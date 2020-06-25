Коронавирус
РБКГубернатор Петербурга разрешил открыть летние кафе и салоны маникюра
С 29 июня в Санкт-Петербурге заработают зоологические парки площадью более 5 га и возобновится проведение торжественных церемоний регистрации заключения брака (в помещении, где проводится церемония, одновременно смогут находится не более десяти человек, не считая сотрудников загсов).
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В Петербурге вновь открываются парки, детские площадки, летние кафе и зоопарк
Петербургский дневниквчера в 12:17
Снятие режима самоизоляции в Санкт-Петербурге с 28 июня 2020 года: откроются парки и можно будет жениться
КП - Санкт-Петербургвчера в 12:41
Погулял, выпил, в ЗАГС. Как выглядит второй этап снятия ограничений в Петербурге
Фонтанка.Рувчера в 14:48
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Футбол
Акинфеев эмоционально прокомментировал поражение от «Зенита»
В первом туре после возобновления чемпионата России в июне ЦСКА был на своем поле разгромлен "Зенитом" (0:4), после чего в отставку подал Ганчаренко, а также появилась информация о том, что Акинфеев думает над завершением карьеры.
Евро-футбол.ру вчера в 13:14
Происшествия
Опубликовано видео с разбившим машину ФСО на параде Победы солдатом
Опубликовано видео с разбившим машину ФСО на параде Победы 22-летним солдатом Никитой Еременко.
Lenta.ru вчера в 16:21
Футбол
«Сельта» Смолова переиграла «Реал Сосьедад»
Как сообщает «Газета.Ru», испанский профессиональный футбольный клуб из города Виго «Сельта» победил футбольный клуб «Реал Сосьедад» со счетом 1:0. Единственный гол забил испанский футболист Яго Аспас на 45-й минуте матча.
CT news 24 июня в 17:21
Политика
Порошенко заявил, что у Украины есть «уникальный шанс» вернуть Крым
У Киева появился "уникальный шанс" "вернуть" Крым, об этом в эфире радиостанции "Тризуб" заявил экс-президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко.
РИА Новости вчера в 18:16
Авто
Для российских водителей с 1 июля будут действовать новые правила
В России с 1 июля вступит в силу ряд новых правил для автомобилистов, передает Autonews.
Газета.Ru вчера в 15:05
Наука
Обнаружен способ уничтожения коронавируса за 25 секунд
Ученые из Национальной лабораторией инфекционных заболеваний (NIEDL) Бостонского университета совместно с компанией Signify обнаружили способ уничтожения коронавирусной инфекции за 25 секунд.
Lenta.ru вчера в 22:50
Политика
Германия готовит ответ на новые санкции США по «Северному потоку — 2»
Власти Германии подготовят ответные меры на случай, если Белый дом введет дополнительные санкции против газопровода "Северный поток — 2", передает агентство Блумберг со ссылкой на правительственные источники в Берлине.
РИА Новости вчера в 15:27
Авто
Автомобили с ДВС в России предлагают запретить
Уже к 2030 году машины, работающие на бензине и газе, окончательно хотят запретить в России.
Car.ru вчера в 13:08
Происшествия
Полиция закрыла дело о смерти сына Хрущёва в США
Информация о смерти сына бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Сергеевича Хрущёва появилась 18 июня.
Известия вчера в 15:51
Общество
Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили
Участнице парада в Калининграде Ксении Кальчинской, потерявшей туфлю, но не сбившей строй, вручили памятную медаль, заявил РИА Новости представитель Балтийского флота Роман Мартов.
РИА Новости вчера в 17:54
Происшествия
Суд признал незаконным обыск у убитого из-за хищения обоев уральца
В действительности следователь полиции приехала в квартиру Таушанкова около двух часов ночи — уже после того, как он был убит, отметил Бушмаков.
РБК вчера в 05:33
Общество
Deloitte назвала главные тревоги миллениалов и поколения Z
В список главных тревог российских миллениалов попали здравоохранение, распределение богатств и коррупция, а в тройке лидеров в мире — изменение климата, личная безопасность и безработица.
РБК 00:00
Футбол
«Ливерпуль» стал чемпионом Англии
«Ливерпуль» не был чемпионом Англии 30 лет, в последний раз футболисты команды выигрывали кубок в 1990 году.
Коммерсантъ вчера в 17:14
Общество
В России могут ввести выплаты за отказ от места в детском саду
Нововведение может решить проблему с нехваткой мест в детских садах, а также сократить очереди в дошкольные учреждения, подчеркнул депутат.
Народные новости вчера в 02:46
Общество
Пенсионный фонд России начнет новые выплаты на детей в июле
Как сообщает ПФР, новая выплата будет дополнительно предоставлена к ежемесячной выплате в 5 тысяч рублей на детей до 3 лет или единовременной выплате в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет, которые с апреля и июня перечисляются семьям по указу президента от 7 апреля нынешнего года.
Российская газета 23 июня в 12:28
Авто
В Германии попросили возобновить продажи Lada в ЕС
Опубликована открытая петиция с просьбой возобновить продажи машин Lada в странах ЕС, она получила поддержку официального дистрибьютора Lada в Германии Lada Deutschland GmbH.
Взгляд.ру вчера в 23:41
Общество
В ВОЗ заявили о новом всплеске коронавируса в Европе
Рост числа новых случаев заражения коронавирусом в Европе наблюдался впервые за несколько месяцев.
ТАСС вчера в 17:14
Шоу-бизнес
Асмус прокомментировала слухи о фейковом разводе с Харламовым
Актриса Кристина Асмус прокомментировала слухи о фейковом разводе с резидентом Comedy Club Гариком Харламовым.
Lenta.ru вчера в 13:55
Гаджеты
Драйвер NVIDIA GeForce 451.48 WHQL поддерживает DirectX 12 Ultimate
NVIDIA выпустила новую версию драйвера для видеокарт GeForce 451.48, которая относится к категории Game Ready.
Игромания.ру 24 июня в 13:30
Происшествия
Сахалинец украл почти 9 млн рублей и потратил их на ставки
Сумма ущерба составила около 9 млн.
Газета.Ru вчера в 22:59
Футбол
Рассказов может покинуть «Спартак» летом. На игрока претендуют 3 клуба РПЛ и 1 из Европы
Контракт игрока с красно-белыми рассчитан до лета 2021 года. Transfermarkt оценивает воспитанника «Спартака» в 2,3 млн евро.
Sport24.ru вчера в 16:44
Кино
Новый ТВ-спот «Довода» подтверждает мировую дату премьеры
Поскольку релиз нового фильма Кристофера Нолана «Довод» все-таки был перенесен, сместившись на конец июля, многие зрители по-прежнему настроены скептически относительно выхода картины в указанный срок.
Popcornnews.ru 23 июня в 17:00
Авто
Составлен рейтинг самых беспроблемных автомобилей в мире
Эксперты отмечают, что качество современных машин в первую очередь зависит от «безотказных технологий», так как существуют наиболее проблемные места, например, мультимедиа, в частности подключение Android Auto/Apple CarPlay, Bluetooth и сами тачпады.
32CARS.ru вчера в 01:14
Экономика
В России пенсии по старости могут быть увеличены
В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля).
REGNUM 24 июня в 02:09
Политика
Путин заявил, что у прямых выплат населению были противники
Президент России Владимир Путин рассказал, что некоторые противились прямым выплатам населению в условиях пандемии, пишет ТАСС.
Газета.Ru вчера в 15:13
Происшествия
Польша выдала России предполагаемого киллера
Польша выдала России предполагаемого киллера Власти Польши удовлетворили запрос Генпрокуратуры России о выдаче предполагаемого киллера Вячеслава Исминдирова, известного как Слава Палач.
Коммерсантъ вчера в 10:28
Политика
Донбасс и Киев начали диалог по закону об особом статусе
Представители Киева и Донбасса начали диалог по закону об особом статусе региона.
RT на русском вчера в 16:39
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил, что у актера случился сердечный приступ
РИА Новости вчера в 18:45
Шоу-бизнес
Сатирик Натапов рассказал о разладе в семье Петросяна
RuNews24.ru вчера в 05:20