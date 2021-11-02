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Губернатор Ульяновской области Русских допустил продление нерабочих дней после 7 ноября

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских заявил о возможном продлении нерабочих дней в регионе после 7 ноября, если не удастся стабилизировать ситуацию по коронавирусу.
РИА Новости
Власти Амурской области примут решение о продлении нерабочих дней после 7 ноября исходя из эпидемиологической ситуации на тот момент, заявил агентству губернатор Василий Орлов.
РБК
Продление нерабочих дней допустил губернатор Коми Владимир Уйба.
РБК
В регионе за последние сутки выявили 177 новых случаев коронавируса, 103 пациента с COVID-19 выздоровели.
Газета.Ru

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Губернатор Ульяновской области Русских допустил продление нерабочих дней после 7 ноября
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