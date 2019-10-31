Происшествия

ИзвестияИзвестияГубернатор НАО прервал рабочую поездку из-за убийства в Нарьян-Маре

Губернатор Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский прервал рабочую поездку из-за убийства ребенка в детском саду Нарьян-Мара, 1 ноября он вылетит в округ. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе главы НАО 31 октября.
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Глава НАО прервал рабочую поездку из-за убийства в детсаду Нарьян-Мара

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Губернатор НАО прервал рабочую поездку из-за убийства в Нарьян-Маре

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