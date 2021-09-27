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Губернатор Сахалина Лимаренко: Exxon инвестирует пять миллиардов долларов в добычу нефти

Более 70% добычи нефти и конденсата в регионе приходится на проект "Сахалин-1".
РИА Новости
Компания Exxon в течение пяти лет вложит пять миллиардов долларов в стабилизацию и наращивание добычи нефти на Сахалине, сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко на дальневосточном энергетическом форуме "Нефть и газ Сахалина" во вторник.
РИА Новости
По словам главы региона, общая добыча нефти и конденсата в Сахалинской области с 2020 года имеет тенденцию к поступательному снижению.
РИА Новости
По данным губернатора, компания Sakhalin Energy в рамках проекта "Сахалин-2" продолжает активную разработку месторождений и не намерена снижать уровень инвестиций.
РИА Новости

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Губернатор Сахалина Лимаренко: Exxon инвестирует пять миллиардов долларов в добычу нефти
РИА Новости19:59
Около 29 млрд кубометров газа в год планируют добывать на Сахалине
EastRussia19:40
ENL вложит $5 млрд за пять лет в стабилизацию добычи нефти по проекту «Сахалин-1»
Интерфакс - Россия19:56
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