Коронавирус
РИА НовостиГубернатор Свердловской области разрешил работать парикмахерским
Губернатор Свердловской области подписал указ, в соответствии с которым парикмахерские могут возобновить деятельность в условиях введенного в регионе режима повышенной готовности из-за коронавируса.
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с чего всё началось
Как написал он на своей странице в соцсети Instagram, с 13 апреля в регионе могут начать работать парикмахерские, при этом они смогут только стричь клиентов, но не оказывать какие-либо другие услуги, например окрашивание.Znak.com07:56
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Куйвашев разрешил работать некоторым предприятиям и частично открыл детсады
Московский Комсомолец Екатеринбург09:05
Можно, если осторожно: свердловский губернатор разрешил работать парикмахерским и детским садам
Екатеринбург Онлайн08:00
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