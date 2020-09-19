Губернатор Саратовской области Валерий Радаев заразился коронавирусом. Об этом он сообщил в субботу на своей странице в Instagram.

Валерий Радаев российский политик Дорогие друзья, счел необходимым проинформировать вас, что, к сожалению, не удалось избежать инфекции коронавируса. Сдал тест, который показал положительный результат. Сейчас нахожусь на самоизоляции, болезнь протекает в легкой форме.