Коронавирус

REGNUMREGNUMГубернатор Свердловской области призвал носить маски даже на улице

Екатеринбург, 2 мая 2020, 23:22 — REGNUM Губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев уточнил, что медицинские маски следует носить даже на улице. Об этом глава региона заявил в Instagram. Куйвашев уточнил, что улицы относятся к общественным местам.
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Губернатор Свердловской области призвал уральцев носить маски даже на улице

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Евгений Владимирович Куйвашев
Российский политик
Российский государственный деятель. Губернатор Свердловской области с 29 мая 2012. Ранее - Полномочный представитель президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе, глава администрации Тюмени и Тобольска.
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