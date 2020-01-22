Происшествия

ИзвестияИзвестияГубернатор Ставропольского края попал в аварию

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в среду, 22 января, сообщил, что попал в ДТП.
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Столб, в который въехал губернатор Ставрополья, могут демонтировать

Блокнот Ставрополь02:59

Губернатор Ставрополья попал в ДТП по пути домой

Newstracker.ruвчера в 14:13

Губернатор Ставрополья попал в аварию

РИА Новостивчера в 13:50

Губернатор Ставропольского края попал в ДТП

ТАССвчера в 13:54

Автомобиль губернатора Ставрополья попал в ДТП

Своё ТВвчера в 13:52

Машина с Владимиром Владимировым попала в ДТП в Ставрополе

Ставропольская правдавчера в 14:10

Машина с губернатором Ставрополья попала в ДТП

Победа 26вчера в 13:40
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Политика

Топилин назначен главой Пенсионного фонда

Бывший министр труда и соцзащиты России Максим Топилин занял должность председателя правления Пенсионного фонда России (ПФР).
Газета.Ru 01:36
Политика

Совет Федерации назначил Краснова генпрокурором РФ

ТАСС вчера в 03:13
Политика

Глава МИД Израиля лично поблагодарил Путина за освобождение Освенцима

Президента России Владимира Путина, прибывшего в Израиль на День памяти жертв холокоста, в аэропорту встретил глава израильского МИДа Исраэль Кац.
РБК 03:05
Армия и оружие

National Interest заявил о смертоносности старых российских ракет

Российские ракеты «Оникс» представляют угрозу для кораблей противника, несмотря на то что они медленнее, чем новейшие гиперзвуковые модели.
Известия вчера в 23:59
Единоборства

Отец Нурмагомедова считает «муляжом» бой Макгрегора

УтроNews 01:22
Общество

Власти Китая закрыли город Ухань из-за распространения коронавируса

Власти Китая ввели запрет для жителей Уханя покидать город из-за вспышки пневмонии, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV, сообщает местное издание Global Times.
БИЗНЕС Online 02:55
Политика

Цеков назвал слова Чубарова о марше на Крым провокацией

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в разговоре с RT назвал заявление бывшего депутата Верховной Рады Рефата Чубарова о том, что представители возглавляемого им "Меджлиса крымскотатарского народа"* пересекут границу с Крымом на пункте пропуска "Чонгар" 2 мая, очередной провокацией.
РИА Новости 02:17
Здоровье

Лидер Башкирии наградил врачей, спасших раненую беременную женщину

У будущей матери было глубокое проникающее ранение в живот, две жизни висели на волоске, но врачи спасли обе.
Огни Агидели 03:01
Происшествия

В Саратове полиция начала проверку после инцидента с «пьяным» ребенком

Саратовская полиция начала проверку по факту госпитализации 10-летнего школьника с признаками алкогольного опьянения, который, со слов матери, уходил погулять на каток, сообщила в четверг пресс-служба областного главка МВД.
РИА Новости 01:29
Спорт

WADA временно лишило лицензии Московскую антидопинговую лабораторию

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) временно лишило лицензии Московскую антидопинговую лабораторию.
Известия вчера в 13:59
Общество

Guardian: смартфон главы Amazon взломали c аккаунта саудовского принца

Сообщение, отправленное с аккаунта наследника престола Саудовской Аравии, позволило взломать смартфон получателя — главы Amazon, владельца газеты Washington Post и богатейшего человека планеты, Джеффа Безоса.
Вести.Хайтек вчера в 00:43
Технологии

Microsoft придумала новый способ выдворить пользователей с Windows 7

Как оказалось, последнее обновление Windows 7 удаляет обои с рабочего стола и заменяет их на черный фон.
Live24 02:12
Шоу-бизнес

Ольга Бузова опубликовала клип на новую песню «В огне»

22 января на YouTube-канале Ольги Бузовой был опубликован её новый клип "В огне". За прошедшее время его просмотрели более 850 тысяч раз.
Discover24 02:28
Происшествия

