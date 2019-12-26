Экономика
Мойка78Беглов поучаствовал в заседании Госсовета при Путине
Губернатор Петербурга Александр Беглов принял участие в заседании Государственного совета России при президенте Владимире Путине. Мероприятие прошло в четверг, 26 декабря. На обсуждение собравшихся глава государства вынес вопросы эффективного сельскохозяйственного производства.
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Собянин принял участие в заседании Госсовета по вопросам развития сельского хозяйства
Москва 24вчера в 07:08
Путин отметил опережающие экономику темпы роста сельского хозяйства в России
Rambler News Serviceвчера в 06:54
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Летевший в Минск самолет внепланово сел в Ростове-на-Дону
Самолет, следовавший рейсом Багдад – Минск, внепланово приземлился в Ростове-на-Дону по техническим причинам, никто не пострадал, сообщил РИА Новости представитель ростовского аэропорта.
Происшествия
Пассажирский самолет упал в Казахстане
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Россия и Украина обнулят взаимные претензии с 1 января
Россия и Украина с 1 января 2020 года обнулят взаимные претензии и снимут аресты имущества в счет решений по судебным искам, сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак в интервью телеканалу «Россия 24».
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В РПЦ изменили правила крещения детей
В Русской православной церкви (РПЦ) по решению Синода исключили ограничения в таинствах и поминовении для людей с именами святых любых православных церквей мира или созвучными им.
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Мцитуридзе прокомментировала свой уход с поста главы «Роскино»
Происшествия
Найдены возможные останки убитой историком Соколовым аспирантки СПбГУ
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Синицина и Кацалапов победили в танцах на льду на чемпионате России
Виктория Синицина и Никита Кацалапов заняли первое место в танцах на льду на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске.
Общество
ОАК планирует произвести около 20 самолетов SSJ100 в 2020 году
Объединенная авиастроительная корпорация планирует построить в следующем году порядка 20 пассажирских самолетов Sukhoi Superjet 100.
Политика
Мэр Херсона возмутился высказыванием Путина о русском Причерноморье
Высказывание президента России Владимира Путина об исконно русских землях Причерноморья вызвало острую реакцию мэра Херсона Владимира Николаенко, сообщила 26 декабря пресс-служба администрации города.
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Subaru Levorg STI: спортивный универсал показали на видео
Пресс-служба компании Subaru представила первый видеотизер спортивного универсала Levorg Prototype STI.
Политика
Парламент Черногории утвердил спорный закон о церквях
Парламента Черногории утвердил спорный закон о церквях, вызвавший противодействие крупнейшей из них – Черногорско-Приморской митрополии Сербской православной церкви.
Происшествия
В ГИБДД прокомментировали страшное ДТП под Пензой
Трагедия произошла в 9.35, 27 декабря, на 647 км М5, недалеко от поворота на поселок Монтажный.
Происшествия
Найдено обезглавленное тело жаловавшегося на росгвардейцев омича
По данным местных СМИ, обезглавленное тело мужчины обнаружили на железнодорожных путях в районе 15-й Рабочей улицы.
Происшествия
14 человек отравились в банкетном зале в Якутске
Ранее телеканал "Якутия 24" сообщал, что проводится расследование массового отравления людей в банкетном зале в Якутске.
Армия и оружие
Министр обороны Украины заявил о подготовке к полному перемирию в Донбассе с 1 января
Украинские вооруженные формирования готовятся к полному перемирию в Донбассе с 1 января.
Армия и оружие
Российские истребители Су-30СМ доставлены в Армению – премьер
Ранее министр обороны Давид Тоноян сообщил, что закупленные у России четыре истребителя Су-30СМ будут в Армении в январе-феврале 2020 года.
Энергетика
Новак допустил выход России из соглашения ОПЕК+ в 2020 году
С 1 января 2020 года страны ОПЕК+ должны до апреля держать объемы добычи нефти на уровне, меньшем на 1,7 млн баррелей в сутки уровня октября 2018 года, плюс Саудовская Аравия дополнительно снизит свою добычу на 400 тыс. б/с.
Кино
Путин поздравил Эммануила Виторгана с 80-летним юбилеем
Сегодня, 27 декабря, президент России Владимир Путин принес свои поздравления актеру театра и кино Эммануилу Виторгану.
Политика
Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом
Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом, сообщил пресс-центр командования воздушных сил ВСУ со ссылкой на Государственную авиационную службу.
Политика
Лавров увидел цинизм в санкциях США против «Северного потока-2»
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в интервью «РИА Новости», что включение санкций против газопровода «Северный поток-2» в оборонный бюджет США является вмешательством в дела европейского бизнеса.
Футбол
«Сити» чуть не купил Месси за £70 млн из-за недопонимания руководства
Бывший главный исполнительный директор "Манчестер Сити" Гарри Кук рассказал комическую историю о том, как команда чуть не купила капитана каталонской "Барселоны" Лионеля Месси, передает The Athletic.
Авто
Дилеры получили кроссоверы Toyota Wildlander на базе RAV4
Старт продаж новинки запланирован на апрель 2020-го, но уже сейчас серийные паркетники из тестовой партии добрались до дилеров бренда.
Общество
Росконтроль посоветовал шампанское
Эксперты изучили полусухое белое вино «Новый Светъ», «Абрау-Дюрсо», «Дербентское», «Левъ Голицынъ» и «Российское».
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В Росстате сделали прогноз об убыли населения на 16 лет
Если на начало 2020 года численность населения России составляет 146,7 млн человек, то через 16 лет она может сократиться до 143 млн.