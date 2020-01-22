Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в среду, 22 января, сообщил, что попал в ДТП.

Политика Топилин назначен главой Пенсионного фонда Бывший министр труда и соцзащиты России Максим Топилин занял должность председателя правления Пенсионного фонда России (ПФР).

Общество Власти Китая закрыли город Ухань из-за распространения коронавируса Власти Китая ввели запрет для жителей Уханя покидать город из-за вспышки пневмонии, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV, сообщает местное издание Global Times.

Политика Цеков назвал слова Чубарова о марше на Крым провокацией Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в разговоре с RT назвал заявление бывшего депутата Верховной Рады Рефата Чубарова о том, что представители возглавляемого им "Меджлиса крымскотатарского народа"* пересекут границу с Крымом на пункте пропуска "Чонгар" 2 мая, очередной провокацией.

Происшествия В Саратове полиция начала проверку после инцидента с «пьяным» ребенком Саратовская полиция начала проверку по факту госпитализации 10-летнего школьника с признаками алкогольного опьянения, который, со слов матери, уходил погулять на каток, сообщила в четверг пресс-служба областного главка МВД.

Общество Guardian: смартфон главы Amazon взломали c аккаунта саудовского принца Сообщение, отправленное с аккаунта наследника престола Саудовской Аравии, позволило взломать смартфон получателя — главы Amazon, владельца газеты Washington Post и богатейшего человека планеты, Джеффа Безоса.

Происшествия Самолет разбился при тушении пожаров в Австралии В Австралии разбился американский военно-транспортный самолет C-130 при тушении лесных пожаров, погибли все три человека, которые находились в нем. Об этом пишет Daily Mail.

Политика Зеленский отказался от участия в форуме памяти Холокоста Президент Украины Владимир Зеленский отказался от участия во Всемирном форуме памяти Холокоста, отдав места своей делегации людям, пережившим трагедию.

Технологии ФАС определила правила предустановки российского ПО на смартфоны Федеральная антимонопольная служба (ФАС) определилась, для какого оборудования, каким образом и когда должна быть обеспечена предустановка отечественного программного обеспечения (ПО) на смартфоны, планшеты, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV, сообщает в среду, 22 января, ведомство.

Общество Александр Долгополов покинул Россию Стендап-комик Александр Долгополов, один из видеороликов которого проверяет полиция на предмет оскорбления чувств верующих, покинул РФ.

Общество ФСБ вычислила сервис, с которого рассылались сообщения о минировании "С 28 ноября 2019 года по настоящее время с зарубежного сервиса Startmail.com (Нидерланды) на электронные адреса органов судебной власти 16 регионов России поступило более одной тысячи анонимных сообщений с угрозами их минирования", сообщает ЦОС ФСБ.