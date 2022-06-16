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Губернатор Петербурга Беглов отметил рост инвестиций в экономику города

Правительство Санкт-Петербурга не испытывает трудностей в привлечении в город новых инвестиций.
Известия
«Фонтанка» подробно следила за ним в режиме онлайн-трансляции, основные тезисы главы государства собраны здесь.
Фонтанка.Ру
На ПМЭФ власти Петербурга планируют подписание свыше 40 соглашений общей стоимостью более 600 млрд рублей.
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Юбилейный 25-й Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня.
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Беглов назвал крупнейшего инвестора для Петербурга
Фонтанка.Ру05:32
Александр Беглов назвал Петербург идеальным городом для привлечения инвестиций
Город+05:17
Губернатор Петербурга Беглов отметил рост инвестиций в экономику города
Известия16 июня в 08:30
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