Происшествия
ИзвестияГубернатор Ставропольского края попал в аварию
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в среду, 22 января, сообщил, что попал в ДТП.
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Политика
Топилин назначен главой Пенсионного фонда
Бывший министр труда и соцзащиты России Максим Топилин занял должность председателя правления Пенсионного фонда России (ПФР).
Политика
Совет Федерации назначил Краснова генпрокурором РФ
Политика
Глава МИД Израиля лично поблагодарил Путина за освобождение Освенцима
Президента России Владимира Путина, прибывшего в Израиль на День памяти жертв холокоста, в аэропорту встретил глава израильского МИДа Исраэль Кац.
Армия и оружие
National Interest заявил о смертоносности старых российских ракет
Российские ракеты «Оникс» представляют угрозу для кораблей противника, несмотря на то что они медленнее, чем новейшие гиперзвуковые модели.
Общество
Власти Китая закрыли город Ухань из-за распространения коронавируса
Власти Китая ввели запрет для жителей Уханя покидать город из-за вспышки пневмонии, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV, сообщает местное издание Global Times.
Политика
Цеков назвал слова Чубарова о марше на Крым провокацией
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в разговоре с RT назвал заявление бывшего депутата Верховной Рады Рефата Чубарова о том, что представители возглавляемого им "Меджлиса крымскотатарского народа"* пересекут границу с Крымом на пункте пропуска "Чонгар" 2 мая, очередной провокацией.
Здоровье
Лидер Башкирии наградил врачей, спасших раненую беременную женщину
У будущей матери было глубокое проникающее ранение в живот, две жизни висели на волоске, но врачи спасли обе.
Происшествия
В Саратове полиция начала проверку после инцидента с «пьяным» ребенком
Саратовская полиция начала проверку по факту госпитализации 10-летнего школьника с признаками алкогольного опьянения, который, со слов матери, уходил погулять на каток, сообщила в четверг пресс-служба областного главка МВД.
Спорт
WADA временно лишило лицензии Московскую антидопинговую лабораторию
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) временно лишило лицензии Московскую антидопинговую лабораторию.
Общество
Guardian: смартфон главы Amazon взломали c аккаунта саудовского принца
Сообщение, отправленное с аккаунта наследника престола Саудовской Аравии, позволило взломать смартфон получателя — главы Amazon, владельца газеты Washington Post и богатейшего человека планеты, Джеффа Безоса.
Технологии
Microsoft придумала новый способ выдворить пользователей с Windows 7
Как оказалось, последнее обновление Windows 7 удаляет обои с рабочего стола и заменяет их на черный фон.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова опубликовала клип на новую песню «В огне»
22 января на YouTube-канале Ольги Бузовой был опубликован её новый клип "В огне". За прошедшее время его просмотрели более 850 тысяч раз.
Происшествия
Самолет разбился при тушении пожаров в Австралии
В Австралии разбился американский военно-транспортный самолет C-130 при тушении лесных пожаров, погибли все три человека, которые находились в нем. Об этом пишет Daily Mail.
Экономика
«Известия» назвали источники 4,5 трлн рублей для реализации послания
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что для реализации послания президента дополнительно потребуется 4,5 трлн рублей до 2024 года.
Политика
Зеленский отказался от участия в форуме памяти Холокоста
Президент Украины Владимир Зеленский отказался от участия во Всемирном форуме памяти Холокоста, отдав места своей делегации людям, пережившим трагедию.
Технологии
ФАС определила правила предустановки российского ПО на смартфоны
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) определилась, для какого оборудования, каким образом и когда должна быть обеспечена предустановка отечественного программного обеспечения (ПО) на смартфоны, планшеты, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV, сообщает в среду, 22 января, ведомство.
Политика
Украинские железные дороги передадут в управление немецкой компании
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что украинские железные дороги планируется передать в управление немецкой компании Deutsche Bahn.
Происшествия
В России госпитализировали двух человек с подозрением на коронавирус
В Санкт-Петербурге с подозрением на коронавирус госпитализировали двух человек. Оба госпитализированных прилетели в Пулково из Китая.
Общество
Александр Долгополов покинул Россию
Стендап-комик Александр Долгополов, один из видеороликов которого проверяет полиция на предмет оскорбления чувств верующих, покинул РФ.
Происшествия
В Прикамье мать подозревают в убийстве двоих маленьких детей
По факту преступления возбуждено уголовное дело, сообщают СМИ. По данным parmanews.ru, в совершении убийства подозревают мать.
Происшествия
В Пермском крае маленький ребенок умер после операции
Общество
Синоптики пообещали «розовый» февраль в России
Зарубежные метеорологи заявили, что в Европейской части России может наступить "розовый" февраль.
Армия и оружие
Российские десантники оценили БМД-4М
Как отметил командир батальона Константин Шипов, БМД-4М является новейшей скоростной плавающей гусеничной машиной.
Общество
ФСБ вычислила сервис, с которого рассылались сообщения о минировании
"С 28 ноября 2019 года по настоящее время с зарубежного сервиса Startmail.com (Нидерланды) на электронные адреса органов судебной власти 16 регионов России поступило более одной тысячи анонимных сообщений с угрозами их минирования", сообщает ЦОС ФСБ.
Происшествия
В Красноярском крае три человека погибли из-за возгорания телевизора
В ведомстве уточнили, что площадь возгорания составила один квадратный метр – горел телевизор.
Кино
Netflix создаст анимационный фильм по «Ведьмаку»
Стриминговый сервис Netflix работает над созданием анимационного фильма по серии романов польского автора Анджея Сапковского «Ведьмак».
Шоу-бизнес
Любовь Толкалина провоцирует хейтеров голыми фото
Сегодня Любовь Толкалина опубликовала очередное фото, на котором позирует нагишом.
Происшествия
На юго-западе Москвы двух человек ранили во время стрельбы в гостинице
Неизвестные ворвались в гостиницу на юго-западе Москвы и в ходе потасовки устроили стрельбу, два человека ранены, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
Футбол