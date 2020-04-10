с чего всё началось

Губернатор Свердловской области подписал указ, в соответствии с которым парикмахерские могут возобновить деятельность в условиях введенного в регионе режима повышенной готовности из-за коронавируса.

Экономика АКОРТ предупредила о подорожании продуктов на 5-15% Поставщики уже предупреждают торговые сети о повышении закупочных цен, некоторые намерены увеличить отпускные цены на 20%, 30% и 50%.

Общество В Калининградской области продлили режим самоизоляции Власти Калининградской области решили продлить до 19 апреля режим самоизоляции из-за ситуации с коронавирусом COVID-19.

Политика Путин и Трамп провели телефонный разговор Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили по телефону ситуацию на мировом рынке нефти и меры по борьбе с коронавирусом.

Общество Собянин объявил о жестких штрафах для нарушающих карантин водителей С 10 апреля в Москве будут штрафовать всех нарушителей карантина, которые будут ездить по Москве на личных автомобилях, рассказал в интервью «РИА Новости» мэр города Сергей Собянин.

Шоу-бизнес Плачущая Муцениеце сообщила об избиении ее пьяным Прилучным Актриса Агата Муцениеце опубликовала серию видеозаписей с Instagram-аккаунта своей матери Нонны Муцениеце, в которых в слезах рассказала о бытовом насилии со стороны своего мужа Павла Прилучного.

Общество Губернатор Краснодарского края объявил о продлении карантина В Краснодарском крае продлили карантин из-за коронавируса до 18 апреля, об этом губернатор края Вениамин Кондратьев сообщил в своем Instagram.

Общество Установлены правила возврата туроператорами денег туристам Постановлением Правительства от 08.04.2020 № 461 определены правила возврата операторами денежных средств туристам, которые не смогли воспользоваться путевками из-за коронавируса.

Общество Стало известно о скором введении в Москве цифровых пропусков Мэр Москвы Сергей Собянин в ближайшее время объявит о введении в столице системы цифровых пропусков, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источник, близкий к правительству города, и двух собеседников, знакомых с принятием решения.

Общество Жителей России стали штрафовать за несоблюдение дистанции Сотрудники правоохранительных органов начали штрафовать граждан, нарушающих соблюдение социальной дистанции в один метр в условиях введенных ограничений из-за коронавируса.

Общество ФССП предлагает на полгода заморозить принудительное взыскание долгов По словам Аристова, ФССП предлагает на период пандемии коронавирусной инфекции — как минимум на ближайшие полгода — ввести мораторий на принудительное взыскание задолженностей с граждан и малого бизнеса.

Космос Запуск китайской ракеты с индонезийским спутником потерпел неудачу Первая и вторая ступени трехступенчатой ракеты-носителя (РН) Long March 3B отработали в штатном режиме, Spacecom со ссылкой на информацию агентства Синьхуа.

Происшествия СК рассказал о расследовании крушения польского Ту-154М в Смоленске Российские следователи выразили готовность продолжать содействовать Варшаве в расследовании крушения в 2010 году правительственного борта Польши, на котором летел президент республики Лех Качиньский.

Экономика Кабмин увеличил лимиты для получения ипотечных каникул Кабмин ограничил максимальный размер ипотечного кредита, при котором заемщик может обратиться в финансовую организацию с заявлением о предоставлении ипотечных каникул, до 1,5 млн руб. По оценке экспертов, в России при такой сумме могли бы воспользоваться каникулами не более трети всех ипотечников.