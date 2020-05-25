Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъГубернатор Липецкой области снова попал на аудиозапись

Губернатор Липецкой области снова попал на аудиозапись Депутат липецкого областного совета от партии ПАРНАС Олег Хомутинников опубликовал в Telegram и Facebook запись разговора губернатора Липецкой области с его заместителем по здравоохранению Александром Ильиным.
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Врач-стоматолог Михаил Заславский рассказал о продуктах, которые необходимо исключить из рациона для поддержания здоровья зубов.
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Режим ограничений в Москве планируют продлить до середины июня, утверждает интернет-издание «Открытые медиа»

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Губернатор Приморья Олег Кожемяко объявил о смягчении режима ограничений, введенного из-за коронавируса, сообщили в краевом правительстве.
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Министр просвещения рассказал о сроках проведения пробных ЕГЭ

Минпросвещения проведет пробные Единые государственные экзамены (ЕГЭ) 29 и 30 июня, передает ТАСС со ссылкой на заявление министра просвещения Сергея Кравцова.
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На Чукотке совершил жесткую посадку вертолет Ми-8, есть жертвы

Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в аэропорту Анадыря, сообщает «РИА Новости». Принадлежность вертолета уточняется.
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Специалисты считают, что брань помогает людям выбросить энергию и этим значительно ослабить боль.
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Депутат Госдумы Ирина Гусева в понедельник обратится в Генпрокуратуру.
BFM.ru вчера в 15:50
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Евгений Петросян впервые опубликовал фото с молодой женой

Стоит отметить, что фотография из этой фотосессии, несколькими днями раньше появилась в соцсети на странице Брухуновой.
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В пресс-службе лаборатории раскрыли, у скольких процентов обратившихся людей из разных регионов России нашли антитела к коронавирусу SARS-CoV-2, возбудителю COVID-19.
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Генеральный директор Центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов в беседе с ТАСС сообщил, что центр намерен приступить к клиническим испытаниям вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 29 июня.
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В Сахалинской области откроют кафе и рестораны

"Островным предприятиям общепита следует заблаговременно уведомить управление Роспотребнадзора по Сахалинской области о возобновлении работы и получить необходимые рекомендации по организации деятельности", - сообщается на сайте областного правительства.
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Правительство России начнёт поэтапно снимать ограничительные меры в сфере внутреннего туризма с 1 июня.
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«Остались месяцы». Как американцы увидели готовый «Северный поток–2»

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