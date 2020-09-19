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ТАСС
ТАСС

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев заразился коронавирусом

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев заразился коронавирусом. Об этом он сообщил в субботу на своей странице в Instagram.В источнике
Валерий Радаевроссийский политик
Дорогие друзья, счел необходимым проинформировать вас, что, к сожалению, не удалось избежать инфекции коронавируса. Сдал тест, который показал положительный результат. Сейчас нахожусь на самоизоляции, болезнь протекает в легкой форме.
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СаратовБизнесКонсалтинг

Губернатор Валерий Радаев заразился коронавирусом

СаратовБизнесКонсалтинг06:47
РИА Новости

Саратовский губернатор заразился коронавирусом

РИА Новости06:45
Взгляд-инфо

Саратовский губернатор Валерий Радаев заболел коронавирусом

Взгляд-инфо06:38
ТАСС

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев заразился коронавирусом

ТАСС06:39
СаратовИнформ

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев заразился коронавирусом

СаратовИнформ06:38
КП - Саратов

Валерий Радаев заразился коронавирусом

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Версия-Саратов

Губернатор Саратовской области заболел коронавирусом

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«Траст» подал рекордный иск к экс-владельцу Бинбанка Шишханову

Кроме Шишханова ответчиками по делу указаны бывший первый заместитель председателя правления Бинбанка Александр Лукин, экс-член правления Алексей Фарафонтов и экс-член совета директоров Кирилл Любенцов.
Ведомостивчера в 13:32
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В Петербурге двое отравившихся хлором детей находятся в реанимации

Санкт-Петербург, 18 сентября 2020, 22:38 — REGNUM Двое из пяти детей, госпитализированных в Петербурге с симптомами ингаляционного отравления парами хлора после посещения бассейна, помещены в отделение реанимации и находятся под наблюдением врачей.
REGNUMвчера в 15:38
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Названы риски для Украины в случае остановки «Северного потока — 2»

В случае остановки проекта «Северный поток — 2» украинская газотранспортная система (ГТС) окажется под угрозой, заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Загородний.
Известия22:11
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В Минздраве не прогнозируют вторую волну коронавируса в России

Специалисты ожидают в России незначительный рост заболеваемости коронавирусом, но не вторую волну пандемии, рассказал главный внештатный инфекционист Минздрава России Владимир Чуланов в комментарии ТАСС.
Ведомости06:01
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В Екатеринбурге задержали подозреваемого в ложном минировании храмов

По данным силовиков, задержанный по фамилии Галлямов 1997 года рождения, за последние двое суток несколько раз сообщал по номеру 112 о «ликвидации криминальным способом Храма на Крови по улице Царской, 10, спортивного комплекса «Динамо» на улице Василия Еремина,12, и Среднеуральского женского монастыря по проезду Северный, 1».
РБК06:16
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Александр Кержаков согласился стать главным тренером ФК «Томь»

Томск, 19 сентября 2020, 13:42 — REGNUM Старший тренер юношеской сборной России и лучший бомбардир в истории отечественного футбола Александр Кержаков согласился стать главным наставником томского футбольного клуба «Томь», выступающего в Олимп — Футбольной национальной лиге (ФНЛ).
REGNUM06:42

Политолог оценил реакцию ЦИК на возникшие проблемы с базами данных

«Памфилова – чиновник, готовый слушать и слышать критику», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин, комментируя решение главы ЦИК России Эллы Памфиловой провести 23 сентября встречу с политологами и экспертами, которые ранее обратились к ней с открытым письмом о проблемах работы базы данных ЦИК.
Взгляд.рувчера в 07:58
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Сучилов выиграл индивидуальную гонку на летнем ЧР по биатлону

На продолжающемся в Тюмени летнем чемпионате России по биатлону прошла мужская индивидуальная гонка на 20 км. Ее победителем стал Семен Сучилов, представляющий Ханты-Мансийский автономный округ.
Российская газета06:07