Общество
Эхо МосквыГубернатор Липецкой области, который предлагал разгонять жителей химикатами, пожаловался на критику в свой адрес
Губернатор Липецкой области, который сравнивал жителей с клещами и предлагал разгонять их химикатами, пожаловался на критику в свой адрес. Об этом пишет газета "Коммерсантъ".
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Кино
Стало известно, кто заменит Джонни Деппа в «Пиратах Карибского моря»
Mockva.ru вчера в 09:11
Общество
Власти Липецкой области объяснили слова губернатора о разгоне людей
Слова губернатора Липецкой области Игоря Артамонова о разгоне людей с помощью дезинфекции вырваны из контекста, заявили РИА Новости в обладминистрации.
РИА Новости вчера в 10:22
Общество
Гидрометцентр предупредил о возможной засухе в регионах России
Москва, 8 мая 2020, 08:00 — REGNUM В ряде регионов России сформировались условия для возникновения почвенной засухи в связи с недостатком осадков весной, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
REGNUM 01:00
Общество
Жителей Ярославской области обяжут носить маски с 16 мая
Власти Ярославской области продлили ряд ограничительных мер в регионе до 31 мая включительно и предупредили о введении масочного режима с 16 мая, сообщило правительство региона в пятницу.
РИА Новости 14:01
Происшествия
В Екатеринбурге задержали подозреваемого в убийстве адвоката
Полиция в Екатеринбурге задержала мужчину, подозреваемого в убийстве известного уральского адвоката Константина Янышева, сообщил журналистам в пятницу начальник пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых.
РИА Новости 14:07
Политика
Зеленский посетил подконтрольную Украине территорию ЛНР
Киев, 8 мая 2020, 12:51 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в село Меловое, разделённое границей между Россией и ЛНР, но в данный момент подконтрольное Украине, сообщила 8 мая пресс-служба офиса президента Украины.
REGNUM 05:51
Общество
В Москве отменят оформление пропусков через СМС
Глава столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко заявил, что с 12 мая будет невозможно оформить цифровой пропуск через СМС, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 12:42
Шоу-бизнес
Постаревший Андрей Губин рассказал о состоянии своего здоровья
Популярный в прошлом российский певец Андрей Губин, который уже давно ушел со сцены и предпочитает вести уединенный образ жизни, решил спустя годы обратиться к прессе и рассказать о своем состоянии здоровья.
ФАН 05:17
Политика
КС Молдавии признал неконституционным соглашение о кредите от России
Конституционный суд Молдавии признал неконституционным соглашение о получении страной кредита от России в размере €200 млн.
RT на русском вчера в 15:07
Общество
Попова заявила о сохранении некоторых ограничений до создания вакцины
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что некоторые правила, связанные с коронавирусом, сохранятся до создания вакцины, передает ТАСС.
Газета.Ru 09:58
Происшествия
Полковник ФСБ получал в обед €100 тысяч
По данным следствия, полковник Фролов ежемесячно получал во время обедов в кафе «Кофемания» и других заведениях по €100–150 тыс. от руководства небольшого банка «Кредитимпэкс».
Коммерсантъ 06 мая в 20:19
Общество
Мурашко заявил о подъеме заболеваемости в России из-за COVID-19
Глава Министретсва здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что в России наблюдается подъем заболеваемости из-за коронавируса.
Газета.Ru 13:59
Общество
Арендаторам хотят разрешить в одностороннем порядке разрывать договор
В Госдуму внесен законопроект, который разрешает арендаторам разрывать в одностороннем порядке договоры найма недвижимости в условиях режима повышенной готовности.
РБК 08:21
Футбол
ЦСКА составил символическую сборную из легионеров с наибольшим количеством матчей за клуб
Пресс-служба ЦСКА составила символическую сборную из иностранных футболистов, которые провели за команду наибольшее количество матчей.
