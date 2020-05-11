Коронавирус

Пятый каналПятый каналГубернатор Ленобласти рассказал, как переболел коронавирусом

Александр Дрозденко ранее не говорил об инфицировании COVID-19 из-за торжеств 9 Мая и старта ряда важных программ. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко признался, что переболел коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом он сообщил в эфире одного из региональных телеканалов.
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с чего всё началось
По словам
 Дрозденко, по дороге на работу он почувствовал ухудшение самочувствия, поэтому вернулся домой и вызвал врача для сдачи теста на коронавирус.
RT на русском07:56

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Губернатор Ленинградской области переболел коронавирусом

Интерфакс07:02

Губернатор Ленинградской области переболел коронавирусом: подробности

ЛОТ06:30

Губернатор Ленинградской области переболел коронавирусом

РБК06:31

Губернатор Ленинградской области переболел коронавирусом

Коммерсантъ06:27

«Падал и час отлёживался». Губернатор Дрозденко все-таки признался, что переболел коронавирусом

47 новостей06:22

Переболел коронавирусом: Александр Дрозденко рассказал о своей вынужденной двухнедельной самоизоляции

Online47.ru05:42

Губернатор Ленинградской области переболел COVID-19

РИА Новости06:55
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Автоматически обработано 7176 источников, обновлено в 12:43, Ашберн
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Путин объявил о новых выплатах на детей

Каждая российская семья, в которой воспитываются дети от трех до 16 лет, сможет получить единовременную помощь в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка, заявил президент Владимир Путин.
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Собянин рассказал об условиях нормальной жизни в «новой реальности»

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что для обеспечения нормальной жизни гражданам в новой реальности с учетом ограничений были выделены несколько ключевых направлений.
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Общество

Гидрометцентр предупредил о похолодании в европейской части России

Жителей центральных регионов России вскоре ожидает резкое похолодание на десять градусов, при этом на Урале и в Сибири температуры днем будут достигать 35 градусов.
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Разработан калькулятор смерти от коронавируса

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Вести.Ru 07:42
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Экономика

Путин объявил о списании налогов малому и среднему бизнесу

ИП и компаниям малого и среднего бизнеса из пострадавших отраслей полностью спишут налоговые платежи, кроме НДС, и страховые взносы за второй квартал.
Profibeer.ru 10:29
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Политика

Путин объявил о завершении режима нерабочих дней

Президент России Владимир Путин объявил о завершении режима нерабочих дней.
Ведомости 09:40
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Общество

Голикова: 11 регионов могут выйти на второй этап снятия ограничений

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что 11 регионов России могут начинать снимать ограничения сразу со второго этапа.
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Общество

Роспотребнадзор объяснил, когда откроют школы и детские сады

На третьем этапе начнут открываться школы и вузы, — цитирует специалиста оперативный штаб по контролю за распространением коронавируса.
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Экономика

Экспертное мнение: власти РФ могут пойти на девальвацию рубля

Власти Российской Федерации могут пойти на девальвацию рубля. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 04:19
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Политика

Еврокомиссия может ввести санкции против Германии

Евросоюз может наложить санкции на Германию за нарушение законодательства ЕС, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Газета.Ru 06:15
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Стала известна стоимость продолжений «Аватара»

Профиль 08:00
Экономика

Киргизия попросила Россию снизить цены на газ

Правительство Киргизии попросило Россию снизить цену на природный газ, сообщил вице-премьер республики Эркина Асрандиев по итогам онлайн-встречи с вице-премьером РФ Андреем Оверчуком.
Коммерсантъ 06:03
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Общество

Собянин заявил о снижении числа госпитализаций из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин на совещании с президентом России Владимиром Путиным заявил о снижении числа госпитализаций из-за коронавируса.
Lenta.ru 10:42
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Политика

Голикова: России придется жить с коронавирусной инфекцией

Вирус никуда не уйдет, поэтому России придется жить с коронавирусной инфекцией.
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Политика

