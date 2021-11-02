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Губернатор Ульяновской области Русских допустил продление нерабочих дней после 7 ноября

Власти Республики Коми, а также Амурской и Ульяновской областей допускают возможность продления нерабочих дней после 7 ноября.
Lenta.ru
Губернатор Ульяновской области Алексей Русских заявил о возможном продлении нерабочих дней в регионе после 7 ноября, если не удастся стабилизировать ситуацию по коронавирусу.
РИА Новости
Продление нерабочих дней допустил губернатор Коми Владимир Уйба.
РБК
1 ноября в Новгородской области нерабочие дни продлили до 12 ноября.
РБК

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Главы еще трех регионов России заявили о возможном продлении нерабочих дней
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