Политика

Вести.RuВести.RuГубернатор Ситников пошутил про коррупцию

По мнению Ситникова, общественное мероприятие, особенно встречу с представителями СМИ, едва ли может быть преступлением. При этом, по словам Ситникова, русские люди берутся за все с залихватской удалью, и в результате "победят всех, самих себя в том числе".
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Автор ремикса на саундтрек к «Бригаде» Андрей Иванов погиб в Австралии

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Российский политик
Российский политик. Губернатор Костромской области с 28 апреля 2012. Председатель Федеральной конкурсной комиссии по телерадиовещанию.
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