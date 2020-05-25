Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъГубернатор Липецкой области снова попал на аудиозапись

Губернатор Липецкой области снова попал на аудиозапись Депутат липецкого областного совета от партии ПАРНАС Олег Хомутинников опубликовал в Telegram и Facebook запись разговора губернатора Липецкой области с его заместителем по здравоохранению Александром Ильиным.
Читать в источнике
Комментировать575

Подробнее о событии

Липецкая вечЁрка: коронавирусная статистика, закрытые рынки и источник зловония

Gorod4813:20

Власти Липецкой области объяснили содержание слитой в сеть записи с совещания о COVID-19

ТАСС06:26

Липецкие зори состоятся не раньше июля

ГТРК Липецк06:02

В обладминистрации прокомментировали еще одну аудиозапись разговора Игоря Артамонова

Most.tv04:48

Чиновники получили от Артамонова жесткую критику

Липецкое время04:11

Липецкий губернатор подтвердил, что обсуждал переписывание статистики по COVID-19

Znak.com04:45

«Кому-то надо оторвать голову!»

LipetskMedia.ru03:26
Показать все источники
Автоматически обработано 7207 источников, обновлено в 18:59, Ашберн
Фигурное катание

Видео с «неловким моментом» Загитовой набрало 22 млн просмотров

Известия 14:25
2
Происшествия

На Екатеринбург обрушился ураган

На Екатеринбург днем 25 мая 2020 года обрушился ураган, о котором жителей накануне предупреждало МЧС.
Политсовет 08:52
16
Кино

HBO Max покажет версию «Лиги справедливости» Зака Снайдера

Многие зрители потребовали представить им режиссерскую версию Снайдера.
RuNews24.ru 23 мая в 04:47
12
Общество

Заммэра Москвы перечислил новые этапы снятия ограничений

Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал об этапах снятия ограничений в Москве.
Газета.Ru 05:33
1,2K
Общество

Из перинатального центра забрали девочку, жившую там пять лет

Москва, 25 мая 2020, 08:48 — REGNUM Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская рассказала о судьбе девочки, которая пять лет с рождения жила в перинатальном центре.
REGNUM 01:48
141
Общество

Роспотребнадзор рекомендовал запретить торговлю в электричках

«Пресечение осуществления в пригородных поездах несанкционированной розничной разносной торговли, игры на музыкальных инструментах, нахождения в вагонах поездов лиц, не соблюдающих правила гигиены, а также в пачкающей одежде», — отмечается в документе.
RT на русском 16:12
10
Шоу-бизнес

Победительницей «Холостяка» стала Барбара Пино

Шоу Холостяк на ТНТ подошло к концу. Его победительницей стала Барбара Пино. Финал шоу состоялся в воскресенье, 24 мая.
iReactor вчера в 09:26
12
Происшествия

Пензенский экс-министр здравоохранения осужден за изнасилование

Сосновборский районный суд Пензенской области приговорил бывшего главу регионального минздрава Владимира Стручкова к реальному сроку наказания.
Российская газета 08:22
178
Спорт

Ласицкене ответила на вопрос о смене спортивного гражданства

Газета.Ru 14:35
Общество

Индекс самоизоляции в Москве упал до рекордно низкого уровня

Днем 25 мая индекс самоизоляции в Москве упал до значений 1,7–1,8, на улицах было очень много людей, следует из данных «Яндекса».
РБК 11:55
47
Политика

МИД России призывает отказаться от поездок за рубеж

Министерство иностранных дел России призывает граждан страны отказаться от зарубежных поездок в условиях опасности распространения коронавируса нового типа.
Газета.Ru 12:43
121
Киберспорт

В Dota 2 вышел Battle Pass 2020

Valve выпустила Battle Pass 2020 для Dota 2. С ним разработчики добавили в игру систему гильдий и новый набор испытаний, а также представили предметы из Immortal Treasure, анонсировали летний ивент и ряд других функций.
CyberSport.ru 14:55
Общество

