РИА НовостиГубернатор Ульяновской области Русских допустил продление нерабочих дней после 7 ноябряГубернатор Ульяновской области Алексей Русских заявил о возможном продлении нерабочих дней в регионе после 7 ноября, если не удастся стабилизировать ситуацию по коронавирусу.РИА НовостиВласти Амурской области примут решение о продлении нерабочих дней после 7 ноября исходя из эпидемиологической ситуации на тот момент, заявил агентству губернатор Василий Орлов.РБКПродление нерабочих дней допустил губернатор Коми Владимир Уйба.РБКВ регионе за последние сутки выявили 177 новых случаев коронавируса, 103 пациента с COVID-19 выздоровели.Газета.RuЧитать далееСвернутьДума ТВДума ТВМоя Москва.онлайнDaily MoscowPiter.tvМой БрянскЦентральная Служба НовостейКП - Северный Кавказ (Ставрополь)Вечерняя МоскваКурьер. Среда. БердскТурДомRT на русскомУтроNewsМедиа 73ТК ЗвездаГазета.RuКП - КазаньФАНРамблерUlpressaОбщественная служба новостейRZN.infoГлавный региональныйReadovka67.ruПодробнее о событииГубернатор Ульяновской области Русских допустил продление нерабочих дней после 7 ноябряИзвестия10:12Губернатор Ульяновской области Русских заявил о возможном продлении нерабочих днейФАН04:39Губернатор Ульяновской области не исключил продления нерабочих дней в регионеТАСС09:20В трех регионах России могут продлить нерабочие дниГазета.Ru08:09Еще три региона допустили продление нерабочих днейРБК07:04Ещё три российских региона готовы продлить нерабочие дни из-за COVID-19REGNUM10:20Владимир Уйба сообщил о вероятности продления нерабочих дней в КомиРИА Новости04:58Показать ещёОценить621Поделиться