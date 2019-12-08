с чего всё началось

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников подписал указ о переносе для госслужащих выходного дня с 28 декабря на 31 декабря.

Политика В Сербии Поклонскую прозвали «железной леди Путина» Поклонская в составе крымской делегации посетила с официальным визитом Сербию, в рамках которого состоялись ряд официальных встреч, в том числе с политиками и депутатами, а также конференция, посвященная налаживанию конструктивных отношений европейских стран с Россией и процессу признания итогов крымского референдума.

Футбол «Спартак» разгромно проиграл «Ростову» Московский «Спартак» разгромного проиграл «Ростову» в 19-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Кино Дейенерис встречает Рождество, Пересильд переживает. Кино недели Эмилия Кларк ищет любовь в комедии "Рождество на двоих". Эдди Редмэйн и Фелисити Джонс летают на воздушном шаре в поисках научных открытий.

Политика Пристайко назвал единственную задачу Зеленского на саммите в Париже Премьер-министр Украины Алексей Гончарук ранее заявил в эфире "1+1", что сценарий так называемой реинтеграции Донбасса заключается в дипломатическим урегулировании ситуации на востоке Украины.

Футбол «Лестер» обыграл «Астон Виллу» благодаря дублю Варди В матче 16-го тура английской премьер-лиги бирмингемская «Астон Вилла» дома потерпела поражение от «Лестер Сити» со счетом 1:4. В составе «лисов» дубль оформил Джейми Варди, который отличился на 20-й минуте с передачи Келечи Ихеаначо и на 75-й минуте с передачи Денниса Прата.

Футбол Федотов стал главным тренером «Сочи» Владимир Федотов назначен главным тренером футбольного клуба "Сочи", контракт с ним подписан на 2,5 года, сообщил РИА Новости генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко.

Гаджеты Microsoft принудительно обновит Windows 10 до версии 1909 Разработчики из Microsoft осуществили процесс автоматического развёртывания Windows 10 November 2019 версии 1909 на компьютерах, функционирующих под управлением версии 1809.

Общество Названы разрушающие кишечник продукты Профессор, гастроэнтеролог и медицинский директор частной клиники Helios в немецком городе Крефельде Томас Фрилинг назвал продукты, которые наносят вред слизистой оболочке кишечника.

Политика В Белоруссии назвали согласованные с Россией дорожные карты Посол Белоруссии в России Владимир Семашко сообщил, что белорусская и российская стороны на переговорах в Сочи согласовали проекты интеграционных дорожных карт по электроэнергетике и вопросам сотрудничества таможенных служб.

Политика Украина раскрыла план реинтеграции Донбасса Премьер-министр Украины Алексей Гончарук в эфире телеканала «1+1» раскрыл основной план реинтеграции Донбасса.

Политика Протестующие в Киеве установили палатки возле Офиса президента По данным агентства, на площади перед зданием президентской администрации собрались несколько сотен тысяч протестующих, которые начали устанавливать там палатки.

Общество Россиян предупредили о дождях в середине декабря Жителей Центральной России в начале следующей недели ожидает плюсовая температура и дождь. Об этом сообщили в центре погоды "Фобос".

Экономика Россияне стали активно скупать акции С начала года это сделали 1,57 млн граждан, из них в ноябре – 273 000, подсчитала биржа. Правда, число активных игроков среди них невелико.

Происшествия В Одинцово локализовали пожар в гостинице Крупный пожар в здании гостиничного комплекса "Усадьба Ромашково" в подмосковном Одинцово локализован на площади 1050 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.