Общество

ВедомостиВедомостиГубернатор Тверской области сообщил об отмене фестиваля «Нашествие»

Губернатор Тверской области Игорь Руденя сообщил об отмене в этом году рок-фестиваля «Нашествие». Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 24 Тверь», передает «РИА Новости». По словам Руденя, мероприятие отменили из-за предписаний Роспотребнадзора.
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Юбилейный эфир Игоря Рудени: парад Победы перенесен, «Нашествие» отменяется, голосование по поправкам в Конституцию состоится

Tverigrad.ru18:04

Рок-фестиваля «Нашествие» в Тверской области в этом году не будет

ТИА14:19

Организаторы «Нашествия» сообщили о переносе фестиваля на июль 2021 года

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РИА Новости15:28

«Нашествия» в Тверской области не будет

КП - Тверь14:20

«Нашествие 2020» в Тверской области отменили из-за коронавируса

ГТРК Тверь15:37

«Нашествия» в этом году в Тверской области не будет – губернатор Руденя

АиФ Тверь14:17
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В условиях пандемии коронавируса COVID-19 премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении мер поддержки потерявших работу.
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Старшая дочь Ксении Бородиной отмечает день рождения

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Пушков объяснил отсутствие приглашения Зеленскому на парад Победы

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter решение не приглашать президента Украины Владимира Зеленского на парад Победы в Москве.
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В МУС назвали американские санкции против суда беспрецедентными

Ранее Трамп подписал указ о санкциях в отношении лиц, связанных с расследованиями МУС в отношении американских военных и чиновников, обвинив эту международную структуру в предвзятых расследованиях и коррупции, а также заявив, что на суд якобы влияет Россия.
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Дочь Ефремова обматерила Малахова после эфира о ее отце

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Госдолг США поставил новый исторический рекорд и превысил $26 трлн, следует из данных Минфина США.
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Экономика

Dow Jones опустился на 5,5% с начала торгов

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Дочь Ефремова прокомментировала данные о его регистрации в Telegram

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Netflix показал трейлер комедии «Евровидение: История огненной саги»

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Общество

Российские школьники получат аттестаты без экзаменов

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об особенностях сдачи ЕГЭ в 2020 году, согласно которому все школьники получат аттестаты без сдачи экзаменов.
РИА Новости 02:50
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Общество

Аксенов разъяснил новый порядок въезда в Крым

Глава Крыма Сергей Аксенов разъяснил последние поправки в указ о введении в республике режима повышенной готовности.
Российская газета 03:26
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Общество

Собянин призвал москвичей не выходить из дома в День России

Мэр Москвы Сергей Собянин не рекомендовал жителям столицы покидать свои дома в День России 12 июня.
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Происшествия

Ефремова допросили по делу о сбыте наркотиков

РИА Новости 14:11
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Общество

В Краснодарском крае отменен пропускной режим

Речь идет об отмене пропускного режима на территории края с 12 июня.
Ведомости 11:58
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Наука

Названа группа крови, снижающая риск заражения COVID-19

Американские ученые выявили группу крови, обладатели которой в меньшей степени подвержены риску заражения коронавирусной инфекцией.
Российская газета 07:59
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Армия и оружие

Определены сроки передачи флоту фрегата «Адмирал Касатонов»

Судостроительный завод "Северная верфь" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) планирует передать ВМФ России первый серийный фрегат "Адмирал флота Касатонов" проекта 22350 в начале июля 2020 года, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор завода Игорь Пономарев.
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Технологии

Почему не стоит использовать чужое зарядное устройство для смартфона

Почему не стоит использовать чужое зарядное устройство для своего смартфона.
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Музыкальный фестиваль Coachella не состоится в 2020 году

ТАСС 02:54
Происшествия

Погибшего в ДТП с Ефремовым Захарова похоронили в селе под Рязанью

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ВОЗ объяснила заявление о статистике по коронавирусу в России

"Необычная" статистика Ранее директор программы Всемирной организации здравоохранения Майкл Райан заявил, что в России статистика смертности по коронавирусу "необычная" и "сложная для понимания".
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Происшествия

Семья погибшего в ДТП заранее отказалась от помощи Ефремова

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Ранее сообщалось, что СКА, "Трактор" и магнитогорский "Металлург" готовят обмен с участием игроков НХЛ.
Газета.Ru 12:24
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Задержан подозреваемый по делу банды главного киллера России

Адвокат Эдуард Гладилин задержан в подмосковных Мытищах по подозрению в похищении сына Константина Скрыпника, который проходит свидетелем по делу банды главного киллера России Аслана Гагиева (Джако).
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Власти США обяжут делать доклад о «поддержке расистов Россией»

Проект американского военного бюджета на 2021 год требует от американских властей отчитываться по вопросу исследования поддержки расистских группировок в США и Европе.
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Охлобыстин заявил о «двух погибших» в ДТП с Ефремовым

Актер Иван Охлобыстин заявил о «двух погибших» в ДТП с артистом Михаилом Ефремовым.
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Политика

Госдеп обвинил Россию в интервенции Турции в Ливию

Помощник государственного секретаря США по делам Ближнего Востока Дэвид Шенкер, выступая перед журналистами, заявил, что именно Россия несет ответственность за вмешательство Турции в дела Ливии.
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Армия и оружие

В Китае высоко оценили проведение испытаний «Арматы» в Сирии

Боевые испытания танка Т-14 в Сирии подарили "Армате" всемирную известность.
Российская газета 09 июня в 03:10
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Общество

Из-за коронавируса губернатор Кузбасса выпустил новое распоряжение

Режим повышенной готовности продлён до 21 июня. Такое распоряжение подписал Сергей Цивилёв в четверг.
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Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 12 июня

Ситуация в России Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 502 тыс. (8779 за сутки).
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Игорь Руденя
Российский политик
Российский государственный деятель. Губернатор Тверской области с 23 сентября 2016. Статс-секретарь - заместитель министра сельского хозяйства Российской Федерации, директор Департамента агропромышленного комплекса Правительства Российской Федерации.
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