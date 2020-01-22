Возвращался в Ставрополь, попал в аварию. Слава Богу, все живы. Никто серьёзно не пострадал. Мой водитель вывихнул руку. Сотрудники ГИБДД на месте уже отрабатывают. Будьте аккуратны за рулем.

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