Общество

Эхо МосквыЭхо МосквыГубернатор Липецкой области, который предлагал разгонять жителей химикатами, пожаловался на критику в свой адрес

Губернатор Липецкой области, который сравнивал жителей с клещами и предлагал разгонять их химикатами, пожаловался на критику в свой адрес. Об этом пишет газета "Коммерсантъ".
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Игорь Артамонов: Здоровье липчан для меня важнее имиджа

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Коммерсантъ09:10

«Когда речь идет о спасении людей, я готов терпеть унижения»: липецкий губернатор прокомментировал скандальную аудиозапись

КП - Липецк07:48

Губернатор Липецкой области, который предлагал разгонять жителей химикатами, пожаловался на критику в свой адрес

Эхо Москвы10:04

Игорь Артамонов: Нужно сберечь регион, а имидж для меня не важен

ГТРК Липецк06:41

«Я делаю все чтобы сберечь регион, а не собственный имидж»

Gorod4806:26

«Собственный имидж для меня не важен». Артамонов объяснился за разговор о клещах и людях

Most.tv06:18
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Стало известно, кто заменит Джонни Деппа в «Пиратах Карибского моря»

Mockva.ru вчера в 09:11
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Общество

Власти Липецкой области объяснили слова губернатора о разгоне людей

Слова губернатора Липецкой области Игоря Артамонова о разгоне людей с помощью дезинфекции вырваны из контекста, заявили РИА Новости в обладминистрации.
РИА Новости вчера в 10:22
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Общество

Гидрометцентр предупредил о возможной засухе в регионах России

Москва, 8 мая 2020, 08:00 — REGNUM В ряде регионов России сформировались условия для возникновения почвенной засухи в связи с недостатком осадков весной, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
REGNUM 01:00
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Общество

Жителей Ярославской области обяжут носить маски с 16 мая

Власти Ярославской области продлили ряд ограничительных мер в регионе до 31 мая включительно и предупредили о введении масочного режима с 16 мая, сообщило правительство региона в пятницу.
РИА Новости 14:01
Происшествия

В Екатеринбурге задержали подозреваемого в убийстве адвоката

Полиция в Екатеринбурге задержала мужчину, подозреваемого в убийстве известного уральского адвоката Константина Янышева, сообщил журналистам в пятницу начальник пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых.
РИА Новости 14:07
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Политика

Зеленский посетил подконтрольную Украине территорию ЛНР

Киев, 8 мая 2020, 12:51 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в село Меловое, разделённое границей между Россией и ЛНР, но в данный момент подконтрольное Украине, сообщила 8 мая пресс-служба офиса президента Украины.
REGNUM 05:51
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Общество

В Москве отменят оформление пропусков через СМС

Глава столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко заявил, что с 12 мая будет невозможно оформить цифровой пропуск через СМС, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 12:42
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Шоу-бизнес

Постаревший Андрей Губин рассказал о состоянии своего здоровья

Популярный в прошлом российский певец Андрей Губин, который уже давно ушел со сцены и предпочитает вести уединенный образ жизни, решил спустя годы обратиться к прессе и рассказать о своем состоянии здоровья.
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Политика

КС Молдавии признал неконституционным соглашение о кредите от России

Конституционный суд Молдавии признал неконституционным соглашение о получении страной кредита от России в размере €200 млн.
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Общество

Попова заявила о сохранении некоторых ограничений до создания вакцины

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что некоторые правила, связанные с коронавирусом, сохранятся до создания вакцины, передает ТАСС.
Газета.Ru 09:58
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Происшествия

Полковник ФСБ получал в обед €100 тысяч

По данным следствия, полковник Фролов ежемесячно получал во время обедов в кафе «Кофемания» и других заведениях по €100–150 тыс. от руководства небольшого банка «Кредитимпэкс».
Коммерсантъ 06 мая в 20:19
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Общество

Мурашко заявил о подъеме заболеваемости в России из-за COVID-19

Глава Министретсва здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что в России наблюдается подъем заболеваемости из-за коронавируса.
Газета.Ru 13:59
Общество

