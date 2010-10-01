Экономика

Donnews.ruDonnews.ruГубернатор Ростовской области утвердил антикризисный план

Губернатор Ростовской области Василий Голубев, как и обещал, 2 апреля утвердил план первоочередных мер по обеспечению стабильности и устойчивости развития экономики региона в условиях распространения коронавируса. Муниципалитетам уже рекомендовано разработать и утвердить аналогичные документы.
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Обширный антикризисный план утвердил глава Ростовской области

Городской ревизор11:05

Губернатор Ростовской области утвердил антикризисный план

Donnews.ru03:32
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Общество

Собянин выступил против выплат россиянам из бюджета в нерабочие дни

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что против немедленных выплат россиянам, столкнувшимся с падением своих доходов во время объявленных в стране каникул.
Ведомости 11:27
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Microsoft готовит крупное обновление Windows 10

Пользователи надеются, что на этот раз Microsoft не повторит свой печальный опыт и новое обновление не "сломает" операционную систему.
Слово и Дело 13:55
Происшествия

В Москве арестовали генерал-майора юстиции Бирюкова

Москва, 3 апреля 2020, 18:43 — REGNUM Басманный суд Москвы до 1 июня арестовал замначальника следственного департамента МВД России, генерал-майора юстиции Александра Бирюкова, обвиняемого в злоупотреблении должностным полномочий, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 3 апреля в пресс-службе суда.
REGNUM 11:43
Общество

Авиарейсы по вывозу россиян на родину приостановят 4 апреля

"С 00.00 4 апреля 2020 года будут временно приостановлены международные авиарейсы по вывозу российских граждан на родину", - заключили в оперштабе.
Газета.Ru 14:22
Происшествия

Жителя Казани оштрафовали на 15 тысяч рублей за прогулку по набережной

Суд в Казани оштрафовал на 15 тысяч рублей 23-летнего местного жителя за прогулку на берегу реки Казанка, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу президента Татарстана.
Медиазона 12:01
Политика

Путин проведет совещание по вопросам нефти

Президент России Владимир Путин проведет сегодня совещание, где обсудит вопросы глобальных энергетических рынков.
Политика Сегодня 06:11
Здоровье

Коронавирус. Валерий Радаев прибыл в саратовскую больницу

Сегодня губернатор Валерий Радаев посетил ГУЗ "Саратовская городская клиническая больница №2 им. В.И.Разумовского", где проконтролировал перепрофилирование стационара для оказания медицинской помощи больным коронавирусной инфекцией.
Взгляд-инфо 10:49
Армия и оружие

Эксперты Sohu рассказали, какую выгоду принесет России новый авианосец

Китайские военные эксперты в статье для издания Sohu прокомментировали намерение России построить авианосец.
ПолитРоссия вчера в 16:04
Общество

Испания депортировала в Мексику летевших на родину россиян

Шестеро россиян, летевших на родину из Мексики транзитом через Мадрид, были депортированы.
Ридус 11:30
Армия и оружие

Новейший танк Т-90М «Прорыв» поступит в российские войска в 2020 году

Модернизированный российский танк Т-90М «Прорыв» поступит в распоряжение российской армии в 2020 году.
ТК Звезда 31 марта в 07:22
Происшествия

В Уфе оштрафовали мужчину за нарушение режима самоизоляции

Уфа, 3 апреля 2020, 10:43 — REGNUM Мужчину оштрафовали за нарушение режима самоизоляции в Уфе.
REGNUM 03:43
Экономика

Глава МВФ заявила, что мировая экономика вошла в период спада

Мировая экономика вступила в период спада из-за пандемии нового коронавируса.
ТАСС 13:11
Кино

У «Мосфильма» появится свой телеканал

С недавнего времени компания является обладателем эксклюзивных прав на показ фильмов, созданных на киностудии «Мосфильм».
Inc-news.ru 09:02
Общество

Воробьев рассказал о работе по введению спецпропусков в Подмосковье

Власти Подмосковья ведут предварительную работу по введению спецпропусков из-за коронавируса, однако "жестить никто не будет", заявил губернатор региона Андрей Воробьев.
РИА Новости 14:21
Происшествия

В Тверской области ещё один пациент излечился от COVID-19

Тверь, 3 апреля 2020, 19:56 — REGNUM Третий пациент, у которого ранее диагностировали COVID-19, выздоровел в Тверской области.
REGNUM 12:56
Политика

