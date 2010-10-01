Губернатор Липецкой области, который сравнивал жителей с клещами и предлагал разгонять их химикатами, пожаловался на критику в свой адрес. Об этом пишет газета "Коммерсантъ".

Губернатор Липецкой области, который предлагал разгонять жителей химикатами, пожаловался на критику в свой адрес

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