Самолет разбился при тушении пожаров в Австралии

В Австралии разбился американский военно-транспортный самолет C-130 при тушении лесных пожаров, погибли все три человека, которые находились в нем. Об этом пишет Daily Mail.
Lenta.ru 01:50
Экономика

«Известия» назвали источники 4,5 трлн рублей для реализации послания

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что для реализации послания президента дополнительно потребуется 4,5 трлн рублей до 2024 года.
RT на русском 01:42
Политика

Зеленский отказался от участия в форуме памяти Холокоста

Президент Украины Владимир Зеленский отказался от участия во Всемирном форуме памяти Холокоста, отдав места своей делегации людям, пережившим трагедию.
Lenta.ru 03:24
Технологии

ФАС определила правила предустановки российского ПО на смартфоны

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) определилась, для какого оборудования, каким образом и когда должна быть обеспечена предустановка отечественного программного обеспечения (ПО) на смартфоны, планшеты, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV, сообщает в среду, 22 января, ведомство.
Известия вчера в 16:52
Политика

Украинские железные дороги передадут в управление немецкой компании

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что украинские железные дороги планируется передать в управление немецкой компании Deutsche Bahn.
RT на русском 02:15
Происшествия

В России госпитализировали двух человек с подозрением на коронавирус

В Санкт-Петербурге с подозрением на коронавирус госпитализировали двух человек. Оба госпитализированных прилетели в Пулково из Китая.
Рифей-Пермь вчера в 11:40
Общество

Александр Долгополов покинул Россию

Стендап-комик Александр Долгополов, один из видеороликов которого проверяет полиция на предмет оскорбления чувств верующих, покинул РФ.
ТАСС 02:27
Происшествия

В Прикамье мать подозревают в убийстве двоих маленьких детей

По факту преступления возбуждено уголовное дело, сообщают СМИ. По данным parmanews.ru, в совершении убийства подозревают мать.
REGNUM 02:52
Происшествия

В Пермском крае маленький ребенок умер после операции

РИА Новости 02:50
Общество

Синоптики пообещали «розовый» февраль в России

Зарубежные метеорологи заявили, что в Европейской части России может наступить "розовый" февраль.
Газета.Ru вчера в 21:39
Армия и оружие

Российские десантники оценили БМД-4М

Как отметил командир батальона Константин Шипов, БМД-4М является новейшей скоростной плавающей гусеничной машиной.
Российская газета вчера в 05:57
Общество

ФСБ вычислила сервис, с которого рассылались сообщения о минировании

"С 28 ноября 2019 года по настоящее время с зарубежного сервиса Startmail.com (Нидерланды) на электронные адреса органов судебной власти 16 регионов России поступило более одной тысячи анонимных сообщений с угрозами их минирования", сообщает ЦОС ФСБ.
РИА Новости 02:07
Происшествия

В Красноярском крае три человека погибли из-за возгорания телевизора

В ведомстве уточнили, что площадь возгорания составила один квадратный метр – горел телевизор.
РИА Новости 00:43
Кино

Netflix создаст анимационный фильм по «Ведьмаку»

Стриминговый сервис Netflix работает над созданием анимационного фильма по серии романов польского автора Анджея Сапковского «Ведьмак».
News.ru 02:43
Шоу-бизнес

Любовь Толкалина провоцирует хейтеров голыми фото

Сегодня Любовь Толкалина опубликовала очередное фото, на котором позирует нагишом.
StarHit.ru вчера в 13:00
Происшествия

На юго-западе Москвы двух человек ранили во время стрельбы в гостинице

Неизвестные ворвались в гостиницу на юго-западе Москвы и в ходе потасовки устроили стрельбу, два человека ранены, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
РИА Новости 00:44
Футбол

«Ювентус» разгромил «Рому» и вышел в полуфинал Кубка Италии

РБК вчера в 18:11
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Владимиров Владимир Владимирович
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Губернатор Ставропольского края с 27 сентября 2014. Председатель Правительства Ставропольского края с 2 октября 2014. Секретарь Ставропольского регионального отделения партии «Единая Россия» с 1 ноября 2019, член Генерального совета партии.
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