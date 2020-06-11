Коронавирус

ВедомостиВедомостиГубернатор Тверской области сообщил об отмене фестиваля «Нашествие»

Губернатор Тверской области Игорь Руденя сообщил об отмене в этом году рок-фестиваля «Нашествие». Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 24 Тверь», передает «РИА Новости». По словам Руденя, мероприятие отменили из-за предписаний Роспотребнадзора.
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Игорь Руденя
При всем уважении к организаторам „Нашествия“ и популярности этого фестиваля, но, исходя из предписаний Роспотребнадзора и все-таки сохраняющейся опасности, в этом году „Нашествие“ проводиться не будет на территории Тверской области.
— Игорь Руденя, российский политикРусская Планета 16:12

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