Турция со скандалом покинула первую виртуальную конференцию НАТО

Турция досрочно покинула первую виртуальную конференцию НАТО из-за спора с Грецией по мигрантам.
Lenta.ru 09:04
Гаджеты

Apple раскрыла данные бюджетного смартфона iPhone SE 2020

Компания Apple совсем скоро представит свой новый гаджет под названием iPhone SE 2020.
Live24 10:45
Шоу-бизнес

Татьяна Тарасова показала архивное свадебное фото

На свадебном снимке Тарасова запечатлена вместе со своим третьим мужем, музыкантом Владимиром Крайневым.
RuNews24.ru 01:55
Экономика

Банк России решил не переносить выплаты физлиц по кредитам в апреле

"Банк России исходит из того, что обязательства по финансовым сделкам, срок исполнения которых приходится на нерабочие дни, должны исполняться должниками в срок, предусмотренный договором", - говорится в сообщении регулятора.
Российская газета 09:21
Общество

В Липецкой области пострадавшие от коронавируса получают льготы

Липецк, 3 апреля 2020, 18:27 — REGNUM В Липецкой области до 12 тысяч рублей увеличили пособия по безработице, а те, кто претендует на материнский капитал, в течение трёх месяцев будут получать по пять тысяч рублей.
REGNUM 11:27
Финансы

ЦБ зафиксировал в марте снижение вкладов населения в пределах 2%

Банк России, по предварительным данным, фиксирует снижение вкладов население в пределах 2% в период с 15 по 25 марта на фоне распространения коронавирусной инфекции.
ТАСС 13:12
Общество

Собянин утвердил штрафы для нарушителей самоизоляции

Со 2 апреля вступил в силу закон, предусматривающий штрафы для москвичей, которые нарушают режим самоизоляции, введенный ранее мэром Москвы Сергеем Собяниным.
Газета.Ru вчера в 12:27
Политика

Песков анонсировал новое обращение Путина к россиянам

Президент России Владимир Путин в четверг после 16:00 выступит с новым обращением к нации.
ТАСС вчера в 06:02
Происшествия

ФСБ выявила на Ставрополье планировавшую теракты ячейку ИГ

ФСБ сообщила о пресечении деятельности законспирированной ячейки террористической организации "Исламское государство", действующей на Ставрополье, сообщает "Интерфакс".
Газета.Ru 05:37
Шоу-бизнес

У дочери Ивана Охлобыстина нашли коронавирус

24-летняя Анфиса, старшая дочь актера, сценариста Ивана Охлобыстина и актрисы Оксаны Арбузовой, заразилась коронавирусом.
Российская газета 12:19
Происшествия

Вице-губернатора Кировской области задержали при получении взятки

Андрей Плитко, занимающий должность вице-губернатора Кировской области, задержан при получении взятки в размере 3,4 млн рублей - вместе с ним правоохранители взяли министра лесного хозяйства региона Алексея Шургина.
Газета.Ru 06:52
Общество

ВОЗ насчитала более миллиона зараженных коронавирусом по всему миру

Число заразившихся коронавирусом нового типа перевалило за миллион человек, более 50 тыс. пациентов скончались.
ФАН 13:01
Происшествия

В Костромской области подтверждена смерть из-за коронавируса

Кострома, 3 апреля 2020, 21:19 — REGNUM Летальный исход вследствие заражения коронавирусом подтвердился в Костромской области, сообщила 3 апреля журналистам замглавы региона Ольга Ерёмина.
REGNUM 14:19
Шоу-бизнес

Собчак и Богомолов снялись в новом клипе Ольги Бузовой

В клипе снялись многие звезды отечественного спорта, кино и шоу-бизнеса. В основном, друзья самой Ольги.
7Дней.ру 12:30
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Патриарх Кирилл совершил объезд Москвы с иконой «Умиление»

Патриарх Кирилл совершил объезд Москвы с иконой "Умиление", которая традиционно перед "субботой Акафиста" приносится из крестового Владимирского храма в Патриаршией резиденции в Чистом переулке в Елоховский собор.
Российская газета 11:44
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Василий Юрьевич Голубев
Российский политик
Российский политик. Губернатор Ростовской области с 14 июня 2010.
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