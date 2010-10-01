Губернатор Ростовской области Василий Голубев, как и обещал, 2 апреля утвердил план первоочередных мер по обеспечению стабильности и устойчивости развития экономики региона в условиях распространения коронавируса. Муниципалитетам уже рекомендовано разработать и утвердить аналогичные документы.

Гаджеты Microsoft готовит крупное обновление Windows 10 Пользователи надеются, что на этот раз Microsoft не повторит свой печальный опыт и новое обновление не "сломает" операционную систему.

Происшествия В Москве арестовали генерал-майора юстиции Бирюкова Москва, 3 апреля 2020, 18:43 — REGNUM Басманный суд Москвы до 1 июня арестовал замначальника следственного департамента МВД России, генерал-майора юстиции Александра Бирюкова, обвиняемого в злоупотреблении должностным полномочий, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 3 апреля в пресс-службе суда.

Здоровье Коронавирус. Валерий Радаев прибыл в саратовскую больницу Сегодня губернатор Валерий Радаев посетил ГУЗ "Саратовская городская клиническая больница №2 им. В.И.Разумовского", где проконтролировал перепрофилирование стационара для оказания медицинской помощи больным коронавирусной инфекцией.

Кино У «Мосфильма» появится свой телеканал С недавнего времени компания является обладателем эксклюзивных прав на показ фильмов, созданных на киностудии «Мосфильм».

Общество В Липецкой области пострадавшие от коронавируса получают льготы Липецк, 3 апреля 2020, 18:27 — REGNUM В Липецкой области до 12 тысяч рублей увеличили пособия по безработице, а те, кто претендует на материнский капитал, в течение трёх месяцев будут получать по пять тысяч рублей.

Общество Собянин утвердил штрафы для нарушителей самоизоляции Со 2 апреля вступил в силу закон, предусматривающий штрафы для москвичей, которые нарушают режим самоизоляции, введенный ранее мэром Москвы Сергеем Собяниным.

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Происшествия В Костромской области подтверждена смерть из-за коронавируса Кострома, 3 апреля 2020, 21:19 — REGNUM Летальный исход вследствие заражения коронавирусом подтвердился в Костромской области, сообщила 3 апреля журналистам замглавы региона Ольга Ерёмина.