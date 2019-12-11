Общество

REGNUMREGNUMСвердловский губернатор объявил 31 декабря выходным днём

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вопрос о том, чтобы сделать 31 декабря выходным, поднимался и в других регионах Урала. Но пока нигде власти не поддержали эту идею. Впрочем, в ряде регионов России эту инициативу чиновники поддержали.
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После опроса в Instagram губернатор объявил 31 декабря выходным днем

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В Свердловской области 31 декабря официально объявят выходным днем

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Ранее глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин обвинил Киев в искажении текста коммюнике "нормандского саммита".
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Супруга Семака рассказала о проклятиях фанатов «Зенита»

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Главврач немецкой клиники рассказал о причине смерти Лужкова

По словам Яуха, Лужков часто приезжал в клинику, так как давно страдал заболеванием сердца.
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Украинская гривна продолжила бить рекорды

Курс национальной валюты Украины продолжает бить рекорды, сообщается на официальном сайте регулятора.
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Комитет сената США одобрил законопроект о санкциях против Турции

Комитет Сената США по иностранным делам одобрил законопроект, который обязывает ввести санкции против Турции.
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Политика

Молдавия может заменить российский газ украинским

Молдавия может начать закупку газа у украинской компании «Нафтогаз» в случае, если с 1 января транзит российского газа через украинскую территорию будет остановлен.
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Медведев одобрил идею снизить порог беспошлинного ввоза посылок

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Суд приговорил экс-замглавы «Росгеологии» к 3,5 годам за мошенничество

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Французская реформа дожила до пенсионного возраста

Закон о пенсионной реформе во Франции вступит в силу 1 января 2022 года, объявил в среду премьер страны Эдуар Филипп.
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Российский государственный деятель. Губернатор Свердловской области с 29 мая 2012. Ранее - Полномочный представитель президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе, глава администрации Тюмени и Тобольска.
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