Россия может ввести ограничения для турецких автоперевозчиков

Власти РФ с 23 часов 11 мая введут ограничения для турецких автоперевозчиков в случае, если Турция не снимет ограничения для российских, говорится в сообщении Минтранса.
РИА Новости 07:39
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Происшествия

Подозреваемый во взрыве гранаты в Ставропольском крае задержан

Подозреваемый в броске гранаты в группу людей в посёлке Приэтокском Ставропольского края задержан.
RT на русском вчера в 17:45
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Общество

Умер сенатор и бывший губернатор Рязанской области

Бывший губернатор Рязанской области, член Совета Федерации Олег Ковалев умер на 72-м году жизни, сообщает ТАСС в понедельник, 11 мая.
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Общество

В Туле вводится обязательный масочный режим

Тула, 11 мая 2020, 12:44 — REGNUM Обязательный масочный режим вводится в Туле, а также в Новомосковске, в Веневском, Тепло-Огаревском, Щекинском, Заокском и Ясногорском районах Тульской области.
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Экономика

Путин объявил о новой кредитной программе поддержки занятости

Президент России Владимир Путин на совещании по распространению коронавируса объявил ряд новых мер поддержки граждан и бизнеса.
Коммерсантъ 09:48
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Политика

Путин 11 мая рассмотрит возможность продления нерабочих дней

В понедельник Владимир Путин планирует провести совещание по текущей ситуации с коронавирусом в регионах, на котором также будет рассмотрен вопрос продления нерабочих дней, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.
Право.ру вчера в 11:50
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Общество

В Ростовской области внесут послабления в режим самоизоляции

По словам губернатора региона Василия Голубева, на первом этапе послаблений в области компании вновь начнут предоставлять потребительские услуги.
Evo-rus.com 09 мая в 10:33
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Политика

Путин объявил о завершении единого периода нерабочих дней

Введенный в конце марта всеобщий режим нерабочих дней завершится 12 мая, сообщил президент Владимир Путин на совещании с Правительством РФ по теме пандемии COVID-19.
Экономика сегодня 09:14
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Фигурное катание

Плющенко вступился за Трусову после нападок хореографа Тутберидзе

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко ответил хореографу Алексею Железнякову, который ранее подверг сомнению успехи Александры Трусовой в будущем.
Народные новости вчера в 12:11
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Политика

Путин подписал указ о порядке продления ограничений из-за коронавируса

Президент Владимир Путин подписал указ об определении порядка продления ограничительных мер из-за COVID-19.
РБК 11:09
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Происшествия

В Липецкой области выявили еще 48 больных коронавирусом

За сутки в Липецкой области подтвердили заболевание COVID-19 еще у 48 жителей.
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Политика

Путин объявил о завершении с 12 мая единого периода нерабочих дней

Более шести недель длился период нерабочих дней в России, что позволило замедлить развитие эпидемии коронавируса.
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Футбол

Месси пожертвовал 500 тысяч евро на борьбу с коронавирусом в Аргентине

Как сообщает TyC Sports, Месси перевел 500 тысяч евро фонду Гаррахана, который разделил средства на восемь аргентинских больниц.
Sports.ru 11:29
Экономика

Промсвязьбанк продал почти все запасы золота

Промсвязьбанк продал 92% запасов золота — около двух тонн, рассчитал аналитик банка БКФ Максим Осадчий.
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Общество

Режим самоизоляции в Красноярском крае продлили

Губернатор Александр Усс продлил режим самоизоляции в Красноярском крае.
Krasnoyarskmedia.ru 05:21
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Lotus подружился с газовым монополистом Centrica Group

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Александр Юрьевич Дрозденко
Российский политик
Российский хозяйственный и государственный деятель. Губернатор Ленинградской области с 28 мая 2012. Член Высшего совета политической партии «Единая Россия».
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