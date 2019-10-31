Происшествия

ИзвестияИзвестияГубернатор НАО прокомментировал убийство ребенка в детсаду Нарьян-Мара

Губернатор Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский заявил о системной проблеме с безопасностью детей после убийства мальчика в детсаду в Нарьян-Маре. 31 октября Цыбульский прервал рабочую поездку и направился на место происшествия.
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Губернатор НАО прокомментировал убийство ребенка в детсаду Нарьян-Мара

Известия17:23

В Ненецком автономном округе после убийства ребенка проверят все детсады

РБК11:44

Глава НАО прервал рабочую поездку из-за убийства ребенка в детсаду

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Что произошло за день: четверг, 31 октября

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РИА Новости11:26

Глава НАО прервал рабочую поездку из-за убийства в детсаду Нарьян-Мара

РЕН ТВ15:47

Губернатор прокомментировал убийство ребёнка в детсаду Нарьян-Мара

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Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 19:16, Ашберн
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