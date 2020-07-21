Общество

ИА Красная ВеснаИА Красная ВеснаГубернатор Подмосковья оценил ущерб экономике от пандемии коронавируса

Ущерб экономике Подмосковья можно оценить примерно в 130–150 млрд рублей, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев 21 июля, сообщает РБК. На начало 2020 году ситуация в экономике Московской области была «великолепной». Существенной помехой стал коронавирус, ставший «серьезным ударом».
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Андрей Воробьев
То, что мы пережили, и то, что, надеюсь, раз и навсегда ушло, ударило по нашей экономике где-то на 130–150 млрд руб.
— Андрей Воробьев, российский политикРБК 12:15
с чего всё началось

Воробьев назвал потери Подмосковья от эпидемии COVID-19

Начало 2020 года для экономики Московской области было «великолепным», но распространение во втором квартале коронавирусной инфекции COVID-19 стало «серьезным ударом», заявил в интервью телеканалу РБК губернатор региона Андрей Воробьев.
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Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Губернатор Московской области с 14 сентября 2013. Член президиума Государственного совета Российской Федерации с 28 января 2019 года.
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