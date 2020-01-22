Происшествия
ТАССГубернатор Ставропольского края попал в ДТП
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил в Instagram, что попал в ДТП, пострадал его водитель.
Читать в источнике
Оценить36
Возвращался в Ставрополь, попал в аварию. Слава Богу, все живы. Никто серьёзно не пострадал. Мой водитель вывихнул руку. Сотрудники ГИБДД на месте уже отрабатывают. Будьте аккуратны за рулем.
— Владимир Владимиров, российский политикРИА Новости 13:50
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7053 источника, обновлено в 16:56, Ашберн
Шоу-бизнес
Елизавета II отобрала у Меган Маркл все королевские украшения
Политика
Кадыров оценил слова Путина о «мразях», создающих «группы смерти»
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал заявление президента России Владимира Путина, который назвал "мразями" людей, создающих "группы смерти".
Футбол
«Лестер» разгромил «Вест Хэм» в матче АПЛ
Футболисты «Лестера» нанесли крупное поражение игрокам «Вест Хэма» в домашнем матче 24-го тура АПЛ.
Политика
Зеленский заявил о готовности прекратить войну в Донбассе «завтра»
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киеву пока не удалось прекратить боевые действия в Донбассе, однако уверен, что война может закончиться «завтра», если этого захотят все стороны.
Политика
Путин обдумает предложение о строительстве Великой Русской стены
Президенту России Владимиру Путину предложили построить российский аналог Великой Китайской стены.
Происшествия
Два человека госпитализированы в Петербурге с подозрением на ОРВИ
Двух человек доставили в клиническую инфекционную больницу имени Боткина в Санкт-Петербурге с подозрением на ОРВИ, один из них россиянин, другой — гражданин Китая.
Политика
Генсек ООН заявил об угрожающих миру «четырех всадниках Апокалипсиса»
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что миру угрожают «четыре всадника Апокалипсиса».
Спорт
WADA приостановило лицензию Московской антидопинговой лаборатории
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) временно приостановило действие лицензии Московской антидопинговой лаборатории, об этом говорится на сайте организации.
Авто
Бледные тени: автомобили, которые не покупают в России
Основываясь на статистике продаж новых автомобилей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) в России, «Известия» составили список наименее популярных автокомпаний страны.
Кино
Назван главный герой приквела «Голодных игр»
В 2020 году состоится релиз литературного приквела к "Голодным играм" писательницы Сьюзен Коллинз под названием "Баллада о певчих птицах и змеях".
Политика
Кресло главы Минздрава России покинет Вероника Скворцова
Кресло главы Минздрава Скворцова заняла в 2012 году.
Культура
Что говорила новый министр культуры Ольга Любимова о российском кино
Культура
Валентина Талызина отмечает свой юбилей
Как отметила Талызина, ее университетами стали Фаина Раневская и Любовь Орлова, а также Юрий Завадский, руководивший труппой театра.
Общество
Маргарита Симоньян попала в реанимацию
Главный редактор RT Маргарита Симоньян попала в реанимацию. Об этом передает Telegram-канал Mash.
Футбол
Медведев и Семак обсудили текущее положение Кокорина
Генеральный директор Зенита Александр Медведев и главный тренер команды Сергей Семак пообщались о сложившейся ситуации вокруг Александра Кокорина.
Спорт
Российские ватерполистки вышли в полуфинал чемпионата Европы
Женская сборная России обыграла команду Италии в четвертьфинале чемпионата Европы по водному поло.
Политика
Глава МВФ заговорила с премьером Украины на русском языке
Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева обратилась к украинскому премьеру Алексею Гончаруку на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Давосе на русском языке.
Политика
Начальники «главков» Генпрокуратуры подали рапорты об увольнении
Рапорт об увольнении подали три руководителя главных управлений Генеральной прокуратуры, рассказали РБК два источника, близких к надзорному ведомству.
Происшествия
На Украине убили воевавшего за «Азов» россиянина
Отмечается, что убитый — 36-летний уроженец Санкт-Петербурга Максим Трикоза — вступил в карательный добровольческий полк «Азов» 1 сентября 2015 года.
Общество
Мишустин поручил подготовить поправки в закон о бюджете
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил подготовить изменения в закон о федеральном бюджете на 2020—2022 годы и в закон о бюджете Пенсионного фонда России для реализации послания президента Федеральному собранию.
Общество
Американский регулятор назвал новые нарушения в деле Telegram
В чем SEC подозревает Telegram В начале 2018 года Telegram через структуры Telegram Group Inc. и TON Issuer Inc. привлек $1,7 млрд от неназванных инвесторов на запуск блокчейн-платформы TON и собственной криптовалюты Gram.
Общество
В Сбербанке рассказали о снятии клиентами 250 млрд рублей из-за фейка
Фейковая новость об отключении карт Visa в 2014 году привела к панике и тому, что клиенты Сбербанка за несколько часов сняли в банкоматах более 250 млрд рублей, рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
Политика
Путин прокомментировал судьбу Жириновского
Президент Владимир Путин, говоря с жителями Липецкой области о преимуществе президентской формы правления над парламентской в России, проиллюстрировал недостатки российских партий судьбой лидера ЛДПР Владимира Жириновского.
Киберспорт
Virtus.pro завершила выступление на DreamLeague Leipzig Major
Team Liquid побеждает в первом раунде нижней сетки В невероятном матче нижней сетки плей-офф на DreamLeague Leipzig Major команда Virtus.pro проиграла в best-of-1 серии шведскому коллективу Alliance и завершила выступление на турнире.
Шоу-бизнес
Сыну Никаса Сафронова понадобилась помощь медиков в Африке
Сын российского художника Никаса Сафронова пианист Лука Сафронов-Затравкин обратился за помощью врачей во время отдыха в Африке.
Армия и оружие
В Минобороны объяснили, как устроена защита Москвы от ракет
Боевой цикл системы противоракетной обороны (ПРО) Москвы продолжается до нескольких десятков минут, а сам противоракетный бой занимает меньше минуты, рассказал в интервью газете "Красная звезда" командир соединения ПРО генерал-майор Сергей Грабчук по случаю 58-летия со дня образования этого воинского формирования.
Шоу-бизнес
Умер заслуженный артист России Данила Перов
Актер театра «Содружество актеров Таганки», заслуженный артист России Данила Перов умер в возрасте 51 года.
Политика
Глава фракции «Слуга народа» не знает о плане по захвату Донбасса
Глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия усомнился в том, что государство имеет план силового возвращения Донбасса.