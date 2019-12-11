Общество
REGNUMСвердловский губернатор объявил 31 декабря выходным днём
Как сообщало ИА REGNUM, ранее вопрос о том, чтобы сделать 31 декабря выходным, поднимался и в других регионах Урала. Но пока нигде власти не поддержали эту идею. Впрочем, в ряде регионов России эту инициативу чиновники поддержали.
Читать в источнике
Оценить71
Подробнее о событии
Показать все источники
Instagram помог: свердловский губернатор подарил выходной на Новый год уральцам
КП - Екатеринбург07:57
В Свердловской области 31 декабря официально объявят выходным днем
Наша Газета (г. Екатеринбург)05:58
31 декабря в Екатеринбурге будет выходным днем, но для этого придется поработать
Европейско-Азиатские новости04:41
Автоматически обработано 7088 источников, обновлено в 13:13, Ашберн
Шоу-бизнес
Петросян прокомментировал сообщения о женитьбе
Спорт
Российские гандболистки сыграют со сборной Нидерландов в полуфинале ЧМ
В полуфинал из группы 1 вышли сборная Норвегии, которая сыграет со ставшими вторыми в группе 2 испанками, и сборная Нидерландов, которая встретится с победительницами группы 2 россиянками.
Политика
Песков прокомментировал заявление главы ДНР о лжи Киева
Ранее глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин обвинил Киев в искажении текста коммюнике "нормандского саммита".
Общество
ГД одобрила проект о запрете штрафа за превышение средней скорости
Госдума приняла в первом чтении законопроект, запрещающий штрафовать водителей автомобилей за превышение средней скорости на дорогах на основе данных камер на участках движения.
Политика
Кадыров ответил на слова Сокурова о звании Героя России
Политика
Меркель назвала Путина победителем нормандского саммита
Канцлер Германии Ангела Меркель после завершения саммита "нормандской четверки" в Париже назвала российского президента Владимира Путина победителем.
Шоу-бизнес
37-летняя Анастасия Макеева показала роскошные формы в узком платье и иронично ответила на критику
Анастасия Макеева продемонстрировала свои сильные стороны под музыку из фильма про Джеймса Бонда.
Шоу-бизнес
Супруга Семака рассказала о проклятиях фанатов «Зенита»
Супруга главного тренера петербургского "Зенита" Сергея Семака Анна рассказала о проклятиях болельщиков команды в ее адрес, передает "Бизнес Online".
Общество
Главврач немецкой клиники рассказал о причине смерти Лужкова
По словам Яуха, Лужков часто приезжал в клинику, так как давно страдал заболеванием сердца.
Финансы
Украинская гривна продолжила бить рекорды
Курс национальной валюты Украины продолжает бить рекорды, сообщается на официальном сайте регулятора.
Политика
Комитет сената США одобрил законопроект о санкциях против Турции
Комитет Сената США по иностранным делам одобрил законопроект, который обязывает ввести санкции против Турции.
Политика
Молдавия может заменить российский газ украинским
Молдавия может начать закупку газа у украинской компании «Нафтогаз» в случае, если с 1 января транзит российского газа через украинскую территорию будет остановлен.
Технологии
Эти три продукта помогут снизить давление
Людям, которые страдают от повышенного давления, врачи советуют есть несколько простых продуктов.
Общество
Госдума поддержала запрет вейпов и кальянов в общественных местах
Государственная Дума поддержала в первом чтении законопроект об ограничении использования электронных курительных изделий и кальянов в общественных местах и запрете их продажи несовершеннолетним, следует из базы данных нижней палаты парламента.
Космос
Солнце засыпает. Теперь официально
НАСА выпустило официальный прогноз солнечной активности. Хотя в документе использованы мягкие выражения, на самом деле все плохо.
Футбол
Гаттузо официально стал тренером «Наполи»
Парадоксальная перестановка на тренерском мостике «Наполи» завершена: вместо Карло Анчелотти, который вывел итальянскую команду в плей-офф Лиги чемпионов, руководить будет Дженнаро Гаттузо, еще ничего не показавший как тренер.
Экономика
Медведев одобрил идею снизить порог беспошлинного ввоза посылок
Российский премьер Дмитрий Медведев поддержал предложение министра финансов Антона Силуанова о снижении порога беспошлинного ввоза в Россию посылок.
Кино
Netflix выпустил три трейлера нового «Ведьмака»
Гаджеты
Xiaomi первой выпустит смартфон с памятью нового поколения
Топ-менеджер Xiaomi Лу Вейбинг (Lu Weibing) объявил, что первый смартфон с оперативной памятью нового поколения выпустит китайская компания.
Общество
Французская реформа дожила до пенсионного возраста
Закон о пенсионной реформе во Франции вступит в силу 1 января 2022 года, объявил в среду премьер страны Эдуар Филипп.
Авто
В России появится новый сопроводительный документ на автомобили
Общество
Time назвал Грету Тунберг «Человеком года»
Армия и оружие
В ДНР насчитали 12 обстрелов за сутки
В Народной милиции ДНР сообщили 11 декабря, что за прошедшие сутки украинская армия обстреляла самопровозглашенную республику 12 раз.
Авто
Обновленный Volkswagen Teramont презентовала компания
По сообщению ресурса «speedme.ru», Volkswagen Atlas 2021 (в РФ Teramont) увеличится в размерах (на 7,6 см). Размеры выросли за счет нового переднего бампера.
Общество