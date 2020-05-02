Коронавирус
REGNUMГубернатор Свердловской области призвал носить маски даже на улице
Екатеринбург, 2 мая 2020, 23:22 — REGNUM Губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев уточнил, что медицинские маски следует носить даже на улице. Об этом глава региона заявил в Instagram. Куйвашев уточнил, что улицы относятся к общественным местам.
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Куйвашев пояснил, когда необходимо носить медицинские маски
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