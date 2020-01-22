Происшествия

Вести.RuВести.RuГубернатор Ставропольского края попал в ДТП

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров попал в ДТП. Об этом сам он сообщил в Instagram.
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Губернатор Ставрополья попал в ДТП по пути домой

Newstracker.ruвчера в 14:13

Машина с Владимиром Владимировым попала в ДТП в Ставрополе

Ставропольская правдавчера в 14:10

Машина с губернатором Ставрополья попала в ДТП

Победа 26вчера в 13:40

Губернатор Ставропольского края попал в ДТП

ТАССвчера в 13:54

Автомобиль губернатора Ставрополья попал в ДТП

Своё ТВвчера в 13:52

Губернатор Ставрополья попал в аварию

РИА Новостивчера в 13:50

Ставропольский губернатор попал в ДТП

Интерфаксвчера в 13:59
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Происшествия

На юго-западе Москвы двух человек ранили во время стрельбы в гостинице

Неизвестные ворвались в гостиницу на юго-западе Москвы и в ходе потасовки устроили стрельбу, два человека ранены, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
РИА Новости 00:44
Кино

На фото со съемок «Сокола и Зимнего солдата» обнаружили «неправильного» Капитана Америку

Киноафиша России вчера в 09:18
Происшествия

СК просит заочно арестовать бизнесмена Кана по делу об убийстве

Следствие просит заочно арестовать беглого сахалинского предпринимателя Олега Кана, обвиняемого в убийстве предпринимателя Валерия Пхиденко в 2010 году во Владивостоке, и объявить его в международный розыск, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
РИА Новости вчера в 22:48
Политика

Топилин назначен главой Пенсионного фонда

Бывший министр труда и соцзащиты России Максим Топилин занял должность председателя правления Пенсионного фонда России (ПФР).
Газета.Ru 01:36
Политика

В ГД рассказали о сроках введения единой валюты России и Белоруссии

Депутат отметил, что он как первый зампред комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками принимает активное участие в различных комиссиях, которые работают над усовершенствованием документов по решению тех проблемных вопросов, которые сейчас существуют во взаимоотношениях России и Белоруссии, в том числе в области единой валюты.
РИА Новости вчера в 19:12
Политика

Первый заместитель генпрокурора России подал в отставку

По информации РБК, после официального назначения Игоря Краснова на должность генпрокурора в отставку подали три руководителя главков ведомства: начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства Анатолий Паламарчук, начальник кадрового управления Сергей Замуруев и начальник управления делами Генпрокуратуры Сергей Сергеев.
Говорит Москва вчера в 11:23
Шоу-бизнес

Любовь Толкалина провоцирует хейтеров голыми фото

Сегодня Любовь Толкалина опубликовала очередное фото, на котором позирует нагишом.
StarHit.ru вчера в 13:00
Происшествия

В Австралии разбился самолет, тушивший лесные пожары

Власти Австралии подтвердили, что самолет, который занимался тушением лесных пожаров в штате Новый Южный Уэльс на юго-востоке страны, потерпел крушение, в результате погибли три человека.
РИА Новости 01:15
Хоккей

Сборная России победила США в финале юношеской Олимпиады

Известия вчера в 12:36
Происшествия

Врачи рассказали о состоянии пьяного 10-летнего мальчика в Саратове

Состояние десятилетнего мальчика, госпитализированного ранее в Саратове с признаками сильного алкогольного опьянения, оценивается как средней степени тяжести.
Известия 01:46
Общество

В Сбербанке рассказали о снятии клиентами 250 млрд рублей из-за фейка

Фейковая новость об отключении карт Visa в 2014 году привела к панике и тому, что клиенты Сбербанка за несколько часов сняли в банкоматах более 250 млрд рублей, рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
RT на русском вчера в 13:24
Спорт

WADA приостановило лицензию Московской антидопинговой лаборатории

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) временно приостановило действие лицензии Московской антидопинговой лаборатории, об этом говорится на сайте организации.
Коммерсантъ вчера в 14:00
Политика

