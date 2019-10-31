Происшествия
ИзвестияГубернатор НАО прокомментировал убийство ребенка в детсаду Нарьян-Мара
Губернатор Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский заявил о системной проблеме с безопасностью детей после убийства мальчика в детсаду в Нарьян-Маре. 31 октября Цыбульский прервал рабочую поездку и направился на место происшествия.
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Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 19:16, Ашберн
Политика
США ввели новые санкции против Ирана
США расширили санкции против Ирана, добавив в ограничительные списки строительный сектор Исламской республики и наложив запрет на поставки ряда материалов, которые могут быть использованы для ядерной и ракетной программ, говорится в распространенном в пятницу сообщении госдепартамента.
РИА Новости 19:03
Общество
В России в обязательном порядке начали выдавать электронные ПТС
Электронные паспорта транспортного средства (ЭПТС) взамен бумажных начали выдавать ко всем выпускаемым в России автомобилям.
РИА Новости 17:15
Гаджеты
Корпорация Apple купила бренд у компании из Зеленограда
Корпорация Apple купила торговую марку российской группы компаний ISBC, под которой она выпускала гаджеты с RFID-метками.
Pravda.Ru 06:58
Транспорт
Минтранс подготовил ПДД для гироскутеров
Министерство транспорта России подготовило проект о введении правил для передвижения электросамокатов, гироскутеров, мотоколес и сигвеев, которые обозначат как "средства индивидуальной мобильности".
Газета.Ru 18:58
Игры
В новом трейлере Marvel Avengers показали, что ждёт геймеров
Издатель Square Enix выложил в сеть новый геймплейный трейлер предстоящей видеоигры Avengers по комикс-вселенной Marvel.
REGNUM вчера в 15:10
Шоу-бизнес
53-летняя Сальма Хайек продемонстрировала фигуру в купальнике
На снимке Сальма Хайек, облачившись в красно-розовый купальник, сидит на траве.
RuNews24.ru 05:28
Политика
Путин прилетел в Венгрию на встречу с Орбаном
РБК вчера в 12:23
Экономика
Стало известно, сколько россияне потеряли от контрсанкций
Продовольственные контрсанкции отнимают у российских потребителей около 445 млрд рублей в год в ценах 2013 года.
Газета.Ru 29 октября в 05:58
Политика
Дан старт процедуре импичмента Трампа
Палата представителей Конгресса США одобрила резолюцию, которая санкционирует официальное начало процедуры импичмента президента Дональда Трампа.
Lenta.ru 11:35
Происшествия
Петербургскому полицейскому продлили срок задержания
Заместитель начальника 2 отдела УГИБДД Михаил Александров задержится у правоохранителей еще на 72 часа.
Piter.tv 15:03
Наука
Науку Урала встраивают в экономику инноваций
Ориентация на сотрудничество с крупными госкорпорациями РФ лежит в основе науки Урала, это её сильная сторона, сообщил на президиуме РАН во вторник (28 октября 2019 г.) глава Уральского отделения Академии наук, академик РАН Валерий Чарушин.
REGNUM вчера в 14:21
Армия и оружие
ВВС США намерены задействовать российские Ми-24 на учениях
Пятый канал вчера в 02:54
Происшествия
Названы причины расстрела солдат сослуживцем в Забайкалье
Комиссия пришла к выводу, что у солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, который расстрелял сослуживцев, был личный конфликт с одним из офицеров, находившихся в составе караула.
Lenta.ru 29 октября в 16:05
Общество
Формула-1 показала, как будут выглядеть болиды 2021 года
На пресс-конференции в Остине руководство Формулы-1 показало модель болида, который разработан в соответствии с новым техническим регламентом.
Metaratings 15:26
Политика
Die Welt: Украина получила выгоду от остановки «Северного потока — 2»
Украина и США выиграли от ситуации с выдачей Данией разрешения на строительство «Северного потока — 2». Об этом пишет журналист немецкой газеты Die Welt Даниэль Ветцель.
RT на русском 13:28
Технологии
Прибыль Nintendo растёт: продано свыше 41 миллиона Switch
Продажи Nintendo Switch уже превзошли Nintendo 64 и Wii U. На сегодняшний день известно о более чем 41 миллионе реализованных систем.
3DNews 16:11
Здоровье
На Общественных обсуждениях подняли вопросы развития первичного звена в Чувашии
На официальной части обсуждений участники подняли вопросы разработки программы модернизации первичного звена здравоохранения региона, особенности реализации кадровой политики и совершенствования нормативно-правовых актов, регулирующих порядок и условия оплаты труда медицинских работников.
Чебоксары.ру 09:43
Экономика
Завод микроэлектроники «Ангстрем-Т» перешёл к банкротству
Газета "Ведомости" со ссылкой на письмо замминистра промышленности и торговли Александра Морозова сообщала, что заводу до 2024 года выделят дополнительное финансирование, что позволит ему выйти на серийное производство микроэлектроники, а уже в 2026 — 2027 годах он сможет начать массовое производство интегральных схем по технологии 28 нм.
REGNUM 29 октября в 03:57
Общество
Без сомнительной муки. В России изменили ГОСТ на хлеб
Что было не так с ГОСТом Мука "общего назначения" появилась в "гостовском" хлебе в начале 2000-х годов, рассказала начальник отдела сертификации федерального "Центра оценки качества зерна" Галина Кулакова.
ТАСС 10:25
Кино
Эмилия Кларк раскрыла тайну стаканчика с кофе в «Игре престолов»
Актриса Эмилия Кларк на американском вечернем шоу у Джимми Фэллона рассказала, кто виноват в стаканчике кофе, появившемся в одном из эпизодов финального сезона сериала "Игра престолов".
Piter.tv 14:46
Армия и оружие
ИГ подтвердило гибель аль-Багдади
Террористическая группировка «Исламское государство»* подтвердила смерть своего прежнего лидера Абу Бакра аль-Багдади и назвала имя его преемника, сообщает AFP со ссылкой на заявление террористов.
RT на русском 11:35
Политика
Путин рассказал анекдот про бабушку
Президент России Владимир Путин рассказал анекдот про бабушку в юридической консультации.
Газета.Ru 07:25
Политика
Асад назвал Трампа лучшим президентом США
Президент Сирии Башар Асад охарактеризовал президента США Дональда Трампа как лучшего в истории страны, так как он откровенно заявляет о своих целях - например, о желании захватить контроль над нефтяными месторождениями.
РИА Новости 16:19
Здоровье
Поликлиники Алтайского края продлили время работы
Поликлиники Алтайского края обязаны принимать пациентов до 20:00.
Алтапресс вчера в 02:44
Экономика
Россиянам разъяснили новую пенсионную систему
Новая система будет абсолютно добровольной и позволит россиянам самостоятельно финансировать свою будущую негосударственную пенсию при стимулирующей поддержке государства.
Lenta.ru 29 октября в 06:13
Политика
Суд Израиля приостановил экстрадицию россиянина Буркова в США
Верховный суд Израиля приостановил процесс экстрадиции в США гражданина РФ Алексея Буркова.
Коммерсантъ 18:27
Гаджеты
Изображение складного смартфона Motorola RAZR появилось в Сети
В Сети появилось изображение складного смартфона Motorola RAZR.
Актуальные Новости 14:00
Политика
Захарова оценила призыв НАТО передать Украине контроль над Крымом
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала бессмысленным призыв НАТО передать контроль над Крымом Украине.
RT на русском 16:25