Происшествия
ИзвестияГубернатор НАО прервал рабочую поездку из-за убийства в Нарьян-Маре
Губернатор Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский прервал рабочую поездку из-за убийства ребенка в детском саду Нарьян-Мара, 1 ноября он вылетит в округ. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе главы НАО 31 октября.
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