Губернатор Тверской области Игорь Руденя сообщил об отмене в этом году рок-фестиваля «Нашествие». Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 24 Тверь», передает «РИА Новости». По словам Руденя, мероприятие отменили из-за предписаний Роспотребнадзора.

Общество Правительство расширило меры поддержки безработных В условиях пандемии коронавируса COVID-19 премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении мер поддержки потерявших работу. 1,4K

Шоу-бизнес Старшая дочь Ксении Бородиной отмечает день рождения Старшая дочь Ксении Бородиной отмечает день рождения Старшая дочь Ксении Бородиной Маруся празднует 11-й день рождения. 26

Политика Пушков объяснил отсутствие приглашения Зеленскому на парад Победы Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter решение не приглашать президента Украины Владимира Зеленского на парад Победы в Москве. 34

Политика В МУС назвали американские санкции против суда беспрецедентными Ранее Трамп подписал указ о санкциях в отношении лиц, связанных с расследованиями МУС в отношении американских военных и чиновников, обвинив эту международную структуру в предвзятых расследованиях и коррупции, а также заявив, что на суд якобы влияет Россия. 1

Шоу-бизнес Дочь Ефремова обматерила Малахова после эфира о ее отце Девушка подвергла критике Малахова после выпуска его эфира, посвященному смертельному ДТП, произошедшему по вине ее отца Михаила Ефремова, который находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. 26

Экономика Dow Jones опустился на 5,5% с начала торгов Нью-Йорк, США, 11 июня 2020, 21:15 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США продолжают снижаться, индекс Dow Jones уже опустился на 5,5% и движется к 25 000 пунктов. 4

Общество Российские школьники получат аттестаты без экзаменов Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об особенностях сдачи ЕГЭ в 2020 году, согласно которому все школьники получат аттестаты без сдачи экзаменов. 1,6K

Общество Аксенов разъяснил новый порядок въезда в Крым Глава Крыма Сергей Аксенов разъяснил последние поправки в указ о введении в республике режима повышенной готовности. 30

Общество В Краснодарском крае отменен пропускной режим Речь идет об отмене пропускного режима на территории края с 12 июня. 540

Армия и оружие Определены сроки передачи флоту фрегата «Адмирал Касатонов» Судостроительный завод "Северная верфь" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) планирует передать ВМФ России первый серийный фрегат "Адмирал флота Касатонов" проекта 22350 в начале июля 2020 года, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор завода Игорь Пономарев. 20

Общество ВОЗ объяснила заявление о статистике по коронавирусу в России "Необычная" статистика Ранее директор программы Всемирной организации здравоохранения Майкл Райан заявил, что в России статистика смертности по коронавирусу "необычная" и "сложная для понимания". 208

Хоккей СКА произвел обмен с «Трактором» Ранее сообщалось, что СКА, "Трактор" и магнитогорский "Металлург" готовят обмен с участием игроков НХЛ.

Происшествия Задержан подозреваемый по делу банды главного киллера России Адвокат Эдуард Гладилин задержан в подмосковных Мытищах по подозрению в похищении сына Константина Скрыпника, который проходит свидетелем по делу банды главного киллера России Аслана Гагиева (Джако). 26

Политика Власти США обяжут делать доклад о «поддержке расистов Россией» Проект американского военного бюджета на 2021 год требует от американских властей отчитываться по вопросу исследования поддержки расистских группировок в США и Европе. 22