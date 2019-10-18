Общество
РИА НовостиГубернатор Токио в шутку предложила провести Олимпиаду на Курилах
Губернатор Токио Юрико Коикэ предложила провести марафонский забег и соревнования по спортивной ходьбе на Олимпиаде-2020 на Курильских островах, сообщает Kyodo. Изначально эти состязания должны были пройти в Токио, однако на днях Международный олимпийский комитет заявил о переносе стартов в Саппоро.
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Посольство РФ прокомментировало предложение губернатора Токио о марафоне на Курилах
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