Общество
ВедомостиГубернатор Тверской области сообщил об отмене фестиваля «Нашествие»
Губернатор Тверской области Игорь Руденя сообщил об отмене в этом году рок-фестиваля «Нашествие». Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 24 Тверь», передает «РИА Новости». По словам Руденя, мероприятие отменили из-за предписаний Роспотребнадзора.
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Армия и оружие
Американские военные пытались помешать российскому патрулю в Сирии
РИА Новости 06:10
Общество
Правительство расширило меры поддержки безработных
В условиях пандемии коронавируса COVID-19 премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении мер поддержки потерявших работу.
Коммерсантъ 12:28
Шоу-бизнес
Старшая дочь Ксении Бородиной отмечает день рождения
Старшая дочь Ксении Бородиной отмечает день рождения Старшая дочь Ксении Бородиной Маруся празднует 11-й день рождения.
Экспресс газета вчера в 01:14
Политика
Пушков объяснил отсутствие приглашения Зеленскому на парад Победы
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter решение не приглашать президента Украины Владимира Зеленского на парад Победы в Москве.
РИА Новости 19:30
Политика
В МУС назвали американские санкции против суда беспрецедентными
Ранее Трамп подписал указ о санкциях в отношении лиц, связанных с расследованиями МУС в отношении американских военных и чиновников, обвинив эту международную структуру в предвзятых расследованиях и коррупции, а также заявив, что на суд якобы влияет Россия.
РИА Новости 19:57
Шоу-бизнес
Дочь Ефремова обматерила Малахова после эфира о ее отце
Девушка подвергла критике Малахова после выпуска его эфира, посвященному смертельному ДТП, произошедшему по вине ее отца Михаила Ефремова, который находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.
ФАН 16:57
Экономика
Госдолг США поставил новый рекорд и превысил $26 трлн
Госдолг США поставил новый исторический рекорд и превысил $26 трлн, следует из данных Минфина США.
РБК 11:15
Экономика
Dow Jones опустился на 5,5% с начала торгов
Нью-Йорк, США, 11 июня 2020, 21:15 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США продолжают снижаться, индекс Dow Jones уже опустился на 5,5% и движется к 25 000 пунктов.
REGNUM 14:15
Происшествия
Дочь Ефремова прокомментировала данные о его регистрации в Telegram
Народные новости 09:18
Общество
Российские школьники получат аттестаты без экзаменов
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об особенностях сдачи ЕГЭ в 2020 году, согласно которому все школьники получат аттестаты без сдачи экзаменов.
РИА Новости 02:50
Общество
Аксенов разъяснил новый порядок въезда в Крым
Глава Крыма Сергей Аксенов разъяснил последние поправки в указ о введении в республике режима повышенной готовности.
Российская газета 03:26
Общество
Собянин призвал москвичей не выходить из дома в День России
Мэр Москвы Сергей Собянин не рекомендовал жителям столицы покидать свои дома в День России 12 июня.
Известия 12:00
Происшествия
Ефремова допросили по делу о сбыте наркотиков
РИА Новости 14:11
Общество
В Краснодарском крае отменен пропускной режим
Речь идет об отмене пропускного режима на территории края с 12 июня.
Ведомости 11:58
Наука
Названа группа крови, снижающая риск заражения COVID-19
Американские ученые выявили группу крови, обладатели которой в меньшей степени подвержены риску заражения коронавирусной инфекцией.
Российская газета 07:59
Армия и оружие
Определены сроки передачи флоту фрегата «Адмирал Касатонов»
Судостроительный завод "Северная верфь" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) планирует передать ВМФ России первый серийный фрегат "Адмирал флота Касатонов" проекта 22350 в начале июля 2020 года, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор завода Игорь Пономарев.
РИА Новости 20:05
Технологии
Почему не стоит использовать чужое зарядное устройство для смартфона
Почему не стоит использовать чужое зарядное устройство для своего смартфона.
Evo-rus.com 02:00
Происшествия
Погибшего в ДТП с Ефремовым Захарова похоронили в селе под Рязанью
Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, похоронили в его родном селе Кузьминское в Рязанской области, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 07:52
Общество
ВОЗ объяснила заявление о статистике по коронавирусу в России
"Необычная" статистика Ранее директор программы Всемирной организации здравоохранения Майкл Райан заявил, что в России статистика смертности по коронавирусу "необычная" и "сложная для понимания".
РИА Новости 21:42
Происшествия
Семья погибшего в ДТП заранее отказалась от помощи Ефремова
Rambler News Service 12:50
Хоккей
СКА произвел обмен с «Трактором»
Ранее сообщалось, что СКА, "Трактор" и магнитогорский "Металлург" готовят обмен с участием игроков НХЛ.
Газета.Ru 12:24
Происшествия
Задержан подозреваемый по делу банды главного киллера России
Адвокат Эдуард Гладилин задержан в подмосковных Мытищах по подозрению в похищении сына Константина Скрыпника, который проходит свидетелем по делу банды главного киллера России Аслана Гагиева (Джако).
Lenta.ru вчера в 23:21
Политика
Власти США обяжут делать доклад о «поддержке расистов Россией»
Проект американского военного бюджета на 2021 год требует от американских властей отчитываться по вопросу исследования поддержки расистских группировок в США и Европе.
РЕН ТВ 17:46
Происшествия
Охлобыстин заявил о «двух погибших» в ДТП с Ефремовым
Актер Иван Охлобыстин заявил о «двух погибших» в ДТП с артистом Михаилом Ефремовым.
Lenta.ru 09:41
Политика
Госдеп обвинил Россию в интервенции Турции в Ливию
Помощник государственного секретаря США по делам Ближнего Востока Дэвид Шенкер, выступая перед журналистами, заявил, что именно Россия несет ответственность за вмешательство Турции в дела Ливии.
Московский Комсомолец 20:14
Армия и оружие
В Китае высоко оценили проведение испытаний «Арматы» в Сирии
Боевые испытания танка Т-14 в Сирии подарили "Армате" всемирную известность.
Российская газета 09 июня в 03:10
Общество
Из-за коронавируса губернатор Кузбасса выпустил новое распоряжение
Режим повышенной готовности продлён до 21 июня. Такое распоряжение подписал Сергей Цивилёв в четверг.
ВашГород.ру 07:18
Здоровье
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 12 июня
Ситуация в России Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 502 тыс. (8779 за сутки).
РБК 17:02