Губернатор Саратовской области Валерий Радаев заразился коронавирусом
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Губернатор Саратовской области Валерий Радаев заразился коронавирусом. Об этом он сообщил в субботу на своей странице в Instagram.В источнике
Дорогие друзья, счел необходимым проинформировать вас, что, к сожалению, не удалось избежать инфекции коронавируса. Сдал тест, который показал положительный результат. Сейчас нахожусь на самоизоляции, болезнь протекает в легкой форме.
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