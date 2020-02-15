Политика
Вести.RuГубернатор Ситников пошутил про коррупцию
По мнению Ситникова, общественное мероприятие, особенно встречу с представителями СМИ, едва ли может быть преступлением. При этом, по словам Ситникова, русские люди берутся за все с залихватской удалью, и в результате "победят всех, самих себя в том числе".
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Губернатор Костромской области Сергей Ситников раскритиковал методы борьбы с коррупцией
Эхо Москвывчера в 08:05
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