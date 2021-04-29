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Губернатор Приморья предложил ввести сбор с выезжающих за рубеж туристов

С предложением ввести специальный сбор с граждан при поездках за рубеж, средства от которого пойдут на развитие внутреннего туризма, Кожемяко уже выступал на прошедшем 20 апреля заседании комиссии Госсовета по туризму, физической культуре и спорту, рассказал РБК источник, близкий к комиссии.В источнике
РБК
Телеканал 360°
Московский Комсомолец Владивосток
Deita.ru
Profi.travel
ВЕСТИ: Приморье

С чего всё началось

Губернатор Приморья предложил ввести сбор с выезжающих за рубеж туристов

Для туристов, которые едут отдыхать за рубеж, необходимо ввести «выездной сбор», заявил губернатор Приморского края Олег Кожемяко на прошедшей в четверг, 29 апреля, презентации нового национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», передает корреспондент РБК.
РБК17:00

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РБКвчера в 14:16