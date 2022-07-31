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Губернатор Севастополя Развожаев ввел желтый уровень террористической опасности

После атаки беспилотника на штаб Черноморского флота в Севастополе ввели повышенный, желтый уровень террористической опасности, сообщил
 в Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев.
РИА Новости
Штаб Черноморского флота России в Севастополе подвергся атаке беспилотника ВСУ со взрывным устройством утром 31 июля.
News.ru
В результате происшествия пострадали шесть человек.
Lenta.ru
В городе отменили все мероприятия в честь Дня ВМФ.
РИА Новости

Подробнее о событии

Глава Севастополя Развожаев ввел желтый уровень опасности после атаки беспилотника ВСУ
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