Арендаторам хотят разрешить в одностороннем порядке разрывать договор

В Госдуму внесен законопроект, который разрешает арендаторам разрывать в одностороннем порядке договоры найма недвижимости в условиях режима повышенной готовности.
РБК 08:21
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Футбол

ЦСКА составил символическую сборную из легионеров с наибольшим количеством матчей за клуб

Пресс-служба ЦСКА составила символическую сборную из иностранных футболистов, которые провели за команду наибольшее количество матчей.
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Общество

Тропический ливень обрушился на Нижний Новгород

Настоящий тропический ливень обрушился на Нижний Новгород. Соцсети заполнили фото подтопленных улиц и плавающих автомобилей.
Известия 09:58
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Общество

Активисты заявили о срыве полицией акции по раздаче еды бездомным

Полиция не дала активистам «ОВД-Инфо» провести акцию по раздаче еды бездомным на Гоголевском бульваре в Москве.
РБК 13:58
Политика

МИД ФРГ: только Германия несет ответственность за Вторую мировую войну

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и немецкий историк Андрес Виршинг совместно написали колонку, опубликованную в четверг в журнале Der Spiegel.
Коммерсантъ 09:44
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Здоровье

В ВОЗ заявили, что курение не защищает от коронавируса

Курение не защищает от вызываемого коронавирусом инфекционного заболевания (COVID-19) и увеличивает риск протекания заболевания в более тяжелой форме.
ТАСС 13:19
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Политика

МИД Белоруссии лишил аккредитации двух российских журналистов

МИД Белоруссии лишил двух журналистов российского Первого канала аккредитации из-за репортажа о ситуации с распространением коронавирусной инфекции в республике.
Известия вчера в 08:11
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Общество

Протоиерей Димитрий Смирнов госпитализирован с коронавирусом

Протоиерей Димитрий Смирнов госпитализирован с коронавирусом Состояние известного священника ухудшилось.
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Армия и оружие

Появление военных кораблей НАТО у границ России сочли бессмысленным

Военные корабли США и Британии вошли в Баренцево море, поближе к границам России.
Газета.Ru 03:00
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Общество

Актриса Анна Банщикова замечена в скандале с казаками в Геленджике

7 мая в сети было размещено видео, на котором зафиксирован конфликт между казачьим патрулём и актрисой сериала «Ищейка» Анной Банщиковой.
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Авто

УАЗ выпустит битопливный УАЗ «Пикап»

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Здоровье

В Роспотребнадзоре назвали показатель смертности от коронавируса в РФ

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что уровень смертности у пациентов с коронавирусом в России составляет 0,9 процента.
Московский Комсомолец 08:49
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Общество

В Свердловской области продлят ограничения по коронавирусу

Екатеринбург, 8 мая 2020, 11:37 — REGNUM Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев принял решение продлить действие запретов по коронавирусу.
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Кристина Асмус с фальшивым беременным животом станцевала под Агутина

Актриса предстала перед пользователями Сети в купальнике, под который подложила живот, имитирующий беременность, и в белой шубе из искусственного меха.
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Рекордсмен «Магнитки» Евгений Бирюков стал игроком «Салавата Юлаева»

В общей сложности за карьеру в КХЛ опытный защитник провёл за «Магнитку» 779 матчей, став в составе клуба двукратным обладателем Кубка Гагарина (2014 и 2016).
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Политика

Зеленский после призыва ООН высказался об открытии границы с ДНР и ЛНР

7 мая представитель управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев на Украине Пабло Матеу призвал власти открыть границу с самопровозглашенными республиками Донбасса.
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Политика

Песков ответил на вопрос о подписании указа о выходе из самоизоляции

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, подпишет ли президент Владимир Путин указ о поэтапном выходе из самоизоляции, отметил, что до окончания введённого ранее срока ещё есть время.
RT на русском вчера в 15:44
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Общество

Минобрнауки продлило дистанционное обучение в вузах после 12 мая

Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков распорядился продолжить обучение в подведомственных министерству вузах в дистанционном формате после 12 мая, соответствующий приказ опубликован на сайте Минобрнауки в пятницу.
ТАСС 13:50
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Российский политик, экономист. Глава администрации Липецкой области с 13 сентября 2019.
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