Сегодня, 26 декабря, в Кремле прошло заседание Государственного совета под председательством Президента России Владимира Путина. В обсуждении участвовал глава Волгоградского региона Андрей Бочаров.

Шоу-бизнес Лазарев с цветами растрогал прооперированную Кудрявцеву Кудрявцева сняла на видео Лазарева, который с букетом цветов и подарочным пакетом входит в ее палату.

Политика Украина впервые взыскала штраф за полет над Крымом Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом, сообщило командование воздушных сил страны со ссылкой на государственную авиационную службу в Facebook.

Политика Мэр Херсона ответил на слова Путина об исконно русских землях Мэр Херсона Владимир Николаенко и депутаты городского совета ответили президенту России Владимиру Путину на слова о том, что юг Украины и в частности Причерноморье — это исконно русские территории.

Единоборства Александр Емельяненко согласился на бой с Рамзаном Кадыровым Российский боец ММА Александр Емельяненко опубликовал видео, в котором принял вызов на бой от президента Чеченской республики Рамзана Кадырова.

Футбол Умер бывший игрок «Вольфсбурга» Сергей Каримов Скончался бывший защитник «Вольфсбурга» и сборной Казахстана Сергей Каримов. Об этом сообщает официальный Twitter немецкого клуба.

Экономика ЦБ попросил банки сообщать клиентам о блокировке счетов налоговиками Банк России рекомендовал банкам информировать клиентов о приостановлении операций по их счетам по решению налогового органа незамедлительно после получения постановления о блокировке, говорится в методических рекомендациях за подписью зампреда ЦБ Дмитрия Скобелкина.

Происшествия В офисе ФБК Алексея Навального прошли обыски В офисе Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) в Москве прошли обыски. Об этом сообщила пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш.

Футбол Александр Егоров покинул пост главы судейского департамента РФС Председатель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров покинул свой пост, который он занимал в течение последних 19 месяцев.

Политика Украина упростила получение гражданства для воевавших в Донбассе Правительство страны позволило иностранцам, воевавшим в Донбассе за Киев, получать вид на жительство на Украине, а это является первым шагом для получения гражданства страны.

Культура Путин поздравил Виторгана с юбилеем Президент России Владимир Путин поздравил народного артиста России Эммануила Виторгана с юбилеем, отметив мастерское владение профессией и трудолюбие актера театра и кино, соответствующая телеграмма опубликована в пятницу на сайте Кремля.

Кино Федор Бондарчук презентовал в Москве свой фильм «Вторжение» Федор Бондарчук на мероприятии поблагодарил свою команду, а также Министерство обороны РФ и Сергея Шойгу за помощь, мэра Москвы Сергея Собянина и Министерство культуры и лично главу ведомства Владимира Мединского.

Политика Трутнев потребовал объявить выговор замглавы Минпромторга Евтухову Вице-премьер, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев попросил объявить заместителю министра промышленности и торговли Виктору Евтухову выговор за невыполнение поручений.

Общество Туристку из Японии возмутило приветствие жителей Курил Посетившую Курилы 80-летнюю японскую туристку Айко Ясуду возмутили слова жителей острова Итуруп, которые встретили ее фразой: «Приветствуем вас на нашем острове».