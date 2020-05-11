с чего всё началось

Александр Дрозденко ранее не говорил об инфицировании COVID-19 из-за торжеств 9 Мая и старта ряда важных программ. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко признался, что переболел коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом он сообщил в эфире одного из региональных телеканалов.

Общество Путин объявил о новых выплатах на детей Каждая российская семья, в которой воспитываются дети от трех до 16 лет, сможет получить единовременную помощь в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка, заявил президент Владимир Путин. 591

Общество Собянин рассказал об условиях нормальной жизни в «новой реальности» Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что для обеспечения нормальной жизни гражданам в новой реальности с учетом ограничений были выделены несколько ключевых направлений. 126

Общество Гидрометцентр предупредил о похолодании в европейской части России Жителей центральных регионов России вскоре ожидает резкое похолодание на десять градусов, при этом на Урале и в Сибири температуры днем будут достигать 35 градусов. 281

Здоровье Разработан калькулятор смерти от коронавируса Простой калькулятор, рассчитывающий риск смерти в случае заражения коронавирусом COVID-19, разработали ученые исследовательского центра в польской Гдыне. 50

Экономика Путин объявил о списании налогов малому и среднему бизнесу ИП и компаниям малого и среднего бизнеса из пострадавших отраслей полностью спишут налоговые платежи, кроме НДС, и страховые взносы за второй квартал. 105

Политика Еврокомиссия может ввести санкции против Германии Евросоюз может наложить санкции на Германию за нарушение законодательства ЕС, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. 343

Экономика Киргизия попросила Россию снизить цены на газ Правительство Киргизии попросило Россию снизить цену на природный газ, сообщил вице-премьер республики Эркина Асрандиев по итогам онлайн-встречи с вице-премьером РФ Андреем Оверчуком. 44

Общество Собянин заявил о снижении числа госпитализаций из-за коронавируса Мэр Москвы Сергей Собянин на совещании с президентом России Владимиром Путиным заявил о снижении числа госпитализаций из-за коронавируса. 235

Политика Россия может ввести ограничения для турецких автоперевозчиков Власти РФ с 23 часов 11 мая введут ограничения для турецких автоперевозчиков в случае, если Турция не снимет ограничения для российских, говорится в сообщении Минтранса. 115

Общество Умер сенатор и бывший губернатор Рязанской области Бывший губернатор Рязанской области, член Совета Федерации Олег Ковалев умер на 72-м году жизни, сообщает ТАСС в понедельник, 11 мая. 779

Общество В Туле вводится обязательный масочный режим Тула, 11 мая 2020, 12:44 — REGNUM Обязательный масочный режим вводится в Туле, а также в Новомосковске, в Веневском, Тепло-Огаревском, Щекинском, Заокском и Ясногорском районах Тульской области. 10

Экономика Путин объявил о новой кредитной программе поддержки занятости Президент России Владимир Путин на совещании по распространению коронавируса объявил ряд новых мер поддержки граждан и бизнеса. 17

Политика Путин 11 мая рассмотрит возможность продления нерабочих дней В понедельник Владимир Путин планирует провести совещание по текущей ситуации с коронавирусом в регионах, на котором также будет рассмотрен вопрос продления нерабочих дней, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова. 5,4K

Общество В Ростовской области внесут послабления в режим самоизоляции По словам губернатора региона Василия Голубева, на первом этапе послаблений в области компании вновь начнут предоставлять потребительские услуги. 169

Политика Путин объявил о завершении единого периода нерабочих дней Введенный в конце марта всеобщий режим нерабочих дней завершится 12 мая, сообщил президент Владимир Путин на совещании с Правительством РФ по теме пандемии COVID-19. 14

Фигурное катание Плющенко вступился за Трусову после нападок хореографа Тутберидзе Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко ответил хореографу Алексею Железнякову, который ранее подверг сомнению успехи Александры Трусовой в будущем. 12

Футбол Месси пожертвовал 500 тысяч евро на борьбу с коронавирусом в Аргентине Как сообщает TyC Sports, Месси перевел 500 тысяч евро фонду Гаррахана, который разделил средства на восемь аргентинских больниц.