В Крыму предостерегли меджлис от марша на полуостров

Глава крымской региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров предостерёг запрещённый в России «Меджлис крымско-татарского народа»*, планирующий «марш на Крым», от попыток нарушения границы России.
RT на русском 00:15
Наука

МКС оказалась загрязнена грибками и бактериями

Газета.Ru 21 января в 06:38
Хоккей

«Коламбус» обыграл «Виннипег», Куликов и Гавриков очков не набрали

Российские игроки Владислав Гавриков и Дмитрий Куликов очков не набрали.
Спорт-Экспресс вчера в 22:15
Технологии

В WhatsApp появилась тёмная тема

Бета-версия мессенджера WhatsApp обзавелась тёмным режимом Dark Mode. Новая функция уже доступна для версии 2.20.13.
The GEEK вчера в 03:22
Финансы

Сегодня снижение «голубых фишек» на рынке может составить 1,5-2,5%

Лидерами роста стали акции АФК Системы (+5,14%). Лидерами снижения стали бумаги RusAl (-6,12%).
ПРАЙМ 01:02
ЖКХ

Из-за аварии на коллекторе район Нижнего Новгорода останется без воды

Из-за аварии на канализационном коллекторе около одного из домов по улице Шекспира будет частично отключена подача воды жителям Автозаводского района.
REGNUM вчера в 12:55
Общество

«Роскачество» назвало бюджетные аналоги дорогих смартфонов

Специалисты «Роскачества» сравнили возможности дорогих смартфонов и их бюджетных аналогов.
Известия 00:57
Политика

Путин предложил пересмотреть структуру потребительской корзины

Президент Владимир Путин предложил скорректировать структуру потребительской корзины в стране и увеличить в ней долю мясных и рыбных продуктов, а также фруктов и овощей.
Профиль вчера в 11:28
Футбол

«Челси» продаст Кепу в следующее трансферное окно

Голкипер "Челси" Кепа Аррисабалага теряет доверие тренерского штаба и руководства лондонского клуба.В стане "синих" рассматривают возможность продажи 25-летнего испанского голкипера летом этого года.
Soccer.ru вчера в 10:38
Политика

Генсек ООН заявил об угрожающих миру «четырех всадниках Апокалипсиса»

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что миру угрожают «четыре всадника Апокалипсиса».
Известия вчера в 16:40
Футбол

Доменико Тедеско: уход Бакаева стал для меня большим сюрпризом

Вести.Ru 01:41
Футбол

Полузащитник Йевтич перешел в ФК «Рубин»

Интерфакс-Спорт вчера в 05:56
Шоу-бизнес

Сестра Жанны Фриске показала нетронутую квартиру певицы

Младшая сестра певицы Наталья Фриске показала своим подписчикам в социальной сети то, как выглядит сейчас квартира ее звездной родственницы.
iReactor вчера в 16:32
Происшествия

Завершено расследование дела о ДТП с участием Андрея Косилова

Коммерсантъ Челябинск 01:07
Экономика

Сигареты в России могут подорожать на четверть

Стоимость табачных изделий и электронных сигарет в России в этом году может вырасти на 25 процентов из-за введения маркировки и повышения акцизов.
Российская газета 00:28
Происшествия

Минздрав сообщил о первых возможных носителях коронавируса в России

Вечером 22 января СМИ сообщили также, что с подозрением на заражение коронавирусом в Москву прилетел пассажир из Таиланда.
РБК вчера в 12:32
Экономика

Минфин не планирует менять бюджетное правило

Минфин не планирует вносить изменения в действующий механизм бюджетного правила.
Российская газета вчера в 10:31
Технологии

В России определяют перечень программ для предустановки в смартфоны

Отмечается, что предустановка программ будет осуществляться в соответствии с законодательством, подготовку которого ведут в ФАС.
REGNUM вчера в 18:58
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Владимиров Владимир Владимирович
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Губернатор Ставропольского края с 27 сентября 2014. Председатель Правительства Ставропольского края с 2 октября 2014. Секретарь Ставропольского регионального отделения партии «Единая Россия» с 1 ноября 2019, член Генерального совета партии.
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