Экономика
Donnews.ruГубернатор Ростовской области утвердил антикризисный план
Губернатор Ростовской области Василий Голубев, как и обещал, 2 апреля утвердил план первоочередных мер по обеспечению стабильности и устойчивости развития экономики региона в условиях распространения коронавируса. Муниципалитетам уже рекомендовано разработать и утвердить аналогичные документы.
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Общество
Собянин выступил против выплат россиянам из бюджета в нерабочие дни
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что против немедленных выплат россиянам, столкнувшимся с падением своих доходов во время объявленных в стране каникул.
Гаджеты
Microsoft готовит крупное обновление Windows 10
Пользователи надеются, что на этот раз Microsoft не повторит свой печальный опыт и новое обновление не "сломает" операционную систему.
Происшествия
В Москве арестовали генерал-майора юстиции Бирюкова
Москва, 3 апреля 2020, 18:43 — REGNUM Басманный суд Москвы до 1 июня арестовал замначальника следственного департамента МВД России, генерал-майора юстиции Александра Бирюкова, обвиняемого в злоупотреблении должностным полномочий, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 3 апреля в пресс-службе суда.
Общество
Авиарейсы по вывозу россиян на родину приостановят 4 апреля
"С 00.00 4 апреля 2020 года будут временно приостановлены международные авиарейсы по вывозу российских граждан на родину", - заключили в оперштабе.
Происшествия
Жителя Казани оштрафовали на 15 тысяч рублей за прогулку по набережной
Суд в Казани оштрафовал на 15 тысяч рублей 23-летнего местного жителя за прогулку на берегу реки Казанка, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу президента Татарстана.
Политика
Путин проведет совещание по вопросам нефти
Президент России Владимир Путин проведет сегодня совещание, где обсудит вопросы глобальных энергетических рынков.
Здоровье
Коронавирус. Валерий Радаев прибыл в саратовскую больницу
Сегодня губернатор Валерий Радаев посетил ГУЗ "Саратовская городская клиническая больница №2 им. В.И.Разумовского", где проконтролировал перепрофилирование стационара для оказания медицинской помощи больным коронавирусной инфекцией.
Армия и оружие
Эксперты Sohu рассказали, какую выгоду принесет России новый авианосец
Китайские военные эксперты в статье для издания Sohu прокомментировали намерение России построить авианосец.
Общество
Испания депортировала в Мексику летевших на родину россиян
Шестеро россиян, летевших на родину из Мексики транзитом через Мадрид, были депортированы.
Армия и оружие
Новейший танк Т-90М «Прорыв» поступит в российские войска в 2020 году
Модернизированный российский танк Т-90М «Прорыв» поступит в распоряжение российской армии в 2020 году.
Происшествия
В Уфе оштрафовали мужчину за нарушение режима самоизоляции
Уфа, 3 апреля 2020, 10:43 — REGNUM Мужчину оштрафовали за нарушение режима самоизоляции в Уфе.
Экономика
Глава МВФ заявила, что мировая экономика вошла в период спада
Мировая экономика вступила в период спада из-за пандемии нового коронавируса.
Кино
У «Мосфильма» появится свой телеканал
С недавнего времени компания является обладателем эксклюзивных прав на показ фильмов, созданных на киностудии «Мосфильм».
Общество
Воробьев рассказал о работе по введению спецпропусков в Подмосковье
Власти Подмосковья ведут предварительную работу по введению спецпропусков из-за коронавируса, однако "жестить никто не будет", заявил губернатор региона Андрей Воробьев.
Происшествия
В Тверской области ещё один пациент излечился от COVID-19
Тверь, 3 апреля 2020, 19:56 — REGNUM Третий пациент, у которого ранее диагностировали COVID-19, выздоровел в Тверской области.
Политика
Турция со скандалом покинула первую виртуальную конференцию НАТО
Турция досрочно покинула первую виртуальную конференцию НАТО из-за спора с Грецией по мигрантам.
Гаджеты
Apple раскрыла данные бюджетного смартфона iPhone SE 2020
Компания Apple совсем скоро представит свой новый гаджет под названием iPhone SE 2020.
Шоу-бизнес
Татьяна Тарасова показала архивное свадебное фото
На свадебном снимке Тарасова запечатлена вместе со своим третьим мужем, музыкантом Владимиром Крайневым.
Экономика
Банк России решил не переносить выплаты физлиц по кредитам в апреле
"Банк России исходит из того, что обязательства по финансовым сделкам, срок исполнения которых приходится на нерабочие дни, должны исполняться должниками в срок, предусмотренный договором", - говорится в сообщении регулятора.
Общество
В Липецкой области пострадавшие от коронавируса получают льготы
Липецк, 3 апреля 2020, 18:27 — REGNUM В Липецкой области до 12 тысяч рублей увеличили пособия по безработице, а те, кто претендует на материнский капитал, в течение трёх месяцев будут получать по пять тысяч рублей.
Финансы
ЦБ зафиксировал в марте снижение вкладов населения в пределах 2%
Банк России, по предварительным данным, фиксирует снижение вкладов население в пределах 2% в период с 15 по 25 марта на фоне распространения коронавирусной инфекции.
Общество
Собянин утвердил штрафы для нарушителей самоизоляции
Со 2 апреля вступил в силу закон, предусматривающий штрафы для москвичей, которые нарушают режим самоизоляции, введенный ранее мэром Москвы Сергеем Собяниным.
Политика
Песков анонсировал новое обращение Путина к россиянам
Президент России Владимир Путин в четверг после 16:00 выступит с новым обращением к нации.
Происшествия
ФСБ выявила на Ставрополье планировавшую теракты ячейку ИГ
ФСБ сообщила о пресечении деятельности законспирированной ячейки террористической организации "Исламское государство", действующей на Ставрополье, сообщает "Интерфакс".
Шоу-бизнес
У дочери Ивана Охлобыстина нашли коронавирус
24-летняя Анфиса, старшая дочь актера, сценариста Ивана Охлобыстина и актрисы Оксаны Арбузовой, заразилась коронавирусом.
Происшествия
Вице-губернатора Кировской области задержали при получении взятки
Андрей Плитко, занимающий должность вице-губернатора Кировской области, задержан при получении взятки в размере 3,4 млн рублей - вместе с ним правоохранители взяли министра лесного хозяйства региона Алексея Шургина.
Общество
ВОЗ насчитала более миллиона зараженных коронавирусом по всему миру
Число заразившихся коронавирусом нового типа перевалило за миллион человек, более 50 тыс. пациентов скончались.
Происшествия
В Костромской области подтверждена смерть из-за коронавируса
Кострома, 3 апреля 2020, 21:19 — REGNUM Летальный исход вследствие заражения коронавирусом подтвердился в Костромской области, сообщила 3 апреля журналистам замглавы региона Ольга Ерёмина.
Шоу-бизнес
Собчак и Богомолов снялись в новом клипе Ольги Бузовой
В клипе снялись многие звезды отечественного спорта, кино и шоу-бизнеса. В основном, друзья самой Ольги.
Религия
Патриарх Кирилл совершил объезд Москвы с иконой «Умиление»
Патриарх Кирилл совершил объезд Москвы с иконой "Умиление", которая традиционно перед "субботой Акафиста" приносится из крестового Владимирского храма в Патриаршией резиденции в Чистом переулке в Елоховский собор.