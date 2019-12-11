Как сообщало ИА REGNUM, ранее вопрос о том, чтобы сделать 31 декабря выходным, поднимался и в других регионах Урала. Но пока нигде власти не поддержали эту идею. Впрочем, в ряде регионов России эту инициативу чиновники поддержали.

Наша Газета (г. Екатеринбург)

Спорт Российские гандболистки сыграют со сборной Нидерландов в полуфинале ЧМ В полуфинал из группы 1 вышли сборная Норвегии, которая сыграет со ставшими вторыми в группе 2 испанками, и сборная Нидерландов, которая встретится с победительницами группы 2 россиянками.

Общество ГД одобрила проект о запрете штрафа за превышение средней скорости Госдума приняла в первом чтении законопроект, запрещающий штрафовать водителей автомобилей за превышение средней скорости на дорогах на основе данных камер на участках движения.

Политика Меркель назвала Путина победителем нормандского саммита Канцлер Германии Ангела Меркель после завершения саммита "нормандской четверки" в Париже назвала российского президента Владимира Путина победителем.

Финансы Украинская гривна продолжила бить рекорды Курс национальной валюты Украины продолжает бить рекорды, сообщается на официальном сайте регулятора.

Политика Молдавия может заменить российский газ украинским Молдавия может начать закупку газа у украинской компании «Нафтогаз» в случае, если с 1 января транзит российского газа через украинскую территорию будет остановлен.

Общество Госдума поддержала запрет вейпов и кальянов в общественных местах Государственная Дума поддержала в первом чтении законопроект об ограничении использования электронных курительных изделий и кальянов в общественных местах и запрете их продажи несовершеннолетним, следует из базы данных нижней палаты парламента.

Космос Солнце засыпает. Теперь официально НАСА выпустило официальный прогноз солнечной активности. Хотя в документе использованы мягкие выражения, на самом деле все плохо.

Футбол Гаттузо официально стал тренером «Наполи» Парадоксальная перестановка на тренерском мостике «Наполи» завершена: вместо Карло Анчелотти, который вывел итальянскую команду в плей-офф Лиги чемпионов, руководить будет Дженнаро Гаттузо, еще ничего не показавший как тренер.

Экономика Медведев одобрил идею снизить порог беспошлинного ввоза посылок Российский премьер Дмитрий Медведев поддержал предложение министра финансов Антона Силуанова о снижении порога беспошлинного ввоза в Россию посылок.

Общество Французская реформа дожила до пенсионного возраста Закон о пенсионной реформе во Франции вступит в силу 1 января 2022 года, объявил в среду премьер страны Эдуар Филипп.