РИА НовостиГубернатор Ульяновской области Русских допустил продление нерабочих дней после 7 ноябряВласти Республики Коми, а также Амурской и Ульяновской областей допускают возможность продления нерабочих дней после 7 ноября.Lenta.ruГубернатор Ульяновской области Алексей Русских заявил о возможном продлении нерабочих дней в регионе после 7 ноября, если не удастся стабилизировать ситуацию по коронавирусу.РИА НовостиПродление нерабочих дней допустил губернатор Коми Владимир Уйба.РБК1 ноября в Новгородской области нерабочие дни продлили до 12 ноября.РБКЧитать далееСвернутьДума ТВДума ТВКурьер. Среда. БердскУтроNewsМедиа 73ФАНРамблерUlpressaОбщественная служба новостейГлавный региональныйМедиаКорСетьDailyКП - СыктывкарДума ТВREGNUMПолитика СегодняНовый ДеньРусская ПланетаПодробнее о событииГлавы еще трех регионов России заявили о возможном продлении нерабочих днейИзвестия08:01Власти Коми, Амурской и Ульяновской областей планируют продлить нерабочие дниLenta.ru07:42Губернатор Ульяновской области Русских заявил о возможном продлении нерабочих днейФАН04:39Еще три региона допустили продление нерабочих днейРБК07:04Глава Роспотребнадзора Попова не считает целесообразным продление локдаунаUlpressa07:40Еще в нескольких российских регионах могут продлить нерабочие дни после 7 ноябряЭхо Москвы07:33Владимир Уйба сообщил о вероятности продления нерабочих дней в КомиРИА Новости04:58Показать ещёОценить201Поделиться