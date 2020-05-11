с чего всё началось

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в эфире телеканала ЛенТВ24 рассказал, что в апреле переболел коронавирусной инфекцией COVID-19. По словам Дрозденко, по дороге на работу он почувствовал ухудшение самочувствия, поэтому вернулся домой и вызвал врача для сдачи теста на коронавирус.

Общество Коронавирус выявили в новых районах Самарской области Сегодня 10 мая от оперативного штаба стало известно в каких городах и районах Самарской области выявили коронавирус. 86

Политика Путин обсудит возможность продления нерабочих дней 11 мая В понедельник, 11 мая, президент Владимир Путин проведет совещание с профильными ведомствами, на котором будет обсуждаться эпидемия коронавируса и возможность продления нерабочих дней. 5,3K

Политика Глава Россотрудничества ответила на сообщения СМИ Чехии о яде Глава Россотрудничества Элеонора Митрофанова назвала публикации СМИ Чехии о том, что и.о. руководителя представительства в Праге якобы привез в страну яд рицин, провокацией без доказательств. 472

Футбол Экс-защитник «Амкара» рассказал о злости на Россию Защитник «Шахтера» Богдан Бутко, выступавший в сезоне-2015/2016 за пермский «Амкар», высказался по поводу ситуации на Донбассе и конкретно Донецке, который в 2014 году перешел под контроль ДНР.

Шоу-бизнес Михаил Ефремов перестал выпивать из-за карантина Раньше можно было после репетиции или спектакля на час-полтора сходить и выпить, а потом прийти домой, где все уже спят. 19

Здоровье Врачи предупредили о риске тяжелых осложнений коронавирусной инфекции Риск осложнений существует даже для пациентов, перенесших заболевание в легкой форме. Однако пока он до конца не изучен. 10

Шоу-бизнес Наталья Орейро исполнила песню в честь Дня Победы Поздравления россиянам с Днём Победы сегодня поступают со всего мира. Так, свою лепту внесла и популярная певица Наталья Орейро. 172

Общество На Кубани продлили карантин до 23 мая Решение о продлении карантина на Кубани принял губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев во время заседания оперативного штаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции нового типа. 1,6K

Общество Гидрометцентр предупредил о похолодании в европейской части России Жителей центральных регионов России вскоре ожидает резкое похолодание на десять градусов, при этом на Урале и в Сибири температуры днем будут достигать 35 градусов. 277

Шоу-бизнес Трогательную песню записала дочь покойной Юлии Началовой 13-летняя дочь популярной уроженки Воронежа Юлии Началовой и футболиста Евгения Алдонина Вера исполнила трогательную песню в честь Дня Победы. 45

Здоровье В Югре умер шестой пациент с коронавирусом Шестой человек с подтвержденным коронавирусом скончался в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщил руководитель регионального департамента здравоохранения Алексей Добровольский.

Шоу-бизнес Ольга Куриленко заявила, что она не украинка Куриленко заявила, что сделал тест ДНК и выяснила, что у нее нет украинской крови, поэтому считать ее украинкой – необоснованно. 44

Кино Билл Скарсгард сыграет известного шведского преступника в сериале Netflix Netflix разрабатывает новый мини-сериал «Кларк» с Биллом Скарсгардом («Оно») в главной роли, посвящённый жизни известного шведского преступника Кларка Улофссона.

Происшествия Арестованный основатель паблика «Омбудсмен полиции» попал в больницу Основатель паблика "Омбудсмен полиции" Владимир Воронцов, которого в пятницу арестовали по обвинению в вымогательстве 300 тысяч рублей, был госпитализирован из изолятора временного содержания в больницу, сообщил РИА Новости его адвокат Сергей Бадамшин. 19

Экономика WSJ: миллиардер Илон Маск живет в долг WSJ указывает на тот факт, что использование акций в качестве залога по многочисленным кредитам может негативным образом сказаться на капитализации Tesla. 3