Собянин разрешил волонтерам посещать приюты для кошек и собак

Коммерсантъ 09:49
226
Общество

Московские таксисты рискуют столкнуться с массовой отменой пропусков

По словам собеседника РБК, зафиксированное превышение может быть связано с тем, что некоторые водители нелегально оформляли себе пропуска для перемещения по городу, используя ИНН Gett или «Везет».
Известия 06:51
7
Общество

Призыв Мишустина воздержаться от поездок за границу встревожил россиян

Призыв премьер-министра Михаила Мишустина воздержаться от заграничных поездок во время пандемии коронавируса вызвал тревогу у россиян.
Lenta.ru 10:59
144
Наука

Рассказы людей, переживших клиническую смерть, шокировали ученых

В ходе научных исследований ученые доказали, что люди, пережившие клиническую смерть, практически все имели одинаковый опыт.
ToDay News Ufa 07:04
20
Общество

Попова рассказала, что вирус учится жить в человеческой популяции

Новый вирус учится жить в человеческой популяции, взаимодействие должно помочь выработать новые правила, чтобы сделать жизнь проще, считает глава Роспотребнадзора, главный санитарный врач РФ Анна Попова.
РИА Новости 10:23
11
Общество

Режим самоизоляции в Москве планируют продлить до середины июня

Режим самоизоляции в Москве планируют продлить после 31 мая и снять в середине июня.
Плюс один +1 12:13
72
Гаджеты

Xiaomi Mi Band 5: первые живые фотографии

The GEEK 12:43
1
Единоборства

Тренера Исмаилова подозревают в организации убийства

35-летний Осия является личным тренером российского бойца MMA Магомеда Исмаилова, который в предстоящем бою должен сразиться с Александром Емельяненко.
ProstoProSport 16:45
Политика

Путин утвердил повышение предельного возраста ректоров до 70 лет

Поправки в Трудовой кодекс позволяют увеличить предельный возраст для ректоров с 65 лет до 70 лет без права продления, установить ограничение - не более трех сроков, а также предусмотреть заключение трудовых договоров с руководителями государственных и муниципальных вузов и научных организаций на срок не более пяти лет.
Российская газета 07:43
115
Общество

Правительство ввело временный запрет на ввоз в Россию топлива

«Установить со дня вступления в силу настоящего постановления до 1 октября 2020 года временный запрет на ввоз в Российскую Федерацию видов топлива по перечню, согласно приложению», — говорится в документе.
RT на русском 07:04
1,3K
Шоу-бизнес

Светлана Моргунова впервые дала комментарий о смерти сына

RuNews24.ru 03:34
Космос

На борту МКС активировали системы для вывода бензола из атмосферы

Специалисты активировали на борту Международной космической станции (МКС) системы очистки в связи с зафиксированным повышением концентрации бензола, никакой опасности для экипажа нет.
ТАСС 21 мая в 22:46
10
Шоу-бизнес

Тарзан ответил на критику из-за жалоб на нехватку денег

Lenta.ru вчера в 13:39
84
Происшествия

На Кубани за сутки подтвердили 90 новых случаев заражения SARS-CoV-2

Краснодар, 25 мая 2020, 10:49 — REGNUM 90 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Краснодарском крае за последние сутки, об этом оперативный штаб региона сообщил 25 мая.
REGNUM 03:49
1K
Экономика

Кудрин увидел в пандемии сигнал для разворота экономики России

Кризис, ставший следствием пандемии коронавируса, актуализировал вопрос о развороте от нефтяной экономики к экономике знаний и технологий.
РБК 01:01
509
Экономика

Кабмин выделил регионам 100 млрд рублей

Правительство РФ выделило 100 млрд рублей на поддержку 56 регионов. Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
BFM.ru вчера в 02:19
1,5K
Политика

Рогозин заявил, что Россия не допустит приватизацию Луны

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что Россия не допустит приватизацию Луны, пишет ТАСС.
Газета.Ru 04:42
436
Общество

Беглов не стал снимать ограничения из-за коронавируса в Петербурге

Губернатор заявил, что это не меняет общей картины и в Петербурге по-прежнему за сутки заболевают больше людей, чем выздоравливают.
РБК 13:23
188
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Игорь Георгиевич Артамонов
Российский политик
Российский политик, экономист. Глава администрации Липецкой области с 13 сентября 2019.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное