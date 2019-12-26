Экономика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецГубернатор Бочаров принял участие в заседании Госсовета РФ

Сегодня, 26 декабря, в Кремле прошло заседание Государственного совета под председательством Президента России Владимира Путина. В обсуждении участвовал глава Волгоградского региона Андрей Бочаров.
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