Губернатор Петербурга Александр Беглов принял участие в заседании Государственного совета России при президенте Владимире Путине. Мероприятие прошло в четверг, 26 декабря. На обсуждение собравшихся глава государства вынес вопросы эффективного сельскохозяйственного производства.

Беглов поучаствовал в заседании Госсовета при Путине

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