Коронавирус

ИнтерфаксИнтерфаксВоробьев допустил, что в мае ситуация с коронавирусом осложнится

Губернатор Московской области Андрей Воробьев считает, что май может быть еще более сложным месяцем с точки зрения распространения коронавирусной инфекции и борьбы с ней.
Читать в источнике
Комментировать188
с чего всё началось
«Но в следующем месяце нас, возможно, ждет еще более сложный период, мы его должны пройти, опираясь друг на друга», — сказал Воробьев, слова которого приводятся в сообщении
 пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.
РБК10:26

Подробнее о событии

Глава Подмосковья предупредил о приближении «еще более сложного периода»

РБК10:26

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев предупредил о возможном ухудшении ситуации с коронавирусом

Эхо Москвы11:31

Глава Подмосковья допустил ухудшение ситуации с коронавирусом в мае

ТАСС10:38

Воробьев допустил, что в мае ситуация с коронавирусом осложнится

Интерфакс10:37

Режим самоизоляции в Подмосковье начал показывать реальные положительные результаты

РИАМО11:35

Впереди еще более сложный период. Губернатор провел ВКС с главврачами Подмосковья

Подмосковье Сегодня06:07

«Нас ждет еще более сложный период». Подмосковных врачей призвали к мобилизации в борьбе с коронавирусом

Телеканал 360°05:28
Показать все источники
Автоматически обработан 7161 источник, обновлено в 15:04, Ашберн
Общество

Собянин: не хотим из-за коронавируса вводить в Москву войска

Ограничения в столице, принятые из-за пандемии коронавируса COVID-19, необходимо точечно донастраивать, более жесткие меры пока не нужны, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Коммерсантъ 12:35
3,2K
Шоу-бизнес

Волочкова заявила, что осталась без денег

Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова осталась без средств к существованию.
Газета.Ru 06:27
217
Общество

Турецкие отели могут отказаться от системы «всё включено»

Как сообщает ToDay News Ufa, такое массовое питание туристов в нынешней сложной эпидемиологической обстановке недопустимо – таково мнение отельеров.
ToDay News Ufa 03:17
16
Экономика

«Ростех» поставит РЖД 15 тыс. компьютеров с российскими процессорами

Ростех поставит ОАО «Российские железные дороги» 15 тыс. компьютеров на базе процессоров отечественного производства.
Известия 11:34
Общество

В Крыму с 1 мая разрешат открыть парикмахерские

Власти Крыма через неделю допустят к работе в период пандемии бизнес, связанный с услугами салонов красоты, ремонтные мастерские, кадастровых инженеров, хозяйственные и автомагазины.
ТАСС 04:11
69
Общество

В московском транспорте начнут штрафовать за нарушение дистанции

Контролеры и полиция в Москве начали проводить рейды по выявлению нарушений социальной дистанции в 1,5 м в общественном транспорте, за несоблюдение которой будут штрафовать в размере 5 тыс. рублей.
Известия 13:18
267
Политика

Песков ответил на вопрос о возможной дате отмены самоизоляции

В Кремле заявили, что примерной даты окончании режима самоизоляции в России нет.
Газета.Ru 09:20
2,5K
Футбол

«Зенит» показал таблицу РПЛ с учетом соблюдения социальной дистанции

Официальный Twitter петербургского «Зенита» пошутил о расположении команд в таблице РПЛ и призвал соблюдать дистанцию.
Нева Спорт 14:02
Происшествия

Полицейским могут разрешить вскрывать автомобили и оцеплять жильё

Правительство России подготовило законопроект, расширяющий права полицейских, передаёт Интерфакс со ссылкой на текст документа.
RT на русском вчера в 04:26
14K
Политика

Саакашвили высказался о конфликтах с Аваковым в правительстве Украины

Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, получивший от президента Украины Владимира Зеленского предложение занять пост вице-премьера по реформам, высказался о возможной работе вместе с главой МВД Арсеном Аваковым, с которым скандалил несколько лет назад.
Lenta.ru 13:58
Здоровье

В регионе у 5 пациентов с симптомами ОРВИ выявили коронавирус

Как отметил глава облздрава, гипотеза о том, что среди пациентов с симптоматикой ОРВИ есть COVID-больные, подтверждается.
IvanovoNews вчера в 07:14
48
Культура

