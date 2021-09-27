Компания Exxon в течение пяти лет вложит пять миллиардов долларов в стабилизацию и наращивание добычи нефти на Сахалине, сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко на дальневосточном энергетическом форуме "Нефть и газ Сахалина" во вторник.
Глава AMD Лиза Су стала одним из советников президента США Джо Байдена по науке и технологиям Генеральный директор AMD Лиза Су (Lisa Su) в минувшую пятницу присоединилась к ограниченному списку личностей, чей вклад в полупроводниковую промышленность был признан достаточно значимым, чтобы отметить его престижной медалью Роберта Н. Нойса.
Стартап Colossal – компания, учрежденная предпринимателем в области программного обеспечения Беном Ламмом и известным генетиком из Гарвардской школы медицины профессором Джорджем Черчем, – нашла возможность вложить в осуществление проекта по созданию мамонто-слоновьего гибрида 15 миллионов долларов.
Перспективы же роста "традиционных" доллара и евро в краткосрочном плане Казанский считает сомнительными из-за низких процентных ставок по этим валютам и неясности будущего программы количественного смягчения в США.
Технология трехмерной интеграции памяти, разработанная компанией Samsung, в теории может не только имитировать отдельные функции мозга в 3D-чипах, но также быстро воссоздать структуру органа до мелочей.