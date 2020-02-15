Политика
Вести.RuГубернатор Ситников пошутил про коррупцию
По мнению Ситникова, общественное мероприятие, особенно встреча с представителями СМИ, едва ли может быть преступлением. При этом, по словам Ситникова, русские люди берутся за все с залихватской удалью, и в результате "победят всех, самих себя в том числе".
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Губернатор Костромской области Сергей Ситников раскритиковал методы борьбы с коррупцией
Эхо Москвывчера в 08:05
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Источник назвал причины нападения злоумышленника на храм в Москве
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев хочет провести местные выборы на всей территории страны.
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По мнению создателя YouTube-канала EZRyderX47, на роли главных героев отлично подошли бы Том Холланд и Роберт Дауни младший.
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Первый электрокар Dacia появится до 2022 года
Особый интерес вызывает модель, которая обозначена как Dacia Urban City car и расположилась в категории BEV, наряду с вышеупомянутой моделью на основе CMF-EV.
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Павленский утверждал, что политик, который строил свою кампанию на семейных ценностях, в переписке с некой молодой девушкой назвал тюрьмой свою семью и детей, а также отправил ей видео со своим участием.
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Президент России Владимир Путин 14 февраля подписал указ о помиловании трех россиян.
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Ранее NEWS.ru сообщал, что Александр Логинов завоевал золотую медаль в спринтерской гонке на чемпионате мира.
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