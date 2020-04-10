с чего всё началось

Губернатор Свердловской области подписал указ, в соответствии с которым парикмахерские могут возобновить деятельность в условиях введенного в регионе режима повышенной готовности из-за коронавируса.

Политика Мантуров назвал недопустимым поведение замминистра Овсянникова Глава Минпромторга России Денис Мантуров назвал недопустимым поведение своего заместителя Дмитрия Овсянникова в аэропорту Ижевска, отметив, что Овсянников не будет участвовать в работе ведомства. 5

Экономика Набиуллина прогнозирует падение ВВП России в 2020 году ВВП России в 2020 году будет в отрицательной зоне, сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина в ходе онлайн пресс-конференции. 15

Общество Собянин ввел новые ограничения в Москве из-за коронавируса Мэр Москвы Сергей Собянин ввел новые ограничения в городе из-за распространения коронавируса.

Религия РПЦ рекомендовала верующим не посещать богослужения на Пасху В условиях пандемии вируса COVID-19 Московский патриархат Русской православной церкви (РПЦ) рекомендовал прихожанам молиться на дому и не посещать храмы во время Страстной недели и Пасхи. 112

Общество Губернатор Кубани продлил режим карантина в крае до 18 апреля Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в пятницу обратился по телевидению к жителям Кубани, в котором сообщил, что режим карантина на территории региона продлен еще на шесть дней - до 18 апреля включительно. 388

Общество Число умерших от коронавируса в мире превысило 100 тысяч человек На третьем - Испания, где умерли 15,97 тыс. человек. Число зарегистрированных случаев коронавируса в мире равняется 1 млн 666 тыс. 908.

Экономика Кабмин увеличил лимиты для получения ипотечных каникул Кабмин ограничил максимальный размер ипотечного кредита, при котором заемщик может обратиться в финансовую организацию с заявлением о предоставлении ипотечных каникул, до 1,5 млн руб. По оценке экспертов, в России при такой сумме могли бы воспользоваться каникулами не более трети всех ипотечников. 278

Политика МИД Чехии ответил на просьбу России передать снесенный памятник Коневу В четверг министр обороны России Сергей Шойгу обратился с письмом к своему чешскому коллеге Лубомиру Метнару с просьбой передать Москве памятник Коневу, а также заявил о готовности российской стороны оплатить все связанные с этим финансовые расходы. 3,7K

Шоу-бизнес Марина Кравец впервые стала мамой Известная российская ведущая и звезда шоу Comedy Club Марина Кравец рассказала о пополнении в их семье. 15

Здоровье Минздрав назвал главные симптомы коронавируса В пятой версии временных временных методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению COVID-19, опубликованной на сайте Минздрава указаны шесть основных и шесть реже встречающихся симптомов коронавируса. 355

Политика В Кремле раскрыли детали разговора Путина с Трампом и Сальманом Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом и королем Саудовской Аравии Сальманом ибн Абдул-Азизом Аль Саудом, в ходе которого обсудил положение дел на нефтяных рынках, а также результаты переговоров в рамках прошедшей встречи ОПЕК+. 133

Политика Путин призвал предприятия не сваливать проблемы на коронавирус Президент России Владимир Путин призвал предприятия и отрасли отказаться от соблазна оправдывать нерешенные вопросы коронавирусом, пишет РИА "Новости". 200