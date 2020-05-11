с чего всё началось

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в эфире телеканала ЛенТВ24 рассказал, что в апреле переболел коронавирусной инфекцией COVID-19. По словам Дрозденко, по дороге на работу он почувствовал ухудшение самочувствия, поэтому вернулся домой и вызвал врача для сдачи теста на коронавирус.

Игры «Наслаждайтесь своим разочарованием»: Bethesda призвала не ждать новостей о The Elder Scrolls VI в ближайшие годы Старший вице-президент Bethesda Softworks по маркетингу Пит Хайнс (Pete Hines) у себя в микроблоге обмолвился, когда фанатам стоит ждать новостей о следующей части ролевой серии The Elder Scrolls.

Общество В правительстве назвали самую пострадавшую отрасль от коронавируса Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко назвал туризм самой пострадавшей от пандемии COVID-19 отраслью экономики страны.

Происшествия Арестованный основатель паблика «Омбудсмен полиции» попал в больницу Основатель паблика "Омбудсмен полиции" Владимир Воронцов, которого в пятницу арестовали по обвинению в вымогательстве 300 тысяч рублей, был госпитализирован из изолятора временного содержания в больницу, сообщил РИА Новости его адвокат Сергей Бадамшин. 19

Игры Фанат воссоздал S.T.A.L.K.E.R. 2 на движке CryEngine Геймер воссоздал скриншот компьютерной игры S.T.A.L.K.E.R. 2 на движке CryEngine, однако изначально игра разрабатывалась на Unreal Engine 4. 19

Авто Nissan рассказала о новом кроссовере Datsun Magnite До последнего времени никакой информации о новинке кроме названия не было, но накануне производитель поделился данными об аналогичной модели для индийского рынка, которая выйдет в продажу под именем Nissan Magnite. 6

Политика Порошенко потребовал продлить санкции против российских соцсетей Экс-президент Украины Петр Порошенко потребовал от Владимира Зеленского экстренно созвать заседание Совета национальной безопасности и обороны и продлить санкции в отношении российских социальных сетей. 10

Здоровье Разработан калькулятор смерти от коронавируса Простой калькулятор, рассчитывающий риск смерти в случае заражения коронавирусом COVID-19, разработали ученые исследовательского центра в польской Гдыне. 9

Общество Сергей Цивилев снова обратится к кузбассовцам Сергей Цивилев в очередной раз обратится к жителям Кемеровской области. Это произойдет сегодня в 18:00. 29

Общество ВОЗ считает, что Россия могла достичь пика эпидемии коронавируса Распространение коронавирусной инфекции в России могло уже достичь своего пика, а выход на плато повлечет за собой рост смертности от COVID-19, рассказала Bloomberg руководитель представительства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович. 307

Политика Путин обсудит возможность продления нерабочих дней 11 мая В понедельник, 11 мая, президент Владимир Путин проведет совещание с профильными ведомствами, на котором будет обсуждаться эпидемия коронавируса и возможность продления нерабочих дней. 5,3K

Политика Еврокомиссия может ввести санкции против Германии Евросоюз может наложить санкции на Германию за нарушение законодательства ЕС, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. 329

Происшествия Защита обжаловала арест красноярского бизнесмена Быкова Защита подала апелляцию на арест предпринимателя, бывшего депутата заксобрания Красноярского края Анатолия Быкова, подозреваемого в организации двойного убийства в 1994 году. 39

Шоу-бизнес Трогательную песню записала дочь покойной Юлии Началовой 13-летняя дочь популярной уроженки Воронежа Юлии Началовой и футболиста Евгения Алдонина Вера исполнила трогательную песню в честь Дня Победы. 45

Футбол Смолов приступил к тренировкам с «Сельтой» Как сообщает La Voz De Galicia, среди игроков, приступившим к занятиям, есть и российский нападающий Фёдор Смолов, недавно вернувшийся в Испанию.

Общество Правительство назвало условия открытия курортов России в 2020 году В случае снижения темпа роста распространения коронавируса могут быть открыты для внутреннего туризма курорты Северного Кавказа, Краснодарского края и Крыма. 47

Футбол Владельцы «Манчестер Сити» объявили о приобретении бельгийской команды Холдинг City Football Group на своем сайте объявил о покупке команды «Ломмел» из второго дивизиона первенства Бельгии.

Общество В Туле вводится обязательный масочный режим Тула, 11 мая 2020, 12:44 — REGNUM Обязательный масочный режим вводится в Туле, а также в Новомосковске, в Веневском, Тепло-Огаревском, Щекинском, Заокском и Ясногорском районах Тульской области. 6

Политика Климкин заявил об отсутствии у России права отмечать День Победы 9 мая российский посол в США Анатолий Антонов назвал неприемлемой информационную кампанию, развязанную против России с целью принизить роль СССР в победе над фашизмом. 4,4K