Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиГубернатор Свердловской области разрешил работать парикмахерским

Губернатор Свердловской области подписал указ, в соответствии с которым парикмахерские могут возобновить деятельность в условиях введенного в регионе режима повышенной готовности из-за коронавируса.
Читать в источнике
Комментировать211
с чего всё началось
Как написал он на своей странице в соцсети Instagram
, с 13 апреля в регионе могут начать работать парикмахерские, при этом они смогут только стричь клиентов, но не оказывать какие-либо другие услуги, например окрашивание.
Znak.com07:56

Подробнее о событии

Губернатор Свердловской области разрешил работать парикмахерским

РИА Новости08:29

Куйвашев разрешил работать некоторым предприятиям и частично открыл детсады

Московский Комсомолец Екатеринбург09:05

Парикмахерские в свердловских городах заработают с 13 апреля

Екатеринбург-ТВ08:33

За что и как могут наказать екатеринбуржцев во время карантина?

URA.Ru13:51

Евгений Куйвашев смягчил ограничения в работе бизнеса. Реакция предпринимателей

66.ru08:00

Губернатор разрешил: в небольших городах Свердловской области открываются детские сады и магазины

КП - Екатеринбург08:26

Можно, если осторожно: свердловский губернатор разрешил работать парикмахерским и детским садам

Екатеринбург Онлайн08:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7139 источников, обновлено в 14:08, Ашберн
Общество

Собянин объявил о введении в Москве пропускного режима

Со следующей недели в Москве будет введен пропускной режим из-за распространения коронавируса.
Газета.Ru 13:36
1,1K
Политика

Мантуров назвал недопустимым поведение замминистра Овсянникова

Глава Минпромторга России Денис Мантуров назвал недопустимым поведение своего заместителя Дмитрия Овсянникова в аэропорту Ижевска, отметив, что Овсянников не будет участвовать в работе ведомства.
RT на русском 13:29
5
Экономика

Набиуллина прогнозирует падение ВВП России в 2020 году

ВВП России в 2020 году будет в отрицательной зоне, сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина в ходе онлайн пресс-конференции.
Будущее России. Национальные проекты 10:47
15
Общество

Собянин ввел новые ограничения в Москве из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин ввел новые ограничения в городе из-за распространения коронавируса.
Lenta.ru 12:50
Технологии

Apple открывает бесплатный доступ к фильмам и сериалам

Комсомольская правда 07:47
4
Религия

РПЦ рекомендовала верующим не посещать богослужения на Пасху

В условиях пандемии вируса COVID-19 Московский патриархат Русской православной церкви (РПЦ) рекомендовал прихожанам молиться на дому и не посещать храмы во время Страстной недели и Пасхи.
Коммерсантъ 07:15
112
Общество

Губернатор Кубани продлил режим карантина в крае до 18 апреля

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в пятницу обратился по телевидению к жителям Кубани, в котором сообщил, что режим карантина на территории региона продлен еще на шесть дней - до 18 апреля включительно.
Российская газета 11:30
388
Здоровье

В Коми за сутки коронавирус нашли еще у 58 человек

Общее число заболевших составило 208 человек, из которых трое погибло и лишь один выздоровел.
Невские Новости 05:13
2
Происшествия

Осужденные устроили бунт в иркутской колонии

Осужденные ангарской ИК №15 устроили бунт и напали на сотрудника учреждения.
Российская газета 11:52
566
Здоровье

Иммунитет к коронавирусу обнаружен всего у 3% россиян

10.04.2020 Руководитель Роспотребнадзора сообщила, что у почти 25% заразившихся коронавирусом нет симптомов, и заболевание у этих пациентов не развивается.
Портал Поиск 12:53
26
Общество

Число умерших от коронавируса в мире превысило 100 тысяч человек

На третьем - Испания, где умерли 15,97 тыс. человек. Число зарегистрированных случаев коронавируса в мире равняется 1 млн 666 тыс. 908.
Интерфакс 13:44
Армия и оружие

Пушилин пригрозил жесткими методами, если ВСУ не прекратят обстрелы

В противном случае ДНР оставляет за собой право реагировать на подобные действия самыми жесткими методами.
RuNews24.ru 01:25
12
Экономика

Кабмин увеличил лимиты для получения ипотечных каникул

Кабмин ограничил максимальный размер ипотечного кредита, при котором заемщик может обратиться в финансовую организацию с заявлением о предоставлении ипотечных каникул, до 1,5 млн руб. По оценке экспертов, в России при такой сумме могли бы воспользоваться каникулами не более трети всех ипотечников.
РБК 08:49
278
Политика

МИД Чехии ответил на просьбу России передать снесенный памятник Коневу

В четверг министр обороны России Сергей Шойгу обратился с письмом к своему чешскому коллеге Лубомиру Метнару с просьбой передать Москве памятник Коневу, а также заявил о готовности российской стороны оплатить все связанные с этим финансовые расходы.
РИА Новости 01:59
3,7K
Шоу-бизнес

Марина Кравец впервые стала мамой

Известная российская ведущая и звезда шоу Comedy Club Марина Кравец рассказала о пополнении в их семье.
КМВ Новости вчера в 09:15
15
Энергетика

Эксперт о сделке с ОПЕК+: Доходы России от экспорта нефти упадут в 2 раза

Страны договорились в рамках ОПЕК+ о сокращении добычи нефти.
Собеседник 12:28
Здоровье

Минздрав назвал главные симптомы коронавируса

В пятой версии временных временных методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению COVID-19, опубликованной на сайте Минздрава указаны шесть основных и шесть реже встречающихся симптомов коронавируса.
Тульская пресса вчера в 11:13
355
Общество

Собянин предупредил о серьезных испытаниях из-за коронавируса

В Москве выявили 6698 больных COVID-19, из них 313 человек выздоровели, 38 умерли.
РИА Новости вчера в 20:09
2,2K
Политика

В Кремле раскрыли детали разговора Путина с Трампом и Сальманом

Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом и королем Саудовской Аравии Сальманом ибн Абдул-Азизом Аль Саудом, в ходе которого обсудил положение дел на нефтяных рынках, а также результаты переговоров в рамках прошедшей встречи ОПЕК+.
Профиль 01:16
133
Общество

В Минпросвещения объяснили рекомендацию о переносе школьной программы

Досрочное завершение учебного года во всех российских школах Минпросвещения РФ не рассматривает.
Профиль 06:20
13
Политика

Кадыров извинился за мат в адрес противников соглашения с Ингушетией

Коммерсантъ 05:51
204
Здоровье

В Оренбургской области у 54 человек выявили коронавирус

Что касается новых случаев, то один выявлен в Медногорске у человека, приехавшего из другого региона.
Эхо Москвы в Оренбурге вчера в 07:09
7
Здоровье

В Уфе заподозрили коронавирус у 170 пациентов и врачей больницы

Первичный тест показал положительный результат у 170 пациентов и сотрудников республиканской больницы в Уфе, сообщил глава регионального минздрава Максим Забелин.
РИА Новости 07:46
645
Шоу-бизнес

«Чудо-женщина» Галь Гадот в сверкающем платье украсила обложку Vogue

Passion.ru вчера в 17:55
Общество

Глава ВОЗ заявил о замедлении распространения коронавируса в Европе

Скорость распространения коронавиурса в странах Европы постепенно замедляется.
РБК 12:22
Политика

Путин призвал предприятия не сваливать проблемы на коронавирус

Президент России Владимир Путин призвал предприятия и отрасли отказаться от соблазна оправдывать нерешенные вопросы коронавирусом, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 10:34
200
Общество

Мэрия Москвы рассказала о резком росте числа госпитализаций

За последние дни в Москве резко увеличилось количество госпитализированных с коронавирусом.
Газета.Ru 09:55
1K
Происшествия

В Москве больного коронавирусом поймали за рулем

Как сообщает пресс-служба департамента транспорта, нарушитель карантина попался на пересечении Щелковского шоссе и МКАД.
Российская газета 04:51
252
Общество

В Калининградской области скончался пациент с коронавирусом

В Калининградской области зафиксирована первая смерть пациента с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил глава региона Антон Алиханов.
Российская газета 07:52
12
Общество

Названы регионы, где выявили новые случаи заражения коронавирусом

За сутки в России было выявлено 1786 новых случаев заболевания коронавирусом в 57 регионах.
ГТРК Марий Эл 08:40
494
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Евгений Владимирович Куйвашев
Российский политик
Российский государственный деятель. Губернатор Свердловской области с 29 мая 2012. Ранее - Полномочный представитель президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе, глава администрации Тюмени и Тобольска.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное