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Губернатор Сахалина сообщил, что потребности в газе к 2025 году вырастут в полтора раза

Технико-экономическое обоснование проекта завода по производству авиационного керосина и другого топлива из газового конденсата будет готово к концу нынешнего года.
Сахалин.Инфо
В ближайшее время будет окончательно сформирован проект по строительству инфраструктуры, развитию производства СПГ на Сахалине.
РИА Сахалин-Курилы
В Сахалинской области построят около 1,2 тыс. километров газопроводов, газифицируют свыше 35 тыс. домов и более 150 предприятий и котельных.
ТАСС
По оценкам специалистов, за счет роста экономики потребности в голубом топливе к 2025 году в Сахалинской области возрастут в полтора раза.
SakhalinMedia.ru

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