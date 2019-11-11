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РИА НовостиРИА НовостиГубернатор Сахалина и «Роснефть» заочно поспорили о ценах на бензин

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Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко и "Роснефть" поспорили о ценах на бензин: глава региона считает их высокими, в компании же не согласны с такой оценкой и отмечают, что местные власти могут субсидировать поставки топлива на удаленные АЗС.
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