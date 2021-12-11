ТАССГубернатор Сахалина сообщил, что потребности в газе к 2025 году вырастут в полтора разаТехнико-экономическое обоснование проекта завода по производству авиационного керосина и другого топлива из газового конденсата будет готово к концу нынешнего года.Сахалин.ИнфоВ ближайшее время будет окончательно сформирован проект по строительству инфраструктуры, развитию производства СПГ на Сахалине.РИА Сахалин-КурилыВ Сахалинской области построят около 1,2 тыс. километров газопроводов, газифицируют свыше 35 тыс. домов и более 150 предприятий и котельных.ТАССПо оценкам специалистов, за счет роста экономики потребности в голубом топливе к 2025 году в Сахалинской области возрастут в полтора раза.SakhalinMedia.ruЧитать далееСвернутьСахалин.ИнфоСахалин.ИнфоSakhalinMedia.ruПодробнее о событииАлександр Новак одобрил строительство топливного завода на СахалинеРИА Сахалин-Курилывчера в 05:20Александр Новак остался доволен темпами газификации Сахалинской областиSakhalinMedia.ruвчера в 06:30ТЭО для завода по производству авиакеросина на Сахалине ждут к концу годаСахалин.Инфовчера в 06:23На Дальнем Востоке будет построен третий нефтеперерабатывающий заводАмурПРЕССвчера в 09:28Губернатор Сахалина сообщил, что потребности в газе к 2025 году вырастут в полтора разаТАССвчера в 04:47Показать ещёОценить14Поделиться