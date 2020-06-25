Коронавирус

РБКРБКГубернатор Петербурга разрешил открыть летние кафе и салоны маникюра

С 29 июня в Санкт-Петербурге заработают зоологические парки площадью более 5 га и возобновится проведение торжественных церемоний регистрации заключения брака (в помещении, где проводится церемония, одновременно смогут находится не более десяти человек, не считая сотрудников загсов).
Читать в источнике
Комментировать126

Подробнее о событии

В Петербурге 28 июня откроют парки, скверы и детские площадки

РИА Новостивчера в 12:48

С 28 июня в Петербурге разрешат посещать парки, сады и скверы

Телеканал Санкт-Петербургвчера в 11:25

В Петербурге открывают парки, детские площадки и летние кафе

DP.RUвчера в 12:24

В Петербурге вновь открываются парки, детские площадки, летние кафе и зоопарк

Петербургский дневниквчера в 12:17

В Петербурге открываются парки, детские площадки и летние кафе

78.ruвчера в 12:10

Снятие режима самоизоляции в Санкт-Петербурге с 28 июня 2020 года: откроются парки и можно будет жениться

КП - Санкт-Петербургвчера в 12:41

Погулял, выпил, в ЗАГС. Как выглядит второй этап снятия ограничений в Петербурге

Фонтанка.Рувчера в 14:48
Показать все источники
Автоматически обработано 7239 источников, обновлено в 00:15, Ашберн
Футбол

Акинфеев эмоционально прокомментировал поражение от «Зенита»

В первом туре после возобновления чемпионата России в июне ЦСКА был на своем поле разгромлен "Зенитом" (0:4), после чего в отставку подал Ганчаренко, а также появилась информация о том, что Акинфеев думает над завершением карьеры.
Евро-футбол.ру вчера в 13:14
Происшествия

Опубликовано видео с разбившим машину ФСО на параде Победы солдатом

Опубликовано видео с разбившим машину ФСО на параде Победы 22-летним солдатом Никитой Еременко.
Lenta.ru вчера в 16:21
5K
Футбол

«Сельта» Смолова переиграла «Реал Сосьедад»

Как сообщает «Газета.Ru», испанский профессиональный футбольный клуб из города Виго «Сельта» победил футбольный клуб «Реал Сосьедад» со счетом 1:0. Единственный гол забил испанский футболист Яго Аспас на 45-й минуте матча.
CT news 24 июня в 17:21
Политика

Порошенко заявил, что у Украины есть «уникальный шанс» вернуть Крым

У Киева появился "уникальный шанс" "вернуть" Крым, об этом в эфире радиостанции "Тризуб" заявил экс-президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко.
РИА Новости вчера в 18:16
872
Происшествия

СМИ узнали мотивы повредившего на параде машину ФСО солдата

РБК вчера в 16:40
356
Авто

Для российских водителей с 1 июля будут действовать новые правила

В России с 1 июля вступит в силу ряд новых правил для автомобилистов, передает Autonews.
Газета.Ru вчера в 15:05
338
Наука

Обнаружен способ уничтожения коронавируса за 25 секунд

Ученые из Национальной лабораторией инфекционных заболеваний (NIEDL) Бостонского университета совместно с компанией Signify обнаружили способ уничтожения коронавирусной инфекции за 25 секунд.
Lenta.ru вчера в 22:50
7
Политика

Германия готовит ответ на новые санкции США по «Северному потоку — 2»

Власти Германии подготовят ответные меры на случай, если Белый дом введет дополнительные санкции против газопровода "Северный поток — 2", передает агентство Блумберг со ссылкой на правительственные источники в Берлине.
РИА Новости вчера в 15:27
178
Авто

Автомобили с ДВС в России предлагают запретить

Уже к 2030 году машины, работающие на бензине и газе, окончательно хотят запретить в России.
Car.ru вчера в 13:08
19
Происшествия

Полиция закрыла дело о смерти сына Хрущёва в США

Информация о смерти сына бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Сергеевича Хрущёва появилась 18 июня.
Известия вчера в 15:51
Общество

Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили

Участнице парада в Калининграде Ксении Кальчинской, потерявшей туфлю, но не сбившей строй, вручили памятную медаль, заявил РИА Новости представитель Балтийского флота Роман Мартов.
РИА Новости вчера в 17:54
6K
Происшествия

Суд признал незаконным обыск у убитого из-за хищения обоев уральца

В действительности следователь полиции приехала в квартиру Таушанкова около двух часов ночи — уже после того, как он был убит, отметил Бушмаков.
РБК вчера в 05:33
339
Общество

