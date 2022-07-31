РИА НовостиГубернатор Севастополя Развожаев ввел желтый уровень террористической опасностиПосле атаки беспилотника на штаб Черноморского флота в Севастополе ввели повышенный, желтый уровень террористической опасности, сообщил в Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев.РИА НовостиШтаб Черноморского флота России в Севастополе подвергся атаке беспилотника ВСУ со взрывным устройством утром 31 июля.News.ruВ результате происшествия пострадали шесть человек.Lenta.ruВ городе отменили все мероприятия в честь Дня ВМФ.РИА НовостиЧитать далееСвернутьВечерняя МоскваВечерняя МоскваРосбалтПрофильНовые ИзвестияПолитика СегодняФАНЯмал-МедиаRT на русскомНТВКП - СевастопольКИАЦарьградГазета Кировская правдаКапитал страныКомсомольская правдаАбзацREGNUMРБКLife.ruDaily StormВести СевастополяПсковская Лента НовостейАпралГазета.RuПодробнее о событииГлава Севастополя Развожаев ввел желтый уровень опасности после атаки беспилотника ВСУLenta.ruвчера в 15:15В Севастополе введен предпоследний уровень террористической опасности после взрыва во дворе штаба ЧФКоммерсантъвчера в 08:46В Севастополе введен «желтый» уровень террористической опасностиКП - Севастопольвчера в 08:22Нужно ли закрывать Севастополь после атаки беспилотника?Аргументы и Факты - Крымвчера в 09:27В Севастополе ввели «желтый» уровень опасности после атаки на штаб ЧФАргументы и Фактывчера в 08:27В Севастополе ввели желтый уровень опасности после атаки на штаб флотаРБКвчера в 08:39Губернатор Севастополя Развожаев ввел желтый уровень террористической опасностиРИА Новостивчера в 08:19Показать ещёОценить2,1KПоделиться