Бомбардир.ру 13:47
Общество
Тропический ливень обрушился на Нижний Новгород
Настоящий тропический ливень обрушился на Нижний Новгород. Соцсети заполнили фото подтопленных улиц и плавающих автомобилей.
Известия 09:58
Общество
Активисты заявили о срыве полицией акции по раздаче еды бездомным
Полиция не дала активистам «ОВД-Инфо» провести акцию по раздаче еды бездомным на Гоголевском бульваре в Москве.
РБК 13:58
Политика
МИД ФРГ: только Германия несет ответственность за Вторую мировую войну
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и немецкий историк Андрес Виршинг совместно написали колонку, опубликованную в четверг в журнале Der Spiegel.
Коммерсантъ 09:44
Здоровье
В ВОЗ заявили, что курение не защищает от коронавируса
Курение не защищает от вызываемого коронавирусом инфекционного заболевания (COVID-19) и увеличивает риск протекания заболевания в более тяжелой форме.
ТАСС 13:19
Политика
МИД Белоруссии лишил аккредитации двух российских журналистов
МИД Белоруссии лишил двух журналистов российского Первого канала аккредитации из-за репортажа о ситуации с распространением коронавирусной инфекции в республике.
Известия вчера в 08:11
Общество
Протоиерей Димитрий Смирнов госпитализирован с коронавирусом
Протоиерей Димитрий Смирнов госпитализирован с коронавирусом Состояние известного священника ухудшилось.
Экспресс газета 07:01
Армия и оружие
Появление военных кораблей НАТО у границ России сочли бессмысленным
Военные корабли США и Британии вошли в Баренцево море, поближе к границам России.
Газета.Ru 03:00
Общество
Актриса Анна Банщикова замечена в скандале с казаками в Геленджике
7 мая в сети было размещено видео, на котором зафиксирован конфликт между казачьим патрулём и актрисой сериала «Ищейка» Анной Банщиковой.
Бизнес-газета 04:04
Авто
УАЗ выпустит битопливный УАЗ «Пикап»
Ульяновский автозавод сертифицировал битопливную версию УАЗ «Пикап».
Автоновости дня 06 мая в 07:26
Здоровье
В Роспотребнадзоре назвали показатель смертности от коронавируса в РФ
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что уровень смертности у пациентов с коронавирусом в России составляет 0,9 процента.
Московский Комсомолец 08:49
Общество
В Свердловской области продлят ограничения по коронавирусу
Екатеринбург, 8 мая 2020, 11:37 — REGNUM Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев принял решение продлить действие запретов по коронавирусу.
REGNUM 04:37
Шоу-бизнес
Кристина Асмус с фальшивым беременным животом станцевала под Агутина
Актриса предстала перед пользователями Сети в купальнике, под который подложила живот, имитирующий беременность, и в белой шубе из искусственного меха.
Территория новостей 06:42
Хоккей
Рекордсмен «Магнитки» Евгений Бирюков стал игроком «Салавата Юлаева»
В общей сложности за карьеру в КХЛ опытный защитник провёл за «Магнитку» 779 матчей, став в составе клуба двукратным обладателем Кубка Гагарина (2014 и 2016).
Чемпионат 09:05
Политика
Зеленский после призыва ООН высказался об открытии границы с ДНР и ЛНР
7 мая представитель управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев на Украине Пабло Матеу призвал власти открыть границу с самопровозглашенными республиками Донбасса.
Lenta.ru 08:53
Политика
Песков ответил на вопрос о подписании указа о выходе из самоизоляции
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, подпишет ли президент Владимир Путин указ о поэтапном выходе из самоизоляции, отметил, что до окончания введённого ранее срока ещё есть время.
RT на русском вчера в 15:44
Общество
Минобрнауки продлило дистанционное обучение в вузах после 12 мая
Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков распорядился продолжить обучение в подведомственных министерству вузах в дистанционном формате после 12 мая, соответствующий приказ опубликован на сайте Минобрнауки в пятницу.
ТАСС 13:50