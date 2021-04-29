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Общество

Губернатор Приморья предложил ввести сбор с выезжающих за рубеж туристов

С предложением ввести специальный сбор с граждан при поездках за рубеж, средства от которого пойдут на развитие внутреннего туризма, Кожемяко уже выступал на прошедшем 20 апреля заседании комиссии Госсовета по туризму, физической культуре и спорту, рассказал РБК источник, близкий к комиссии.В источнике
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ВЕСТИ: Приморье

С чего всё началось

Губернатор Приморья предложил ввести сбор с выезжающих за рубеж туристов

Для туристов, которые едут отдыхать за рубеж, необходимо ввести «выездной сбор», заявил губернатор Приморского края Олег Кожемяко на прошедшей в четверг, 29 апреля, презентации нового национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», передает корреспондент РБК.
РБК17:00

Подробнее о событии

Губернатор Приморья предложил брать деньги с отдыхающих за рубежом

Телеканал 360°20:26

Глава Приморья предложил ввести сбор с тех, кто едет на отдых за границу

REGNUM21:04

Губернатор Приморья предложил ввести сбор с отдыхающих за рубежом россиян

News.ru20:53

Губернатор Приморья предложил ввести сбор с отдыхающих за рубежом

Москва 2422:17

Губернатор Приморья хочет брать «налог» с каждого, кто выезжает из России

Московский Комсомолец Владивосток20:18

Губернатор Приморья предложил ввести сбор с выезжающих за рубеж туристов

РБК17:00

Олег Кожемяко: обсуждается вопрос введения «выездного сбора»

Profi.travelвчера в 10:31
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