Экономика
Московский КомсомолецГубернатор Бочаров принял участие в заседании Госсовета РФ
Сегодня, 26 декабря, в Кремле прошло заседание Государственного совета под председательством Президента России Владимира Путина. В обсуждении участвовал глава Волгоградского региона Андрей Бочаров.
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Собянин принял участие в заседании Госсовета по вопросам развития сельского хозяйства
Москва 24вчера в 07:08
Владимир Путин провел заседание Государственного совета РФ по вопросам аграрной политики
Глас Народавчера в 22:47
Путин отметил опережающие экономику темпы роста сельского хозяйства в России
Rambler News Serviceвчера в 06:54
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Шоу-бизнес
Лазарев с цветами растрогал прооперированную Кудрявцеву
Кудрявцева сняла на видео Лазарева, который с букетом цветов и подарочным пакетом входит в ее палату.
Политика
Украина впервые взыскала штраф за полет над Крымом
Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом, сообщило командование воздушных сил страны со ссылкой на государственную авиационную службу в Facebook.
Политика
Мэр Херсона ответил на слова Путина об исконно русских землях
Мэр Херсона Владимир Николаенко и депутаты городского совета ответили президенту России Владимиру Путину на слова о том, что юг Украины и в частности Причерноморье — это исконно русские территории.
Футбол
Сульшер: «Манчестер Юнайтед» не может играть так, как «Манчестер Сити»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер поговорил о стиле игры и целях своей команды.
Музыка
Группа «Кино» собралась после распада и исполнила песню «Троллейбус»
Сегодня, 27 декабря, на сайте издания «Коммерсантъ» состоялась премьера новой версии песни «Троллейбус» группы «Кино».
Армия и оружие
В Израиле заявили о пуске ракеты из сектора Газа
Единоборства
Александр Емельяненко согласился на бой с Рамзаном Кадыровым
Российский боец ММА Александр Емельяненко опубликовал видео, в котором принял вызов на бой от президента Чеченской республики Рамзана Кадырова.
Футбол
Умер бывший игрок «Вольфсбурга» Сергей Каримов
Скончался бывший защитник «Вольфсбурга» и сборной Казахстана Сергей Каримов. Об этом сообщает официальный Twitter немецкого клуба.
Авто
Chery Tiggo 8 появится в России в 2020 году
Политика
Новак заявил о готовности РФ и Украины обнулить взаимные претензии
Министр энергетики России Александр Новак заявил, что российская и украинская стороны договорились обнулить взаимные претензии по судебным искам с 1 января.
Происшествия
Обвинивший росгвардейцев в подкинутых наркотиках житель Омска погиб
Как пишет портал ngs55.ru, Федоров утверждал, что двое сотрудников Росгвардии остановили его на улице и подбросили наркотики.
Экономика
ЦБ попросил банки сообщать клиентам о блокировке счетов налоговиками
Банк России рекомендовал банкам информировать клиентов о приостановлении операций по их счетам по решению налогового органа незамедлительно после получения постановления о блокировке, говорится в методических рекомендациях за подписью зампреда ЦБ Дмитрия Скобелкина.
Происшествия
В офисе ФБК Алексея Навального прошли обыски
В офисе Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) в Москве прошли обыски. Об этом сообщила пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш.
Экономика
Минтруд сообщил о росте пенсий по старости в 2019 году
Среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров за 2019 год вырос на 1,1 тыс. рублей.
Футбол
Александр Егоров покинул пост главы судейского департамента РФС
Председатель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров покинул свой пост, который он занимал в течение последних 19 месяцев.
Политика
Зеленский уволил директора Госбюро расследований Украины
Президент Украины Владимир Зеленский уволил главу Государственного бюро расследований (ГБР) страны Романа Трубу.
Политика
Украина упростила получение гражданства для воевавших в Донбассе
Правительство страны позволило иностранцам, воевавшим в Донбассе за Киев, получать вид на жительство на Украине, а это является первым шагом для получения гражданства страны.
Культура
Путин поздравил Виторгана с юбилеем
Президент России Владимир Путин поздравил народного артиста России Эммануила Виторгана с юбилеем, отметив мастерское владение профессией и трудолюбие актера театра и кино, соответствующая телеграмма опубликована в пятницу на сайте Кремля.
Кино
Федор Бондарчук презентовал в Москве свой фильм «Вторжение»
Федор Бондарчук на мероприятии поблагодарил свою команду, а также Министерство обороны РФ и Сергея Шойгу за помощь, мэра Москвы Сергея Собянина и Министерство культуры и лично главу ведомства Владимира Мединского.
Политика
Трутнев потребовал объявить выговор замглавы Минпромторга Евтухову
Вице-премьер, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев попросил объявить заместителю министра промышленности и торговли Виктору Евтухову выговор за невыполнение поручений.
Общество
Британский посол назвал Россию увлекательной, энергичной и теплой
Британский посол в Москве Лори Бристоу описал Россию в трех словах: энергичная, увлекательная и теплая.
Общество
МВД предложило сажать на два года за пропаганду наркотиков в интернете
МВД разработало законопроект об уголовном наказании за пропаганду наркотиков в интернете.
Шоу-бизнес
Пелагея о расставании с Телегиным: «Наша история закончилась»
Певица заявила, что нисколько не жалеет о трёх годах семейной жизни с Иваном Телегиным, но их история закончена.
Кино
Продюсер и режиссер рассказали «РГ» о фильме «Союз Спасения»
Общество
Туристку из Японии возмутило приветствие жителей Курил
Посетившую Курилы 80-летнюю японскую туристку Айко Ясуду возмутили слова жителей острова Итуруп, которые встретили ее фразой: «Приветствуем вас на нашем острове».
Общество
Захарова станцевала твист на корпоративе МИДа
Общество
Умерла художественный руководитель «Современника» Галина Волчек
В Москве на 87-м году жизни умерла народная артистка СССР, художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек, говорится в сообщении театра.