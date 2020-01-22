Происшествия

ИзвестияИзвестияГубернатор Ставропольского края попал в аварию

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в среду, 22 января, сообщил, что попал в ДТП.
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Владимир Владимиров
Возвращался в Ставрополь, попал в аварию. Слава Богу, все живы. Никто серьёзно не пострадал. Мой водитель вывихнул руку. Сотрудники ГИБДД на месте уже отрабатывают. Будьте аккуратны за рулем.
— Владимир Владимиров, российский политикРИА Новости 13:50

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Российский государственный и политический деятель. Губернатор Ставропольского края с 27 сентября 2014. Председатель Правительства Ставропольского края с 2 октября 2014. Секретарь Ставропольского регионального отделения партии «Единая Россия» с 1 ноября 2019, член Генерального совета партии.
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