Коронавирус

REGNUMREGNUMГубернатор Свердловской области призвал носить маски даже на улице

Екатеринбург, 2 мая 2020, 23:22 — REGNUM Губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев уточнил, что медицинские маски следует носить даже на улице. Об этом глава региона заявил в Instagram. Куйвашев уточнил, что улицы относятся к общественным местам.
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Губернатор Свердловской области призвал уральцев носить маски даже на улице

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Общество

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РИА Новости вчера в 21:45
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Происшествия

Двое детей выпали из окна и разбились в Москве

Двое детей разбились насмерть, выпав из окна квартиры в Москве.
Lenta.ru вчера в 12:18
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Происшествия

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РИА Новости 02:26
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Политика

МИД Украины заявил о нежелании РФ выяснять причины трагедии в Одессе

Россия является единственной стороной, которая не заинтересована в установлении объективной картины гибели людей в Одессе 2 мая 2014 года, заявили в министерстве иностранных дел Украины по случаю годовщины трагедии.
РИА Новости вчера в 20:41
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Наука

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В некоторых европейских странах высокий уровень смертности от COVID-19 связан с недостатком у населения витамина D. К такому выводу пришли ученые из Фонда больницы королевы Елизаветы и Университета Восточной Англии.
BFM.ru 02:33
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Общество

В МЧС советуют промывать нос, горло и глаза после возвращения с улицы

Специалисты Всероссийского НИИ по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) МЧС России советуют после возвращения с улицы домой промывать нос, горло и глаза, чтобы снизить риск заражения коронавирусной инфекцией.
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Общество

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РИА Новости вчера в 17:26
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Происшествия

В Боливии разбился самолет с испанцами на борту

Шесть человек, включая двух боливийских пилотов и четырех испанцев, которых собирались репатриировать, погибли в Боливии в результате крушения самолета, об этом говорится сообщении национальных ВВС в Twitter.
РИА Новости вчера в 21:24
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Общество

Прогнозируемый срок окончания эпидемии коронавируса в России сдвинули

Ученые лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна скорректировали прогноз окончания вспышки коронавируса в России.
Lenta.ru вчера в 01:02
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Армия и оружие

МиГ-31БМ превратили в убийцу спутников

По мнению Хендрикса, запуск нового проекта был осуществлен девять лет назад, а в мае 2019 года прошла его первая презентация.
Discover24 30 апреля в 07:17
Здоровье

Власти Петербурга объяснили очереди из скорых у больниц

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Илон Маск заявил о намерении избавиться от всего своего имущества

Российская газета 01 мая в 16:47
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Политика

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Общество

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Заявку на освобождение газопровода "Северный поток-2" от требований обновленной газовой директивы ЕС собирается отклонить Федеральное сетевое агентство ФРГ.
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Общество

Борис Джонсон рассказал о плане на случай смерти от коронавируса

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Lenta.ru вчера в 19:36
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Общество

Пятый пациент с коронавирусом умер в Иркутской области

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Скабелка назначен главным тренером «Локомотива»

Новым главным тренером ярославского хоккейного клуба «Локомотив» назначен Андрей Скабелка. Контракт со специалистом подписан на три года.
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В Московской области загорелся склад с растительным маслом

На складе хранилось растительное масло. При пожаре произошло частичное обрушение склада.
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Российский политик
Российский государственный деятель. Губернатор Свердловской области с 29 мая 2012. Ранее - Полномочный представитель президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе, глава администрации Тюмени и Тобольска.
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