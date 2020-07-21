Начало 2020 года для экономики Московской области было «великолепным», но распространение во втором квартале коронавирусной инфекции COVID-19 стало «серьезным ударом», заявил в интервью телеканалу РБК губернатор региона Андрей Воробьев.

с чего всё началось

Какие-то развязки построим позже, от реконструкции каких-то дорог придется воздержаться, но самое главное, самое востребованное — школы, детские сады, благоустройство — постараемся все выполнить в срок. Все социальные обязательства региона будут выполнены.

Ущерб экономике Подмосковья можно оценить примерно в 130–150 млрд рублей, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев 21 июля, сообщает РБК. На начало 2020 году ситуация в экономике Московской области была «великолепной». Существенной помехой стал коронавирус, ставший «серьезным ударом».

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