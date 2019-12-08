Общество
RT на русскомГубернатор Псковской области объявил 31 декабря выходным днём
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников подписал указ о переносе для госслужащих выходного дня с 28 декабря на 31 декабря.
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Губернатор Псковской области Михаил Ведерников и губернатор Ставрополья Владимир Владимиров решили сделать 31 декабря выходным днем после опросов в инстаграме.Дождь06:14
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Указ о переносе выходного с 28 на 31 декабря подписан — губернатор Михаил Ведерников
Псковская Лента Новостей04:31
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 15:20, Ашберн
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