Политика

Глава Россотрудничества ответила на сообщения СМИ Чехии о яде

Глава Россотрудничества Элеонора Митрофанова назвала публикации СМИ Чехии о том, что и.о. руководителя представительства в Праге якобы привез в страну яд рицин, провокацией без доказательств.
Газета.Ru 07:35
472
Музыка

Манукян и Бузова сняли пронзительный клип на песню «Журавли»

В преддверии 75-летия со дня Великой Победы Давид Манукян проделал большую работу.
Пятый канал 09 мая в 11:07
12
Общество

Россиян ждут еще одни длинные выходные в этом году

Следующие длинные выходные ждут россиян в июне месяце. Они будут связаны с празднованием Дня России.
ФедералПресс вчера в 09:00
1,1K
Происшествия

Число жертв пожара в хосписе в Красногорске возросло до девяти

Число жертв пожара в частном хосписе в подмосковном Красногорске возросло до девяти.
RT на русском вчера в 18:26
456
Футбол

Экс-защитник «Амкара» рассказал о злости на Россию

Защитник «Шахтера» Богдан Бутко, выступавший в сезоне-2015/2016 за пермский «Амкар», высказался по поводу ситуации на Донбассе и конкретно Донецке, который в 2014 году перешел под контроль ДНР.
ProstoProSport 06:25
Шоу-бизнес

Михаил Ефремов перестал выпивать из-за карантина

Раньше можно было после репетиции или спектакля на час-полтора сходить и выпить, а потом прийти домой, где все уже спят.
Paparazzi.ru 01:15
19
Общество

Умер сенатор и бывший глава Рязанской области Олег Ковалев

Бывший губернатор Рязанской области, член Совета федерации Олег Ковалев умер на 72-м году жизни, сообщил ТАСС его помощник Андрей Глазунов.
Коммерсантъ 05:01
582
Здоровье

Врачи предупредили о риске тяжелых осложнений коронавирусной инфекции

Риск осложнений существует даже для пациентов, перенесших заболевание в легкой форме. Однако пока он до конца не изучен.
Профиль вчера в 10:12
10
Общество

В Красноярском крае режим самоизоляции продлили до 31 мая

Режим всеобщей самоизоляции в Красноярском крае, введенный из-за распространения коронавирусной инфекции, продлен до 31 мая, сообщается на официальном портале региона.
РИА Новости 05:33
9
Политика

Мишустин не примет участие в совещании Путина по коронавирусу

Господин Мишустин сообщил о заболевании коронавирусом в конце апреля в ходе видеосвязи с президентом.
Коммерсантъ 07:18
3
Шоу-бизнес

Наталья Орейро исполнила песню в честь Дня Победы

Поздравления россиянам с Днём Победы сегодня поступают со всего мира. Так, свою лепту внесла и популярная певица Наталья Орейро.
КМВ Новости 09 мая в 08:16
172
Общество

На Кубани продлили карантин до 23 мая

Решение о продлении карантина на Кубани принял губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев во время заседания оперативного штаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции нового типа.
Южный Федеральный вчера в 08:39
1,6K
Общество

Гидрометцентр предупредил о похолодании в европейской части России

Жителей центральных регионов России вскоре ожидает резкое похолодание на десять градусов, при этом на Урале и в Сибири температуры днем будут достигать 35 градусов.
РИА Новости вчера в 18:07
277
Шоу-бизнес

Трогательную песню записала дочь покойной Юлии Началовой

13-летняя дочь популярной уроженки Воронежа Юлии Началовой и футболиста Евгения Алдонина Вера исполнила трогательную песню в честь Дня Победы.
Блокнот Воронеж 04:35
45
Общество

В МВД заявили о «бравирующих» нарушителях самоизоляции

По словам Валяева, ряд граждан «демонстративно нарушают режим самоизоляции, порой большими компаниями, да еще и бравируют этим».
РБК 03:24
1,9K
Единоборства

Генри Сехудо объявил о завершении карьеры

FightCard.ru вчера в 00:54
Здоровье

В Югре умер шестой пациент с коронавирусом

Шестой человек с подтвержденным коронавирусом скончался в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщил руководитель регионального департамента здравоохранения Алексей Добровольский.
РИА Новости 07:00
Шоу-бизнес

Ольга Куриленко заявила, что она не украинка

Куриленко заявила, что сделал тест ДНК и выяснила, что у нее нет украинской крови, поэтому считать ее украинкой – необоснованно.
Gazeta.SPb вчера в 18:01
44
Происшествия

Один иранский военный корабль подбил ракетой другой

Вести.Ru 07:35
151
Авто

Внешность новой Kia Optima GT раскрыли до премьеры

Южнокорейские фотошпионы раскрыли внешность новой Kia K5 (известна на других рынках, как Optima) GT — «подогретой» версии популярного седана.
Motor 09 мая в 06:13
4
Кино

Создатели «Ведьмака» рассказали о чудовищах из первого сезона сериала

В бестиарии повествуется о сказочных обитателях мира "Ведьмака" – кикиморах, сильванах, селках, стрыгах, допплерах, джиннах, которых можно было заметить в первой части первого сезона.
Деловое.ТВ 07:34
4
Политика

Путин объяснил, какой видит национальную идею России

По словам Путина, российская национальная идея может заключаться только в патриотизме и ни в чём ином.
REGNUM вчера в 06:06
7,4K
Кино

Билл Скарсгард сыграет известного шведского преступника в сериале Netflix

Netflix разрабатывает новый мини-сериал «Кларк» с Биллом Скарсгардом («Оно») в главной роли, посвящённый жизни известного шведского преступника Кларка Улофссона.
Игромания.ру 07:46
Происшествия

Арестованный основатель паблика «Омбудсмен полиции» попал в больницу

Основатель паблика "Омбудсмен полиции" Владимир Воронцов, которого в пятницу арестовали по обвинению в вымогательстве 300 тысяч рублей, был госпитализирован из изолятора временного содержания в больницу, сообщил РИА Новости его адвокат Сергей Бадамшин.
РИА Новости 07:25
19
Шоу-бизнес

Дарина Эрвин опубликовала фото тещи Александра Цекало

Отмечается, что в данной ситуации теща Цекало может оказаться моложе его.
RuNews24.ru 05:00
1
Экономика

WSJ: миллиардер Илон Маск живет в долг

WSJ указывает на тот факт, что использование акций в качестве залога по многочисленным кредитам может негативным образом сказаться на капитализации Tesla.
Газета.Ru 07:28
3
Общество

Сергей Цивилев снова обратится к кузбассовцам

Сергей Цивилев в очередной раз обратится к жителям Кемеровской области. Это произойдет сегодня в 18:00.
Сибдепо 02:39
29
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Александр Юрьевич Дрозденко
Российский политик
Российский хозяйственный и государственный деятель. Губернатор Ленинградской области с 28 мая 2012. Член Высшего совета политической партии «Единая Россия».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное