Общество

ВедомостиВедомостиГубернатор Тверской области сообщил об отмене фестиваля «Нашествие»

Губернатор Тверской области Игорь Руденя сообщил об отмене в этом году рок-фестиваля «Нашествие». Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 24 Тверь», передает «РИА Новости». По словам Руденя, мероприятие отменили из-за предписаний Роспотребнадзора.
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Юбилейный эфир Игоря Рудени: парад Победы перенесен, «Нашествие» отменяется, голосование по поправкам в Конституцию состоится

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«Нашествие 2020» в Тверской области отменили из-за коронавируса

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РИА Новости15:28

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Организаторы «Нашествия» сообщили о переносе фестиваля на июль 2021 года

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АиФ Тверь14:17
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Игорь Руденя
Российский политик
Российский государственный деятель. Губернатор Тверской области с 23 сентября 2016. Статс-секретарь - заместитель министра сельского хозяйства Российской Федерации, директор Департамента агропромышленного комплекса Правительства Российской Федерации.
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