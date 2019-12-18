Общество
ИзвестияГубернатор Магаданской области объявил 31 декабря выходным
Губернатор Магаданской области Сергей Носов в среду, 18 декабря, подписал указ, предполагающий перенос выходного дня с субботы, 28 декабря, на вторник, 31 декабря. Как сообщает правительство региона, документ касается государственных служащих и лиц, замещающих государственные должности.
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с чего всё началось
«Документ касается переноса выходного дня с субботы, 28 декабря 2019 года, на вторник, 31 декабря 2019 года, для государственных гражданских служащих Магаданской области, лиц, замещающих государственные должности, и работников предприятий, учреждений, организаций, подведомственных органам исполнительной власти Магаданской области», — говорится в сообщении.RT на русскомвчера в 20:59
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Колымчане с нетерпением ждут решения правительства региона о выходном 31 декабря
MagadanMedia.ruвчера в 00:35
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