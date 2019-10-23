Общество
REGNUMГубернатор Приморья поднял себе зарплату на 200 тыс. рублей в месяц
Согласно проекту, зарплата губернатора в 2020 году составит 7,25 млн рублей, что в 1,5 раза больше, чем он получает сейчас. На обеспечение его работы предусмотрено ещё 41,98 млн рублей. Начиная с 2020 года Олег Кожемяко ежемесячно будет получать по 604,6 тыс. рублей, за минусом налоговых отчислений.
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