Deloitte назвала главные тревоги миллениалов и поколения Z

В список главных тревог российских миллениалов попали здравоохранение, распределение богатств и коррупция, а в тройке лидеров в мире — изменение климата, личная безопасность и безработица.
РБК 00:00
Футбол

«Ливерпуль» стал чемпионом Англии

«Ливерпуль» не был чемпионом Англии 30 лет, в последний раз футболисты команды выигрывали кубок в 1990 году.
Коммерсантъ вчера в 17:14
Общество

В России могут ввести выплаты за отказ от места в детском саду

Нововведение может решить проблему с нехваткой мест в детских садах, а также сократить очереди в дошкольные учреждения, подчеркнул депутат.
Народные новости вчера в 02:46
670
Общество

Пенсионный фонд России начнет новые выплаты на детей в июле

Как сообщает ПФР, новая выплата будет дополнительно предоставлена к ежемесячной выплате в 5 тысяч рублей на детей до 3 лет или единовременной выплате в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет, которые с апреля и июня перечисляются семьям по указу президента от 7 апреля нынешнего года.
Российская газета 23 июня в 12:28
730
Авто

В Германии попросили возобновить продажи Lada в ЕС

Опубликована открытая петиция с просьбой возобновить продажи машин Lada в странах ЕС, она получила поддержку официального дистрибьютора Lada в Германии Lada Deutschland GmbH.
Взгляд.ру вчера в 23:41
52
Общество

В ВОЗ заявили о новом всплеске коронавируса в Европе

Рост числа новых случаев заражения коронавирусом в Европе наблюдался впервые за несколько месяцев.
ТАСС вчера в 17:14
1,1K
Шоу-бизнес

Асмус прокомментировала слухи о фейковом разводе с Харламовым

Актриса Кристина Асмус прокомментировала слухи о фейковом разводе с резидентом Comedy Club Гариком Харламовым.
Lenta.ru вчера в 13:55
323
Гаджеты

Драйвер NVIDIA GeForce 451.48 WHQL поддерживает DirectX 12 Ultimate

NVIDIA выпустила новую версию драйвера для видеокарт GeForce 451.48, которая относится к категории Game Ready.
Игромания.ру 24 июня в 13:30
10
Происшествия

Сахалинец украл почти 9 млн рублей и потратил их на ставки

Сумма ущерба составила около 9 млн.
Газета.Ru вчера в 22:59
1
Футбол

Рассказов может покинуть «Спартак» летом. На игрока претендуют 3 клуба РПЛ и 1 из Европы

Контракт игрока с красно-белыми рассчитан до лета 2021 года. Transfermarkt оценивает воспитанника «Спартака» в 2,3 млн евро.
Sport24.ru вчера в 16:44
Кино

Новый ТВ-спот «Довода» подтверждает мировую дату премьеры

Поскольку релиз нового фильма Кристофера Нолана «Довод» все-таки был перенесен, сместившись на конец июля, многие зрители по-прежнему настроены скептически относительно выхода картины в указанный срок.
Popcornnews.ru 23 июня в 17:00
Авто

Составлен рейтинг самых беспроблемных автомобилей в мире

Эксперты отмечают, что качество современных машин в первую очередь зависит от «безотказных технологий», так как существуют наиболее проблемные места, например, мультимедиа, в частности подключение Android Auto/Apple CarPlay, Bluetooth и сами тачпады.
32CARS.ru вчера в 01:14
6
Экономика

В России пенсии по старости могут быть увеличены

В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля).
REGNUM 24 июня в 02:09
7,4K
Политика

Путин заявил, что у прямых выплат населению были противники

Президент России Владимир Путин рассказал, что некоторые противились прямым выплатам населению в условиях пандемии, пишет ТАСС.
Газета.Ru вчера в 15:13
604
Происшествия

Польша выдала России предполагаемого киллера

Польша выдала России предполагаемого киллера Власти Польши удовлетворили запрос Генпрокуратуры России о выдаче предполагаемого киллера Вячеслава Исминдирова, известного как Слава Палач.
Коммерсантъ вчера в 10:28
7
Политика

Донбасс и Киев начали диалог по закону об особом статусе

Представители Киева и Донбасса начали диалог по закону об особом статусе региона.
RT на русском вчера в 16:39
Происшествия

Адвокат Ефремова заявил, что у актера случился сердечный приступ

РИА Новости вчера в 18:45
149
Шоу-бизнес

Сатирик Натапов рассказал о разладе в семье Петросяна

RuNews24.ru вчера в 05:20
32
Как работают Яндекс.Новости?
Главное