Церемония вручения музыкальной премии ZD AWARDS «МК» пройдет онлайн

Московский Комсомолец Ямал 11:07
Общество

Источник назвал июнь крайним сроком карантина в России

Источник назвал июнь максимальным сроком карантинных ограничений, но не уточнил даты.
Дождь 11:21
2
Армия и оружие

Новейшие РСЗО «Ураган-1М» назвали лучшими системами в мире

«По своим возможностям, «Ураган-1М» можно считать лучшей РСЗО в мире», - подытожил Карякин.
ГЛАС.RU 10:57
2
Кино

На Netflix состоялся релиз нового «Призрака в доспехах»

Игромания.ру 07:22
Авто

Lada выпустила для Беларуси спецверсию Vesta в честь 50-летия АвтоВАЗа

Примечательно, что Vesta SW Limited Edition выходит даже дешевле стандартной модификации универсала, доступной в Беларуси.
CarsWeek.ru вчера в 13:04
1
Авто

В России открылся автосалон новых советских машин

Москва, 23 апреля 2020, 10:47 — REGNUM Автосалон новых советских машин открылся в Рязани.
REGNUM 03:47
40
Политика

Мишустин уволил замглавы Минпромторга Овсянникова

Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от должности замминистра Минпромторга Дмитрия Овсянникова, который ранее был исключен из партии «Единая Россия» за грубое поведение в аэропорту Ижевска.
Коммерсантъ 13:32
102
Общество

Главврач записал видео из коронавирусной реанимации в Москве

РБК 10:48
773
Общество

В регионах внедряется федеральная платформа для электронных пропусков

Федеральная платформа, которую смогут использовать работодатели для выдачи цифровых пропусков своим сотрудникам, будет внедрена в 21 субъекте России.
Вести.Ru вчера в 15:35
5,1K
Здоровье

Минздрав отчитался об окончании эпидемии гриппа в России

В России закончилась эпидемия гриппа. Об этом по итогам минувшей недели с 13 по 19 апреля сообщили в Минздраве РФ.
Пятый канал 02:43
428
Экономика

Костин предложил поддержать экономику через выкуп госдолга банками

Председатель правления банка ВТБ Андрей Костин предложил меры по стабилизации экономики.
Ведомости 14:35
12
Общество

Минобрнауки поддержало введение фиксированных окладов бюджетникам

Ранее 23 апреля Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила установить для работников бюджетной сферы фиксированные оклады.
Известия 08:18
50
Общество

В Италии число выздоровевших от коронавируса побило рекорды

В Италии, которая больше всех стран в мире пострадала от пандемии коронавируса, зафиксирован положительный рекорд.
Петербургский дневник 14:22
6
Политика

КС Молдавии приостановил получение российского кредита

Конституционный суд Молдавии приостановил закон о получении от России кредита в €200 млн, пишет пресс-служба суда.
Газета.Ru 13:21
43
Интернет

«Яндекс» запустил платформу для смарт-телевизоров

Как пишет «Астера», «Яндекс» запустил свою платформу для смарт-телевизоров DEXP, а последние представлены только в магазинах сети DNS.
Газета DAILY 14:09
36
Шоу-бизнес

Личный водитель Бабкиной прояснил информацию о заражении коронавирусом

Валерий Князев, личный водитель народной артистки России Надежды Бабкиной, прояснил информацию о заражении коронавирусом.
Lenta.ru 10:43
29
Шоу-бизнес

Марат Башаров опубликовал видео скандала с бывшей женой

Актер и телеведущий Марат Башаров опубликовал в инстаграме видео скандала с бывшей женой Елизаветой Шевырковой.
РИА Новости 10:21
4
Музыка

Роттердам заявил о готовности принять «Евровидение» в 2021 году

"Евровидение" должно было пройти в Роттердаме в этому году, однако мероприятие было отменено из-за вспышки коронавируса.
ТАСС 13:44
Здоровье

В Калининградской областной больнице выявлен очаг коронавируса

В Калининградской областной больнице выявлено 9 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Русский Запад 11:38
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Андрей Воробьев
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Губернатор Московской области с 14 сентября 2013. Член президиума Государственного совета Российской Федерации с 28 января 2019 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное