Губернатор Токио Юрико Коикэ предложила провести марафонский забег и соревнования по спортивной ходьбе на Олимпиаде-2020 на Курильских островах, сообщает Kyodo. Изначально эти состязания должны были пройти в Токио, однако на днях Международный олимпийский комитет заявил о переносе стартов в Саппоро.

Губернатор Токио в шутку предложила провести Олимпиаду на Курилах

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