Энергетика
РИА НовостиГубернатор Сахалина и «Роснефть» заочно поспорили о ценах на бензин
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко и "Роснефть" поспорили о ценах на бензин: глава региона считает их высокими, в компании же не согласны с такой оценкой и отмечают, что местные власти могут субсидировать поставки топлива на удаленные АЗС.
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«Большая несправедливость»: сахалинский губернатор отреагировал на повышение цен на топливо
РИА Сахалин-Курилывчера в 21:52
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