Коронавирус
RT на русскомГубернатор Ленобласти заявил, что переболел коронавирусом
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в эфире телеканала ЛенТВ24 рассказал, что в апреле переболел коронавирусной инфекцией COVID-19. По словам Дрозденко, по дороге на работу он почувствовал ухудшение самочувствия, поэтому вернулся домой и вызвал врача для сдачи теста на коронавирус.
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По словам Дрозденко, по дороге на работу он почувствовал ухудшение самочувствия, поэтому вернулся домой и вызвал врача для сдачи теста на коронавирус.RT на русском07:56
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