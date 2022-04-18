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Губернатор Севастополя Развожаев сообщил о гибели командира БДК «Цезарь Куников» Чирвы

«Сегодня мы простились с севастопольцем Александром Григорьевичем Чирвой. Командир большого десантного корабля "Цезарь Куников" 197 бригады десантных кораблей Черноморского флота, капитан 3 ранга», — написал Развожаев.
Блокнот.ру
По словам Развожаева, капитан третьего ранга скончался в результате ранений, которые получил во время боя с украинскими военными.
Lenta.ru
В 2015 и 2016 годах участвовал в проведении специальной операции в Сирии.
РИА Новости
Чирва окончил филиал ВУНЦ ВМФ Военно-морской академии Военно-морского института радиоэлектроники имени А.С. Попова.
Daily Storm

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На Украине погиб командир большого десантного корабля «Цезарь Куников»
РБК12:01
Губернатор Севастополя Развожаев сообщил о гибели командира БДК «Цезарь Куников» Чирвы
РИА Новости11:58
Командир корабля «Цезарь Куников» Александр Чирва погиб в ходе спецоперации на Украине
Lenta.ru11:23
Командир корабля «Цезарь Куников» погиб во время спецоперации
ТАСС10:56
В спецоперации на Украине погиб капитан 3 ранга Александр Чирва
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В Севастополе простились с командиром БДК «Цезарь Куников»
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В Севастополе простились с командиром БДК «Цезарь Куников», погибшим в ходе спецоперации
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