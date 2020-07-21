Общество
ИА Красная ВеснаГубернатор Подмосковья оценил ущерб экономике от пандемии коронавируса
Ущерб экономике Подмосковья можно оценить примерно в 130–150 млрд рублей, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев 21 июля, сообщает РБК. На начало 2020 году ситуация в экономике Московской области была «великолепной». Существенной помехой стал коронавирус, ставший «серьезным ударом».
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Какие-то развязки построим позже, от реконструкции каких-то дорог придется воздержаться, но самое главное, самое востребованное — школы, детские сады, благоустройство — постараемся все выполнить в срок. Все социальные обязательства региона будут выполнены.
— Андрей Воробьев, российский политикКоммерсантъ 14:23
с чего всё началось
Начало 2020 года для экономики Московской области было «великолепным», но распространение во втором квартале коронавирусной инфекции COVID-19 стало «серьезным ударом», заявил в интервью телеканалу РБК губернатор региона Андрей Воробьев.РБК12:15
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Ввод новых линий МЦД, связывающих Подмосковье со столицей, отложат из-за COVID-19
Подмосковье Сегодня12:32
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