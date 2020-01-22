Происшествия
ИзвестияГубернатор Ставропольского края попал в аварию
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в среду, 22 января, сообщил, что попал в ДТП.
Читать в источнике
Оценить38
Возвращался в Ставрополь, попал в аварию. Слава Богу, все живы. Никто серьёзно не пострадал. Мой водитель вывихнул руку. Сотрудники ГИБДД на месте уже отрабатывают. Будьте аккуратны за рулем.
— Владимир Владимиров, российский политикРИА Новости 13:50
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7053 источника, обновлено в 18:31, Ашберн
Спорт
WADA приостановило работу московской антидопинговой лаборатории
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) временно приостановило работу московской антидопинговой лаборатории.
Экономика
Сбербанк снова стал самым дорогим российским брендом
Британская консалтинговая компания Brand Finance признала Сбербанк самым дорогим брендом среди российских компаний.
Политика
Мишустин назначил нового главу Пенсионного фонда
Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил бывшего министра труда и социальной защиты Максима Топилина председателем правления Пенсионного фонда.
Гаджеты
Новое поколение приставки Xbox Series X показали на «живых» фото
Приставка нового поколения Xbox Series X от бренда Microsoft представлена на «живых» фотографиях.
Фигурное катание
Путин назвал фигурное катание изящным видом спорта
Президент России Владимир Путин отметил "ошеломляющие" успехи россиян в фигурном катании и назвал этот вид спорта ярким, красивым и элегантным.
Происшествия
Появилось видео спасения рыбаков со льдины на Сахалине
МЧС распространило видео спасательной операции на Сахалине, где с отколовшейся льдины эвакуировали более 200 рыбаков.
Происшествия
Коронавирус у прилетевшего в Петербург гражданина КНР не подтвердился
У студента из Китая, госпитализированного ранее в Санкт-Петербурге, не обнаружили наличия коронавируса в организме.
Музыка
Афроукраинки захотели отправиться на «Евровидение-2020»
Страна.ua Сразу 16 украинских артистов поборются за право отправиться на песенный конкурс "Евровидение-2020", который пройдет в Роттердаме.
Культура
Сериал «Ведьмак» побил рекорд Netflix по просмотрам первого сезона
Новый рекорд по числу просмотров на стриминговой платформе Netflix установил первый сезон сериала «Ведьмак».
Технологии
ФАС определила правила предустановки российского ПО на смартфоны
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) определилась, для какого оборудования, каким образом и когда должна быть обеспечена предустановка отечественного программного обеспечения (ПО) на смартфоны, планшеты, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV, сообщает в среду, 22 января, ведомство.
Кино
На майские праздники россияне останутся без голливудского кино
Как сообщает ToDay News Ufa, бывший министр культуры РФ дал поручение департаменту кинематографии и Фонду кино провести переговоры с продюсерами и прокатчиками, на предмет возможности отдать приоритет на показ в кинотеатрах российским картинам, в преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Кино
Джордж Мартин рассказал, каким будет финал книжной «Игры престолов»
Политика
Габбард подала в суд на Клинтон из-за обвинений в связях с РФ
Трамп рассказал о сумасшествии Хиллари Клинтон По данным газеты, член Конгресса от Гавайских островов Габбард заявила в своем иске, поданном в федеральный суд Манхэттена, что комментарии Клинтон в подкасте, в которых она предположила, что Россия выдвигает Габбард как «своего кандидата», основаны либо на ее собственном воображении, либо на «чрезвычайно сомнительных теориях заговора».
Политика
Из Гражданского кодекса решили убрать понятие «МРОТ»
Минюст разрабатывает законопроект, в котором предлагается убрать из Гражданского кодекса определение минимального размера оплаты труда (МРОТ).
Футбол
ВЭБ начал переговоры о продаже ЦСКА
Первый заместитель председателя государственной корпорации ВЭБ.РФ Михаил Кузовлев рассказал о стартовавших переговорах с инвесторами по продаже компанией своего пакета акций московского ЦСКА.
Политика
Кадыров оценил слова Путина о «мразях», создающих «группы смерти»
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал заявление президента России Владимира Путина, который назвал "мразями" людей, создающих "группы смерти".
Кино
Empire опубликовал список лучших фильмов XXI века
Футбол
«Манчестер Юнайтед» проиграл «Бернли» в матче АПЛ
Происшествия
В Москве задержали женщину, угрожавшую выбросить внука из окна
В Москве задержали пожилую женщину, угрожавшую вытолкнуть внука из окна квартиры на юге Москвы.
Авто
Бледные тени: автомобили, которые не покупают в России
Основываясь на статистике продаж новых автомобилей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) в России, «Известия» составили список наименее популярных автокомпаний страны.
Общество
Маргарита Симоньян попала в реанимацию
Главный редактор RT Маргарита Симоньян попала в реанимацию. Об этом передает Telegram-канал Mash.
Энергетика
Топливо дорожает в оптовом сегменте
Топливо дорожает в оптовом сегменте Оптовые цены на бензин продолжают расти с конца прошлого года на фоне установившихся выше $60 за баррель цен на нефть.
Общество
В Сбербанке рассказали о снятии клиентами 250 млрд рублей из-за фейка
Фейковая новость об отключении карт Visa в 2014 году привела к панике и тому, что клиенты Сбербанка за несколько часов сняли в банкоматах более 250 млрд рублей, рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
Происшествия
Александр Емельяненко арестован за хулиганство
Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко арестован в Анапе на семь суток за утреннее хулиганство, сообщили РИА Новости в пресс-службе Краснодарского краевого суда.
Гаджеты
Huawei начала обновлять смартфоны до Android 10
Новые смартфоны Honor 9X и Honor 9X Pro будут работать на Android 10. Свежая версия этой ОС лежит в основе EMUI 10.
Экономика
Дерипаска назвал виновных в бедности России
Российский миллиардер Олег Дерипаска назвал виновных в бедности в России.
Гаджеты
Потребители переходят на беспроводные гаджеты
В 2019 году на смартфоны с поддержкой беспроводной зарядки пришлось 10% рынка в штучном и 34% в денежном выражении (170 млрд руб.), а их продажи выросли на 30%, подсчитали в группе «М.Видео—Эльдорадо».
Политика
Начальники «главков» Генпрокуратуры подали рапорты об увольнении
Рапорт об увольнении подали три руководителя главных управлений Генеральной прокуратуры, рассказали РБК два источника, близких к надзорному ведомству.